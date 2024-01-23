事实上，对于一家全球运营的航空公司来说，规章制度极其复杂，从特定航线和会员等级的行李限额，到一国护照持有人前往其他任何国家/地区的签证要求，不一而足。没有代理公司能够知道所有的答案。

自 2019 年初以来，IBM® Garage 团队每天都与汉莎航空员工合作，快速测试并试点基于 AI 的新业务理念和服务。Lufthansa AI Studio 的第一个项目在其服务帮助中心集成了 IBM® Watson 产品，包括 IBM® Watsonx Assistant 和 IBM Watson Explorer。

以前不同的数据源现在可以使用自然语言和航空术语进行搜索，以便更轻松地解决每年近 100,000 个客户查询。IBM Watson 技术管理、搜索、分析并解释各种相关和连接的数据源，例如 Microsoft SharePoint 和内部工单系统。