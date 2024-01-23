Knauf 的运营遍布全球，拥有众多部门和业务线。轻松协调财务并规划全球运营
在 2008 年之前，该公司一直依靠电子表格进行财务规划，但这种方法已不能满足其需求。Knauf 希望以一种更简单、更快捷的方式来整合全球运营的预算信息。
2008 年金融危机后，Knauf 决定采取更严格、更主动的财务规划方法。该公司需要提高规划的透明度，还希望减少规划所需的时间。该公司最终选择使用 IBM® Planning Analytics 软件来支持其工作。“我们使用 Planning Analytics 进行报告、规划和确定转让价格，”Knauf 企业控制服务主管 Dietrich Betz 说道。
采用的用户增至 500 个用户
升级后，应用程序性能显著加快
多年后，该企业继续依赖 Planning Analytics 解决方案开展规划工作，因此决定升级到最新版本，以利用提升的性能和其他功能。Knauf 与 IBM 业务合作伙伴 avantum consult GmbH 合作实施了 avantum 的 APOLLO 解决方案，该解决方案基于最新版本的 Planning Analytics 构建。
在短短八周内，avantum 帮助 Knauf 升级了系统并创建了资产负债表和损益 (P&L) 表的功能。Knauf 还可以使用新版本，将全球所有子公司的损益表收集到整合的数据库中，并为整个组织运行结果规划和预测。APOLLO 解决方案与 Knauf 的 SAP Business Warehouse (BW) 软件集成。
Knauf 目前约有 500 名用户正在使用 Planning Analytics 解决方案。Betz 报告称，用户发现该软件易于学习和使用，提高了 Knauf 的用户采用率。
此外，迁移后，更新的解决方案显著提高了性能。“现在体验 Planning Analytics 后，我们的性能得到了提升。”Betz 表示，“这不仅仅是一些微小的改进，您实际上可以感受到以前和现在的速度之间的差异。”
Knauf 现在依靠该解决方案进行综合式企业规划和报告。该公司已实现 SAP BW 软件数据传输自动化，因此可以更全面地了解运营情况，并提高透明度。
Knauf 计划继续扩大该解决方案的使用范围，将其转移定价应用程序移到新平台。“由于 Planning Analytics 的性能有所提高，我们非常期待通过转移定价应用程序实现这一点。”Betz 表示。
Knauf（ibm.com 外部链接）成立于 1932 年，是一家公司集团，同时也是世界领先的建筑材料制造商之一，产品包括石膏板、石膏、现代绝缘材料和配件以及建筑设备和工具。该公司在 90 多个国家/地区拥有 250 多个生产设施和销售组织，在全球拥有约 40,000 名员工。其总部位于德国伊普霍芬。
IBM 业务合作伙伴 avantum consult（ibm.com 外部链接）是一家业务分析专业公司，在德国、奥地利和瑞士均有运营。该公司通过概念、技术和敏捷领导力，为整个数据价值链中的多个行业、超过 225 家公司提供支持，以获得更好的洞察和结果。客户可以受益于数据管理、报告、规划和高级分析领域的模块化解决方案。
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美国出品，2021 年 12 月
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