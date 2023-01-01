主页 分析 Planning Analytics as a Service 人力资源计划
利用 AI 和分析自动执行员工队伍管理，并预测员工流失
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员工是最宝贵的资产

招贤纳士，确保员工敬业度和和留任率，将人力资源战略与企业目标保持同步。

根据业务需求，利用 AI 技术改善决策，并成功实施新的员工队伍规划策略。根据员工发展、工作地点、返岗、薪酬、留任率、流失率和战略目标的变化，制定准确的 AI 引导型的人力计划和预测。

 借助 IBM Planning Analytics，探索人力资源规划的快速交互式演示
您可以做什么
可定制的员工队伍规划

规划远程办公与现场办公场景的理想搭配方案。借助简单易用的协作式人力资源分析方案，将运营成本与人力资源驱动因素和约束条件、人才需求及地理因素实时整合在一起。考虑不同人力资源场景带来的各种挑战，如业务目标和成本、技能差距和人才招聘等，即时了解其影响并制定切实有效的人力资源计划。

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人力资源指标和 KPI 的完全可视化

全面了解当前员工队伍、就业市场路线图、人员配置指标和人才缺口。您可以轻松确定最有效的行动计划和经济实惠的方法，来招聘人才、提升技能并培训员工。实施继任规划，同时优化成本、提高员工生产效率并降低离职率。
融合 AI 技术的人力资源优化方案

基于员工人数、工作地点、薪酬规划、员工生产效率、员工保留率和流失率的动态变化，通过指标预测人力资源管理需求。在开拓新市场和新产品类别时，通过员工队伍假设分析来确定人力资源成本、员工人数规划、所需能力和技能组合差距。
为何选择 IBM Planning Analytics？ 员工队伍规划工具可自动执行和简化人力资源运营。 阅读解决方案简介 制定数据驱动型决策

通过将运营员工队伍规划与业务战略相结合，实现单一可信信息源。通过将规划和分析从人力资源扩展到财务和其他业务线，实现不同利益相关者之间的工作流程和协作内容的透明度，以便制定明智的决策。

 主动计划

应对不断变化的人员配置需求，没有时间局限。持续评估正确的员工技能组合，确定员工队伍差距，并评估未来的员工队伍需求，以便成功实施员工队伍管理。

 在削减成本的同时提高收入

在用户友好型规划平台中应用 AI 技术和场景规划，并在预测模板模式中纳入时间段、每周日期、季节和新品发布等因素。即时了解人力成本和业务目标受到的影响。
借助 IBM 的解决方案，团队惊叹于自己所拥有的能力——拥有一个“水晶球”，可以了解未来趋势，而不仅仅是总结之前的业绩。这对我们而言是一个很大的转变。 Ali Haji 首席财务官， Mawgif 了解有关通过实时分析简化运营和规划的更多信息

成功案例

两个人在共享办公的办公室里使用台式电脑工作
行业：国防部
让所有级别的用户都能与数据高效交互

国防部制定了综合解决方案，支持年度预算管理、年度预算和预测工作。 可提供计划和预测数据，其中包括实时财务数据，以深入分析预期和实际结果之间的差异。

常见问题

IBM Planning Analytics with Watson 可以集成电子表格、Word 文档、预算和预测应用程序等平面文件以及 ERP、CRM 和任何 API。

根据贵公司的需求和要求，安装过程可能需要 8 周至几个月的时间。

IBM Planning Analytics 的核心是一个类似电子表格、基于单元格计算能力的高性能多维数据库。其单元格通过公式链接到底层数据库。Excel 所有的数据可视化和分析功能均可在集中式平台上使用。
应用场合

跨行业用例。

 财务

通过简化、集成的财务计划和分析功能，跨越人工规划的局限。在损益表、资产负债表和现金流量之间取得一致。

 供应链

将AI高级分析和无限制的What-if多场景分析能力融入到供应链计划流程中。凭借快速调整的远见卓识，您可以化干扰为机遇。

 销售

实时跟踪并分析销售代表的业绩和销售数据。利用 AI 的力量简化销售流程，提高生产效率并实现收入目标。自动执行资源分配和地域规划，从而获得竞争优势并增加市场份额。

 深入了解快捷的交互式人力资源规划演示
采取后续步骤

查看 IBM Planning Analytics 的实际应用。了解如何完善人力资源计划和分析。

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