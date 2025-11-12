业务运营 可持续性

什么是集成设施管理 (IFM)？

发布日期 2025年11月12日
一个人在室外持写字板记录
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

什么是集成设施管理 (IFM)？

集成设施管理 (IFM) 是一种由单一服务商通过一份合约管理多项设施功能的模式，无需为每项服务单独雇佣供应商。

IFM 服务涵盖设施维护、安保、清洁及其他支持领域。IFM 的核心优势在于服务整合，避免了与多家服务商及其排期协调的繁琐工作。 

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。每份时事通讯都包含取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

设施管理的复杂性

在讨论设施规划时，企业（及其管理人员）有时会将其简化为对建筑蓝图的探讨。但现实情况表明，设施运营远比单纯建造结构复杂得多。 

这实质上是一种多维度的资产管理形式，通常需要借助计算机化维护管理系统 (CMMS) 等工具来管理所有与设施维护相关的行动。设施维护涉及对设施资产的管理、维修与保养，以保障运营的高效、安全与可靠。

计算机化维护管理系统是集中维护数据并优化维护运营的软件。它通过实时数据提供集成解决方案，助力自动化进程。该系统可与其他类型的设施管理软件配合使用，是综合性运营方案的重要组成部分。 

CMMS 的主要目标之一是通过单一系统追踪所有服务，避免各项服务形成信息孤岛或被遗漏。若缺乏 IFM 与 CMMS 的集中化管理，设施管理者将被迫通过多家供应商签约服务。同时他们还需应对不同的服务交付排期。

AI 学院

成为 AI 专家

获取相关知识，以确定 AI 投资的优先级，从而推动业务增长。立即开始观看我们的免费 AI 学院视频，引领 AI 在组织中的未来应用。
观看系列视频

集成设施管理 (IFM) 服务

集成设施管理 (IFM) 服务将影响日常设施运营的多个相关领域交织整合。以下是构成 IFM 的部分常见活动。

空间规划

空间规划是设施管理者深入研究建筑蓝图的环节。管理者通常会就特定办公区域或房产位置征询利益相关者意见，以规划专门的业务功能区。

空间规划的决策不仅关乎设施本身，还涉及员工在设施内的工作场所体验及其对员工福祉的影响。

硬件设施

硬件设施管理聚焦于设施本身的结构，特别是维持建筑运行的关键机械系统。

其中包括对设施暖通空调 (HVAC) 系统（用于供热、通风与空调）的管控。 同样重要的还有建筑管道系统——其重要性不言而喻。它同样也是 IFM 中负责电气系统布局与实施的领域。

软件服务

建筑物利用硬件设施来维持系统运行。建筑依赖硬件设施维持运转，而软件服务则旨在提升建筑的人文友好性，为员工创造愉悦环境。

软件服务通常涵盖保洁服务、废物管理、安防系统及景观美化活动。景观美化可能包括常规修剪与场地维护，或更专业的灌溉管理与植物生长分析等专项工作。 

清洁管理

设施需要保持清洁整洁，这有多方面原因。首先，设施可能用于提供医疗服务。其次，脏乱环境易招致虫鼠等有害生物传播疾病。

更重要的是（特别是根据美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 的数据），杂乱的工作环境会引发滑倒摔伤等工伤事故。 

安全措施

建立设施安全机制始终重要，而今更成关键要务。由于设施存在网络暴露面，其面临的安全威胁比以往更多。

因此现代语境下的设施安全不仅包括保护实体建筑免受破坏、非法闯入或盗窃，还需防范针对设施数据基础设施的网络攻击

维护管理

任何设施随时间推移都会出现轻微损耗，在其生命周期中需要定期维护。预防性维护能主动应对此类情况，提前处理未来必要的修复工作。

预测性维护则更进一步，它基于已知运行参数预先判断故障区域，制定具体维修方案并规划实施时间表。

可持续性发展

大多数企业的可持续性目标曾被认为无足轻重，但如今观念已发生转变。现在，设施管理 (FM) 服务中越来越大的比重正致力于能源管理

虽然部分考量涉及提升企业能效形象，但更主要的努力方向是通过降低能耗实现显著的运营成本节约。  

IFM 的优势

集成设施管理 (IFM) 服务为采用企业带来多方面的优势： 

  • 效率提升：通过集中化管理与成功整合的工作流程，有助于减少差错，优化运营效率
  • 强化盈利：IFM 服务通过减少服务冗余帮助设施所有者精简工作流程，从而降低运营成本。
  • 透明度增加：借助自动化报告与数据集中化，相关人员能够清晰掌握绩效指标与设施运行状态。
  • 服务质量提升：将所有设施服务置于统一管理框架下的机制，本身就驱动了协同合作与服务质量的提高。
  • 扩展性增强：随着商业环境变化，IFM 服务为企业提供了应对复杂性增长与按需扩展的能力。
  • 成果可量化：IFM 通过关键绩效指标 (KPI) 追踪设施效能，例如维修工单处理时长，并生成可执行的洞察。 

IFM 的挑战

尽管具备优势，IFM 也存在以下难点：

  • 复杂度极高：实施 IFM 看似简单，实则不然。向 IFM 过渡可能过程复杂、成本高昂且劳动力密集。
  • 隐性费用：组织必须仔细研读与 IFM 服务商的合同细则，警惕可能存在的非显性附加成本。
  • 灵活性缺失：有时企业因商业环境变化需要调整方向。如果一家公司被束缚在一份严密的 IFM 合同中，它可能无法做到这一点。
  • 供应商依赖：企业应对 IFM 服务商进行充分尽职调查。关键问题包括：数据安全如何保障？IFM 性能可靠度如何？
  • 直接控制权减弱：部分组织虽转向 IFM 服务，但对失去日常运营直接监管权仍可能感到不安。

集成设施管理 (IFM) 的未来

随着集成设施管理 (IFM) 持续发展成熟，其将持续受益于当前影响计算领域的全面变革。这意味着基于物联网 (IoT)AI自动化将通过提升效率，在项目管理过程中占据更核心的地位。

IFM 服务提供商（多数位于北美）预计也将更加关注可持续发展目标。这些目标还包括降低能耗与改善设施员工的工作体验。
相关解决方案
Maximo 企业资产管理软件

使用 IBM Maximo Application Suite 优化计划、资源和资产的性能。

 深入了解 Maximo Application Suite
资产生命周期管理 (ALM) 软件和解决方案

使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。

 深入了解 ALM 解决方案
运营咨询服务

利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。

         深入了解运营咨询服务
    采取后续步骤

    借助 IBM Maximo Application Suite 这套集成智能软件，充分利用您的企业资产。通过使用高级分析、AI 和自动化（包括预测性维护），更有效地管理和监控资产，从而提高资产可靠性。

    深入了解 Maximo Application Suite 预约实时演示