每一代人都比上一代人更加精通技术，那像 PalaisPopulaire 这样 21 世纪的博物馆如何在当今社会中保有一席之地？通过适应周围环境并接纳数字环境，积极迎合观众。

在 IBM 的帮助下，游客可以使用 Museum Intelligent Assistant (MIA) 按照自己的节奏探索博物馆，其中 MIA 是 PalaisPopulaire 移动应用中的 IBM watsonx Assistant 技术。借助 MIA，博物馆游客可以进行互动，就展览作品提出各种各样的问题。

PalaisPopulaire 副总监 Sara Bernshausen 说道：“我们在生活中利用 AI 的机会越来越多。我建议大家加入 IBM 的冒险之旅，看看它如何丰富您的艺术体验。”