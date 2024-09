IBM Planning Analytics 可帮助 IT 项目团队快速响应新的业务需求。制定明确的 IT 方法,加强小型 IT 团队与组织其他部门之间的团队合作。

可定制工作区界面可支持所有利益相关者实时查看任务管理和时间跟踪。利用我们的关键功能优化资源分配、成本和资产利用率指标。