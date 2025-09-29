预防性维护和预测性维护策略都遵守定期维护计划以避免资产故障，但被动式维护只是在资产出现故障后才进行维修。资产是指对组织有用或有价值的东西。该术语包括实物资产和非实物资产，例如基础设施和设备、资本和人员。

预防性维护和预测性维护都被认为是主动维护策略，最适合那些拥有复杂资产并准备好资金投入整体维护计划的组织。另一方面，被动式维护最适合那些拥有低成本、非关键资产的组织，因为这些资产在发生故障时不会中断正常的业务流程。

有三种不同类型的被动式维护。

紧急维护：紧急维护是一种计划外资产维护，在重要设备发生故障时进行。由于紧急维护工作优先考虑维修设备，因此这种策略通常会导致中断和延误。

故障维护：与紧急维护一样，故障维护也是对突然需要维修的资产做出的计划外反应。由于故障维护的意外性，这类维护通常既昂贵又耗时。

故障后维护：故障后维护是一种允许资产运行直至发生故障的维护策略。在某些情况下，替换资产已经购买并准备安装。只有在可以迅速更换或维修设备，而不需要长时间停产的情况下，这种策略才有效。