依托物联网 (IoT) 与人工智能 (AI) 技术的进步，智能建筑平台能够实现流程自动化、优化建筑性能、提升舒适度并降低能耗。

“智能建筑”一词最早出现于 21 世纪初，用于描述网络化基础设施（以及后来物联网设备的应用）的兴起如何影响商业建筑设计。

尽管这些技术依然是当今智能建筑的基石，但它们已演进至具备以机器学习 (ML) 算法为核心的新能力。 ML 算法是一组规则，使 AI 系统能够识别训练数据中的模式，并利用这些模式对新数据做出准确预测。

随着网络、IoT、AI 及机器学习 (ML) 技术的持续发展，对能够运用最新技术的智能建筑的需求持续增长。据近期报告预测，全球智能建筑市场将在未来五年增长 768 亿美元。这相当于年复合增长率 (CAGR) 为 11.3%。1