在讨论设施规划时，企业（及其管理人员）有时会将其简化为对建筑蓝图的探讨。但现实情况表明，设施运营远比单纯建造结构复杂得多。

这实质上是一种多维度的资产管理形式，通常需要借助计算机化维护管理系统 (CMMS) 等工具来管理所有与设施维护相关的行动。设施维护涉及对设施资产的管理、维修与保养，以保障运营的高效、安全与可靠。

计算机化维护管理系统是集中维护数据并优化维护运营的软件。它通过实时数据提供集成解决方案，助力自动化进程。该系统可与其他类型的设施管理软件配合使用，是综合性运营方案的重要组成部分。

CMMS 的主要目标之一是通过单一系统追踪所有服务，避免各项服务形成信息孤岛或被遗漏。若缺乏 IFM 与 CMMS 的集中化管理，设施管理者将被迫通过多家供应商签约服务。同时他们还需应对不同的服务交付排期。