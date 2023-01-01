招贤纳士，确保员工敬业度和和留任率，将人力资源战略与企业目标保持同步。
根据业务需求，利用 AI 技术改善决策，并成功实施新的员工队伍规划策略。根据员工发展、工作地点、返岗、薪酬、留任率、流失率和战略目标的变化，制定准确的 AI 引导型的人力计划和预测。
规划远程办公与现场办公场景的理想搭配方案。借助简单易用的协作式人力资源分析方案，将运营成本与人力资源驱动因素和约束条件、人才需求及地理因素实时整合在一起。考虑不同人力资源场景带来的各种挑战，如业务目标和成本、技能差距和人才招聘等，即时了解其影响并制定切实有效的人力资源计划。
全面了解当前员工队伍、就业市场路线图、人员配置指标和人才缺口。您可以轻松确定最有效的行动计划和经济实惠的方法，来招聘人才、提升技能并培训员工。实施继任规划，同时优化成本、提高员工生产效率并降低离职率。
基于员工人数、工作地点、薪酬规划、员工生产效率、员工保留率和流失率的动态变化，通过指标预测人力资源管理需求。在开拓新市场和新产品类别时，通过员工队伍假设分析来确定人力资源成本、员工人数规划、所需能力和技能组合差距。
通过将运营员工队伍规划与业务战略相结合，实现单一可信信息源。通过将规划和分析从人力资源扩展到财务和其他业务线，实现不同利益相关者之间的工作流程和协作内容的透明度，以便制定明智的决策。
应对不断变化的人员配置需求，没有时间局限。持续评估正确的员工技能组合，确定员工队伍差距，并评估未来的员工队伍需求，以便成功实施员工队伍管理。
在用户友好型规划平台中应用 AI 技术和场景规划，并在预测模板模式中纳入时间段、每周日期、季节和新品发布等因素。即时了解人力成本和业务目标受到的影响。