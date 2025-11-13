智能建筑，也称为智慧建筑，是指依赖数字技术将传统人工操作的楼宇运营环节自动化的建筑结构。
依托物联网 (IoT) 与人工智能 (AI) 技术的进步，智能建筑平台能够实现流程自动化、优化建筑性能、提升舒适度并降低能耗。
“智能建筑”一词最早出现于 21 世纪初，用于描述网络化基础设施（以及后来物联网设备的应用）的兴起如何影响商业建筑设计。
尽管这些技术依然是当今智能建筑的基石，但它们已演进至具备以机器学习 (ML) 算法为核心的新能力。 ML 算法是一组规则，使 AI 系统能够识别训练数据中的模式，并利用这些模式对新数据做出准确预测。
随着网络、IoT、AI 及机器学习 (ML) 技术的持续发展，对能够运用最新技术的智能建筑的需求持续增长。据近期报告预测，全球智能建筑市场将在未来五年增长 768 亿美元。这相当于年复合增长率 (CAGR) 为 11.3%。1
智能建筑依赖于由设备和传感器构成的精密网络，这些网络能够实现人工任务自动化、优化流程，并帮助团队降低能耗与运营成本。以下详细阐述支撑智能建筑功能的核心组件与设计要素。
智能建筑架构是一种设计实践，它利用相互连接的系统（或称层级），通过网络实时共享数据，从而使现代建筑更安全、更高效。智能建筑设计包含五个主要层级：物理层、网络层、数据层、应用层和用户层。
通过广泛运用 IoT 与自动化技术，智能建筑帮助企业优化流程、降低能耗并减少建筑管理相关成本。以下为企业层面智能建筑的一些最重要优势。
智能建筑为运营企业提升能源效率，帮助优化供暖、照明和空气质量控制。通过连接暖通空调、照明系统和占用传感器，智能建筑系统能自动检测建筑内哪些空间正在被使用。他们还可以相应调整这些房间的温度和照明，节约资源。
这种方法帮助大型企业提高能源效率，减少成本与浪费，从而达成可持续发展目标。根据近期报告，建筑消耗了全球 30% 的能源和超过一半的电力。智能建筑设计有助于缓解这一问题。2 智能建筑设计有助于缓解这个问题。
凭借自动化的供暖、制冷与空气质量系统，智能建筑有助于为所有员工创造舒适的工作环境。现代智能建筑平台允许用户根据个人偏好，对单个房间的温度、照明和气流进行个性化设置。这种高度可定制的方法使房间条件能够根据使用者的需求进行调整。
通过利用实时数据，一些更先进的智能建筑系统可以调节气流和过滤系统，维持健康的二氧化碳和颗粒物水平。这些系统还能调整房间照明，使其以模拟自然光的方式支持用户的昼夜节律。
智能建筑为设施管理者提供了统一的建筑运营视图，使其能够主动发现并解决问题。过去，设施管理者采用被动式维护，即在部件故障后才进行维修。但借助现代智能建筑平台的实时数据与自动化监控能力，他们能够实施预测性维护。
预测性维护通过利用实时数据在部件故障前发现并解决维护问题，从而延长资产生命周期，并帮助组织避免代价高昂的停机。
当今智能建筑平台的自动化能力有助于组织降低能源和运营成本，并发现优化流程的机会。建筑与能源管理系统收集并分析历史数据，使管理者能够根据季节或时段、人员占用情况等因素优化能源使用。
自动化系统控制照明和暖通空调系统，在空间无人时减少能源浪费，同时降低人工需求及维护程序的总体成本。
在企业层面，智能建筑技术正在改变企业管理其商业建筑及其他设施的方式。以下是评估业务技术需求时可考虑的五个智能建筑应用场景。
AI 与 IoT 的进步使智能建筑更加自主化和高效化，这一趋势并无放缓迹象。边缘计算、机器人技术和 IoT 网络的发展带来了新的能力，使智能建筑平台成为目前最先进的应用之一。
以下三个领域对该行业的持续发展至关重要。
AI 系统的发展持续对智能建筑技术产生深远影响。其通过将这些系统从仅能执行单一任务的简单机器，转变为能够为达成单一目标而承担多项任务的先进、多维度平台，来实现这种影响。
随着 AI 系统自主性不断增强，其所能承担的任务也愈加复杂，从而进一步减少楼宇运营中对人工劳动的依赖。
不仅建筑因技术进步变得更智能，整个城市亦然。随着这一进程持续发展，预计城市中的商业区将共享网络与资源，其融合程度将比当前更为深入。
未来很可能出现多个智能建筑共享统一数字基础设施的景象，该设施可通过单一平台集中控制，以优化流程、降低能耗与成本。
