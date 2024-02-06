在从事玻璃容器制造业务 115 年之后，O-I Glass, Inc. (O-I) 着手进行转型，旨在改善成本结构和精简运营。
对于组织的 IT 部门来说，这意味着要严格审视现有的数据库基础设施。多年来，O-I 的业务运营都在 Oracle Database 上运行，但首席信息官 Rod Masney 和 SAP 基础设施和企业平台总监 Ray Case 认为，是时候考虑采用新的数据库解决方案了。
Case 解释说：“我们需要节省成本……以便能够将钱花在其他更有意义的事情上。一直支付软件维护费用，可能并不总是正确的答案。”
在寻找新数据库的过程中，团队有很多事项需要考虑。Masney 解释说：“这不仅仅是成本问题。当然，成本是优先考虑的因素之一，但同时也要考虑可靠性、与供应商的关系，确保我们的系统可用。我们着眼于全局。”
数据量达 PB 级，遍布五大洲，支持 78 家制造工厂，这是一个特别具有挑战性的任务。新平台不仅要支持公司的 SAP 基础设施，还要支持为制造系统、订单、交货、开票、采购、库存等提供数据。
数据存储使用量减少 50%
数据库性能提高 30%
节省 > 100 万美元的 TCO
在 IBM 合作伙伴 DXC Technology 的帮助下，OI 决定将其数据迁移到 IBM® Db2平台。Masney 表示：“回顾多年来与 IBM 的合作关系，我们觉得这次是一个绝佳的机会，不仅可以审视公司的总体拥有成本，还可以与一家我们可以信赖的公司继续合作。”
然而，如此大规模的过渡需要技术合作伙伴的精确协调和有力支持。Masney 解释说：“必须确保工作的正确性和完整性。幸运的是，从任何其他供应商的数据库平台迁移到 IBM Db2 平台，IBM 拥有完备的方法。这是众所周知的，也是有据可查的。整个过程进展非常非常顺利，一切都按时、按预算、按计划进行。”
即使出现小问题，IBM 团队也会迅速解决。Masney 说：“我可以依靠 IBM 团队来帮助我们。他们是团队的组成部分。”
对于像 O-I 这样地理位置分散的组织来说，在这样的过渡期间避免停机尤其困难。一天中适用于亚洲的某个时间可能不适用于北美，反之亦然。每次迁移时，O-I、DXC 和 IBM 团队都要进行一次演练。在六个月的时间里，该项目总共进行了 100 多次迁移，而且全部在周末进行。
Case 说：“企业甚至没有注意到，员工周五下班时，在使用 SAP。等周一回来上班时，还在使用 SAP。但他们不知道底层数据库已经改变。”
由于迁移到 Db2 平台，O-I 经历了显著的业务改进。首先，该组织的存储使用量减少了 50%。在某些情况下，性能提高了 30%，并且该公司的 TCO 节省了七位数。Case 表示：“现如今，IT 预算不会增长，因此我们必须寻找其他方式来资助项目，从而为我们带来竞争优势。”
其中一个项目就是引入 IBM® Db2 with BLU Acceleration 解决方案。“IBM Db2 是一个非常可靠、高度可用的平台，[这让我们] 能够更专注于战略性的工作，而不必在操作层面倾注太多。随着我们继续实现公司转型，数字化转型已列入路线图。显然，IBM Db2 BLU Acceleration 将是实现报告、分析和机器学习的一个重要因素。
1929 年，Owens Bottle Company 与 Illinois Glass Company 合并成为 O-I（ibm.com 外部链接）。如今，O-I 已成为全球最大的玻璃容器制造商之一，为啤酒、葡萄酒、烈酒、非酒精饮料和食品行业提供服务。OI 总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，在 20 个国家/地区设有 72 家工厂。它在 2020 年实现了 61 亿美元的收入，拥有超过 25,000 名员工。
IBM 合作伙伴 DXC（ibm.com 外部链接）成立于 2017 年，是一家跨国企业对企业 (B2B) IT 服务提供商，帮助各行业的客户实现数字化转型。DXC 在私营和公共部门拥有 6,000 多家客户，其 130,000 名员工在 70 个国家/地区提供服务。其总部位于美国弗吉尼亚州泰森斯，报告收入超过 200 亿美元。
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美国出品，2021 年 8 月。
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