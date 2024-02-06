在艺术界，新开博物馆吸引游客的方式正在发生转变。
每一代人都比上一代人更加精通技术，那像 PalaisPopulaire 这样 21 世纪的博物馆如何在当今社会中保有一席之地？通过适应周围环境并接纳数字环境，积极迎合观众。
在 IBM 的帮助下，游客可以使用 Museum Intelligent Assistant (MIA) 按照自己的节奏探索博物馆，其中 MIA 是 PalaisPopulaire 移动应用中的 IBM watsonx Assistant 技术。借助 MIA，博物馆游客可以进行互动，就展览作品提出各种各样的问题。
PalaisPopulaire 副总监 Sara Bernshausen 说道：“我们在生活中利用 AI 的机会越来越多。我建议大家加入 IBM 的冒险之旅，看看它如何丰富您的艺术体验。”
实时回答 2,000 多个问题
PalaisPopulaire 是欧洲首家运用 AI 开展艺术教育的机构
多年来，艺术界一直试图通过各种办法来改善观众对艺术的需求急剧下降的情况。这种情况并不奇怪，因为人们将更多的时间都花在了网络上、屏幕上和虚拟环境中。
Deutsche Bank 已经与 IBM 就之前的项目开展了长期合作，并且了解 IBM 在其他艺术机构部署的多次 AI 实施，因此他们寻求通过类似方式，让旗下的 PalaisPopulaire 博物馆为游客带来全新的体验。这家博物馆选择实施 MIA，这是一款在 IBM® Cloud 上使用 IBM watsonx Assistant 技术的数字助理。
IBM 将 MIA 集成到博物馆现有的移动应用中，用于提供“时间呈现：德意志银行收藏摄影展”这一展览中九张照片的背景信息。
Bernshausen 解释道：“我们希望找到一种方法，运用 AI 以数字方式向游客提供真正优质的高水准内容。同时我们希望找到一种方法，让观众可以更加自由地提问并了解所展示的作品。”
与音频指南相比，MIA 没有使用准备好的音频剪辑，而是依靠 IBM watsonx Assistant 技术，通过访问 IBM® Cloudant 数据库中存储的知识来回答问题。PalaisPopulaire 成功成为欧洲首家将 AI 用于艺术教育的机构，极大地改善了游客体验。
虚拟助理随时准备通过游客的智能手机回答 2,000 多个问题。可以是复杂的问题，比如艺术家的创作动机，也可以是基础性问题，比如作品的创作时间和地点。
Bernshausen 解释说：“MIA 受到了我们游客和工作人员的一致好评。”
尽管 MIA 的实施是在新冠疫情之前，但它的到来恰逢其时。当病毒来袭时，一旦博物馆获准再次开放，那么借助 PalaisPopulaire 的全新 AI 技术，游客在观看展览时会感到十分舒适，趣味盎然，在享受导游服务的同时，还能与他人保持安全距离。
凭借 MIA 这样的创新工具，PalaisPopulaire 能够不断适应时代，同时提供安全的教育环境。目前，MIA 只接受过提供“时间呈现”展览中九张照片背景信息的培训，但 Bernshausen 希望在为期 10 个月的展览结束后，它将带来更多内容。
为创建 MIA 所付出的努力得到了回报。这项技术受到了用户的热烈欢迎，PalaisPopulaire 预计未来会将 IBM watsonx Assistant 技术用于周期更长的展览。
Bernshausen 表示：“MIA 之所以成功，是因为每个人都学有所获，不仅是我们的游客，我们自己也学到了很多关于 AI 的知识，确实非常有趣。我想我们的下一步合作可能是探究 Watson 提供的其他工具，同时保持我们过去两年的开发工作可供访问。”
2018 年 9 月，Deutsche Bank 在德国柏林开设了一家占地面积近 1 万平方英尺的画廊，名为 PalaisPopulaire（ibm.com 外部链接）。这座建筑曾经是为普鲁士皇室建造的宫殿，现在成为了想要体验艺术、文化和体育的人们集会的场所。PalaisPopulaire 提供了范围广泛的项目，汇集了来自 Deutsche Bank Collection、国际合作伙伴和私人收藏的当代文化和教育作品。
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2021 年 2 月在美国制作。
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