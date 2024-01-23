面对竞争日益激烈的市场环境，埃及房地产开发商 ARDIC 着手精简其业务模式，并提高业务敏捷性。ARDIC 与其伙伴 Business Vision 合作，利用 IBM® 技术增强了其核心规划、预测和项目管理能力，从而推动了更高的盈利能力。
20 多年来，ARDIC 一直是埃及房地产市场的先驱——在全国各地开发高价值公寓、商业综合体和别墅。但随着市场竞争变得更加激烈，ARDIC 的领先市场地位受到了威胁。
ARDIC 的 IT 总监 Alaa Soueif 表示：“房地产开发项目可以持续 4 到 10 年，有时甚至更长。由于项目周期长、涉及多方，非常容易受到市场变化的影响，特别是材料成本和房地产价格的波动。如果我们想在这个行业取得成功，我们必须确保我们能够有效地规划、预算和适应市场变化。”
ARDIC 决定彻底重新设计其商业模式。传统上，该公司一次将所有精力集中在一个项目上，但这限制了其整体敏捷性，并且难以降低项目相关风险。相反，这家企业希望能够同时管理多个项目，并制定增长和发展的战略计划。
在一个共同愿景下，协调公司所有当前项目的管理以及运营规划——这一雄心是公司三年战略计划的核心。为了实现这一目标，ARDIC 着手重新设计其许多核心系统和流程。
Soueif 继续说：“我们的旧工作方式效率低下。我们有一个自动化的会计系统，但我们的大部分项目规划是使用电子表格手动进行的，并且我们的项目管理也使用了另一个系统。因此，很难使一切保持同步，也很难在所有项目中采用标准化方法。
“虽然我们的运营和战略计划在概念上是相关的，但我们用来管理和更新这些计划系统却完全不相关。由于协调这些计划需要人工，我们只能每季度更新一次，这使得引导我们的公司渡过困难时期，并适应市场的突然变化变得更加困难。”
为了找到合适的技术来帮助其业务转型，ARDIC 尝试了在埃及运营的公司提供的各种解决方案。在测试了多个解决方案之后，该公司决定部署 IBM Planning Analytics，以提高预算和规划效率，并简化项目管理。
Soueif 评论道：“最初，我们研究了拆箱即用的规划、预算和项目管理系统。然而，我们很快意识到，我们复杂的业务模式需要更多用途的解决方案，可以进行定制以满足我们的独特需求。
“IBM Planning Analytics 的稳健性和灵活性给我们留下了深刻的印象。另一个让我们满意之处是可以在云中实施 Planning Analytics，避免管理和维护本地解决方案的费用。IBM 还建议我们与 Business Vision 合作，以便我们完成实施过程。
IBM 业务合作伙伴 Business Vision 与 ARDIC 密切合作，为 IBM Planning Analytics 中的战略、运营和项目规划开发了全面的解决方案。通过在系统内明确定义三个计划之间的关系，ARDIC 将能够更好地使其业务适应不断变化的市场条件。
为了帮助有效控制和分配成本，ARDIC 正在 IBM Planning Analytics 中构建一个模块，该模块将强制执行在付款前根据项目预算检查采购请求的政策，从而降低计划外支出的风险。
截至撰写本文时，ARDIC 和 Business Vision 还在将 IBM Planning Analytics 与该公司的 Maisonette ERP 系统集成。整合完成后，ARDIC 将能够自动将实际情况从其财务系统导入到其计划中，并确保每个项目保持在正轨上。
Soueif 继续说：“我们对 Business Vision 感到非常满意。”“他们的团队很容易合作，他们采用了友好而专业的实施方法。例如，当我们意识到我们的需求比最初出现的更复杂时，他们愿意扩大项目的范围。在整个过程中，Business Vision 表明他们百分百致力于帮助我们充分利用 IBM Planning Analytics 的潜力。”
IBM Planning Analytics 解决方案上线后，ARDIC 预计它将能够高效管理多个项目，同时确保其运营计划使公司能够按时、按预算实现其战略目标。
“转向更高效、更一体化的工作方式，将增强我们在竞争中保持领先地位的能力，”Soueif 说。IBM Planning Analytics 能够帮助我们每月更新一次运营和战略计划，而不是每季度更新一次，因此，当市场情况发生变化时，我们能更快速做出反应。
由于预算、运营计划和项目管理数据都驻留在一个集成平台中，ARDIC 还将消除许多核心流程中耗时的手动任务，并减少人为错误的可能性。
“借助 IBM Planning Analytics，我们将不再需要维护和跟踪多个电子表格中的信息，而且我们将能够在一个而不是三个地方更新我们的预测，”Soueif 解释道。“这不仅可以节省时间，还可以降低出错的风险，并消除我们计划之间的不一致，为我们的决策提供更强有力的基础。”
Soueif 总结道：“借助 IBM 和 Business Vision，我们将能够更快地响应并无缝管理多个项目。通过利用 IBM 技术提高运营效率，我们将有能力为客户提供更好的价值，同时发展我们的业务。”
自 1998 年作为股份公司成立以来， ARDIC （链接位于 ibm.com 外部）一直稳步扩大其在埃及充满活力的房地产市场的影响力，在新开罗、肖鲁克城和吉萨交付了大量高价值房地产。
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