Swisscom 的 TM1 产品负责人 Jan Frey 表示：“我们需要努力保卫我们的市场份额，而与此同时市场价格也在不断下滑。因此，总部位于瑞士的领先电信公司 Swisscom 正在不断评估其运营情况，并寻找改进流程和降低成本的方法。

该企业一直在使用另一种解决方案进行规划和报告，但它存在一些问题。Swisscom 业务分析首席系统架构师 Patrick Goetschi 说道：“这个模型自身的实时计算速度太慢了。在规划中，需要即时进行基于驱动因素的计算。如果有几百个用户在等待系统的计算结果，而系统这时候却不给力，这既浪费时间，又代价高昂。”Swisscom 拥有大量数据，因此需要一种可以加快计算速度的解决方案。