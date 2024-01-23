在 2008 年之前，该公司一直依靠电子表格进行财务规划，但这种方法已不能满足其需求。Knauf 希望以一种更简单、更快捷的方式来整合全球运营的预算信息。

2008 年金融危机后，Knauf 决定采取更严格、更主动的财务规划方法。该公司需要提高规划的透明度，还希望减少规划所需的时间。该公司最终选择使用 IBM® Planning Analytics 软件来支持其工作。“我们使用 Planning Analytics 进行报告、规划和确定转让价格，”Knauf 企业控制服务主管 Dietrich Betz 说道。