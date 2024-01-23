20 多年来，ARDIC 一直是埃及房地产市场的先驱——在全国各地开发高价值公寓、商业综合体和别墅。但随着市场竞争变得更加激烈，ARDIC 的领先市场地位受到了威胁。

ARDIC 的 IT 总监 Alaa Soueif 表示：“房地产开发项目可以持续 4 到 10 年，有时甚至更长。由于项目周期长、涉及多方，非常容易受到市场变化的影响，特别是材料成本和房地产价格的波动。如果我们想在这个行业取得成功，我们必须确保我们能够有效地规划、预算和适应市场变化。”



ARDIC 决定彻底重新设计其商业模式。传统上，该公司一次将所有精力集中在一个项目上，但这限制了其整体敏捷性，并且难以降低项目相关风险。相反，这家企业希望能够同时管理多个项目，并制定增长和发展的战略计划。



在一个共同愿景下，协调公司所有当前项目的管理以及运营规划——这一雄心是公司三年战略计划的核心。为了实现这一目标，ARDIC 着手重新设计其许多核心系统和流程。



Soueif 继续说：“我们的旧工作方式效率低下。我们有一个自动化的会计系统，但我们的大部分项目规划是使用电子表格手动进行的，并且我们的项目管理也使用了另一个系统。因此，很难使一切保持同步，也很难在所有项目中采用标准化方法。



“虽然我们的运营和战略计划在概念上是相关的，但我们用来管理和更新这些计划系统却完全不相关。由于协调这些计划需要人工，我们只能每季度更新一次，这使得引导我们的公司渡过困难时期，并适应市场的突然变化变得更加困难。”