电信业面临的主要挑战之一是市场价格的不断下跌。
Swisscom 的 TM1 产品负责人 Jan Frey 表示：“我们需要努力保卫我们的市场份额，而与此同时市场价格也在不断下滑。因此，总部位于瑞士的领先电信公司 Swisscom 正在不断评估其运营情况，并寻找改进流程和降低成本的方法。
该企业一直在使用另一种解决方案进行规划和报告，但它存在一些问题。Swisscom 业务分析首席系统架构师 Patrick Goetschi 说道：“这个模型自身的实时计算速度太慢了。在规划中，需要即时进行基于驱动因素的计算。如果有几百个用户在等待系统的计算结果，而系统这时候却不给力，这既浪费时间，又代价高昂。”Swisscom 拥有大量数据，因此需要一种可以加快计算速度的解决方案。
与 IBM 合作后，现在编制月末报告所需的时间减少了 50%
Swisscom 将系统运营减少了 30%，从而节省了成本
Swisscom 还希望找到一种方法来简化其管理流程。该公司现有的报告解决方案需要从系统中手动复制并粘贴到 Microsoft PowerPoint 演示文稿中，不仅耗时，而且无法实现报告的完全自动化。
最后一点，Swisscom 希望能够将其公司间规划集成到其规划解决方案中。该公司过去使用的第三方工具并未完全集成到其规划应用程序中，因此需要进行更多的核对工作。第三方工具维护难度大，业务用户学习和使用也很困难。
Swisscom 需要更灵活的财务规划和报告解决方案来帮助其解决所有这些问题。
Swisscom 邀请了三个供应商对新的规划和分析解决方案进行概念验证 (POC)。Goetschi 说：“在这次 POC 中，IBM 以最少的资源取得了迄今为止最好的成绩。随后，Swisscom 与 IBM® Services 合作，以敏捷教练的方式用 IBM® Planning Analytics 软件替换现有解决方案。
该公司实施了 Planning Analytics 模块，为 Swisscom 的大约 2,150 名用户进行规划和报告。其目标包括：降低复杂性、采用基于驱动因素的规划、集中管理和开发综合整体模型以同时囊括财务数据和运营数据。鉴于电信业的定价压力，Swisscom 将每用户平均收入 (ARPU) 作为重点分析领域。由 Swisscom 员工和一名 IBM 顾问组成的联合团队率先实施了这一解决方案，然后帮助在全公司范围内推广这一解决方案。
虽然更好的技术是其转型的关键部分，但 Swisscom 也同样投资于流程的重新设计。作为 IBM® Cognos Controller 财务合并软件的长期用户，从近乎实时的规划数据合并以及将合并数据带回 Planning Analytics 解决方案的能力中，Swisscom 获得了很多价值。Swisscom 还为其子公司建立了私有云以使用 Planning Analytics 软件。
Swisscom 的 IBM 解决方案涵盖规划和报告、财务合并和结算、项目规划和控制。该解决方案还利用 IBM® TM1 提供集成的公司间计划功能，IBM TM1 是为 Planning Analytics 软件提供动力的 IBM 计算引擎。
Planning Analytics 解决方案的计算速度比 Swisscom 之前的解决方案更快。Frey 表示：“如果改变了价格，就可以在模型中进行调整，一切都会实时计算出来，只需几秒钟。”这种速度对 Swisscom 尤为重要，因为它的数据量非常大，同时还有数百名用户在系统上工作。Swisscom 甚至能够在工作日运行大型批处理，例如在多维数据集之间复制大量数据，而用户完全不受影响。Frey 说道：“通过 Planning Analytics，我们现在可以提高效率、节省成本、提高可用性，并且还可以提高数据完整性。”
Planning Analytics 软件的可用性比 Swisscom 之前的解决方案有了巨大的改进，因为它包含一个简单的 Web 界面。Frey 表示：“通过与 Excel 集成，可以在 Excel 中设计报告并直接将其发布到网络上。这是一个完全自动化的平台。”Swisscom 报告称，其月末结算流程比该公司之前的解决方案快得多，所需时间减少了大约 50%。此外，借助 Planning Analytics 解决方案，Swisscom 还可以集中进行模型和报告开发。Goetschi 说：“一个小部门可以为整个 Swisscom 制作报告。Swisscom 通过在外部组件中自动配置和管理规划解决方案来降低运营成本。”
Swisscom 的公司间规划流程也得到了改进。Frey 指出：“公司间规划已完全集成到 Planning Analytics 解决方案中。用户可以立即看到结果。因此，如果一家公司改变其财务价值，接收公司可以立即看到对其利润的影响。”Planning Analytics 软件中的用户界面也比 Swisscom 之前的解决方案使用起来更加直观，因此企业用户可以比以前更轻松地访问信息并进行更新。
Swisscom 在 Planning Analytics 软件中运行大型多维数据集，总容量超过 700 Gb。将来，该公司可能会对集成预测功能感兴趣，以便自动创建基线计划，并可能考虑将 IBM® Cloud Pak for Data 作为未来可能的部署选项。
Swisscom（ibm.com 外部链接）在瑞士和意大利开展业务，为企业和住宅客户提供移动通信、固定网络、互联网和数字电视解决方案。该公司也是瑞士最大的 IT 服务提供商之一。Swisscom 总部位于瑞士沃尔布劳芬，拥有近 20,000 名员工。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Analytics, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2021 年 5 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、Cognos、IBM Cloud Pak、IBM Services 和 TM1 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/legal/copyright-trademark。
Microsoft 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。