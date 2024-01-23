每天，在整个中东地区的机场、商场、医院和街道边，停车人都会与 Mawgif（国家停车公司）进行数十万笔交易。Mawgif 是该地区停车行业先行者之一，也是中东最大的停车设施运营商之一。
2018 年，当新任首席财务官 (CFO) Ali Haji 加入 Mawgif 时，他开始担心这些停车交易创建的数据未得到有效捕获或使用。Ali Haji 在停车场行业拥有丰富经验，曾任职于英国和欧洲最大的停车场公司之一。
Mawgif 的 CFO 兼董事会成员 Ali Haji 说：“我认为应该更聪明地工作，而非更努力地工作，我已经习惯了只需按一下按钮就能获得信息，”他曾在一家负责希思罗机场和盖特威克机场停车运营的大型英国公司工作。“就月末周期而言，我应该能够在四天内审查并最终确定上个月的财务账目。”但是 Haji 了解到，Mawgif 准备好月度报告需要 20 天。
Mawgif 的工作人员从不同的数据库导出数据，下载 PDF 文件，然后手动将信息输入到 Microsoft Excel 电子表格中。这种流程容易出现重复和计算错误，从而难以核对差异。
财务和业务报告的长期延后也产生了战略影响。作为一家正在寻找新商机的快速成长公司，Mawgif 需要最新和完整的数据来支持与选择新地点、授予合同并制定业务预测相关的决策。
“有 4,000 多台停车机和收费表，这几乎就像赌场的运作方式，必须监控每笔交易，”Haji 说。“我对运营和财务系统进行了彻底的摸排调查，以了解如何捕获和审计每笔交易。这项任务非常艰巨。”
在英国，Haji 依靠 IBM 分析软件来简化运营和财务报告与规划。“当我来到沙特阿拉伯吉达的 Mawgif 时，我做的第一件事就是给利雅得的 IBM 业务合作伙伴 1Direction Global 打电话，因为他们在 IBM 分析解决方案方面非常有经验。”
1Direction Global 联合创始人兼董事总经理 Bhupendra Berdia 说：“Mawgif 在使用电子表格时遇到了问题，财务团队向管理层和董事会报告时没有实际数字可用。”“当他们联系我们时，我们立即召开了信息收集会议并展开讨论。”
时间至关重要，尤其是当人们怀疑由于无法捕获实时交易数据，数额不详的停车收益有被盗风险时。“过去的每一天对我来说都非常艰难，”Haji 说。“我问 Bhupendra，'我们怎样才能尽快把这件事做好？'”
通过自动执行之前的手动任务，将月末结算流程从 3 周缩短至 4 天
实时分析和管理数据，通过收入和效率优化，将运营绩效提高 10%
在深入了解了 Mawgif 的要求之后，1Direction Global 推荐了 IBM® Planning Analytics with Watson®，一款基于强大的内存数据库和计算引擎 IBM TM1® 的解决方案。Berdia 说：“Mawgif 将 IBM Planning Analytics with Watson 与竞争对手的解决方案进行了比较，发现 IBM 提供的自动化和多维分析能力以及成本优势更理想。”“我们还能够通过该平台创建实时仪表板。”
Mawgif 构建了一个简化信息流的系统，因此其 ERP 系统可以了解并跟踪每台停车机和收费表记录的每笔交易。“每笔交易都独一无二，那么我该如何追踪资金呢？”Haji 说。“我们能够将操作系统与金融系统集成，以确保两者相互通信，并实现自动对账。”
IBM Planning Analytics with Watson 解决方案于 2020 年 3 月在 Mawgif 上线，当时全球新冠疫情开始影响业务运营。这种注入 AI 的灵活解决方案，使 Mawgif 管理人员能够在远程办公的同时访问财务和运营数据。“由于多次封锁，我困在英国了五个半月，远离吉达的办公室，”Haji 说。“每天，我都可以随时从包括沙特阿拉伯、阿联酋、约旦在内的所有国家的多个仪表板上查看业务。”
IBM Planning Analytics with Watson 解决方案开始为 Mawgif 的停车业务提供实时、透明、极为详细的视图。该平台的灵活性更高，助力 Mawgif 财务和系统支持团队，对停车收益被非法转移的方式和地点展开了一系列调查。Mawgif 使用 IBM Planning Analytics with Watson 工具，发现三个不同的分支机构同时发生盗用资金事件，并迅速采取行动阻止了非法活动。
“这是一场大行动。我们当场抓获了罪魁祸首，因为我们可以看到交易的实时情况，”Haji 说。“由于该案例的敏感性，我将其提交给了高级管理层，向他们展示了如何看到每条街上的每台机器，还能看到谁在使用机器，一览无余。这给他们留下了深刻的印象，多亏了 IBM，这才成为可能。”
除了将编制月末报告所需的时间从 20 天缩短到 4 天外，IBM Planning Analytics with Watson 还帮助 Mawgif：
IBM 解决方案还对所有分支机构的财务报告进行了标准化，从而能立即生成集团绩效结果，每月为 Mawgif 的财务部门省去了一天的工作量。
深入研究交易数据的能力，是运营改进的关键推动力。“任何一天，我们都有超过 20 万笔以多种货币进行的交易，涉及不同的支付来源和方式，但我不需要切换系统，”Haji 说。“我看过不少其他报告系统，但我从未见过像 IBM 实际能提供的那种。”
Mawgif 和 1Direction Global 正在合作扩大 IBM Planning Analytics with Watson 的使用范围，将滚动业务预测包括在内。“我们会有为期 12 个月的滚动预测，而非 365 天的水平收入曲线，”Haji 说。“这是一个完全动态的自动化流程，将使我们能够做出战略性业务决策并评估风险。”
12 个月的滚动预测功能，也将为 Mawgif 的五年业务规划流程提供支持。“借助 IBM 的解决方案，团队惊叹于自己所拥有的能力——拥有一个‘水晶球’，可以了解未来趋势，而不仅仅是总结之前的业绩，”Haji 说。“这对我们而言是一个很大的转变。”
Mawgif 是沙特阿拉伯最大企业之一 Al Musbah Group 旗下一员。Al Musbah Group 是一家国际控股公司，业务涉及零售、旅游、房地产、酒店、食品和饮料、黄金和珠宝、汽车、电信和 IT 行业。“当集团其他成员看到实施 IBM 解决方案的实际成果时，管理委员会决定在整个集团全面推行 IBM 解决方案，”Haji 说。“在完成 Mawgif 的滚动预测工作后，我们将与 1Direction Global 合作，为其他实体实施解决方案。”
Mawgif（ibm.com 外部链接）于 2008 年在沙特阿拉伯成立，总部设在吉达，负责开发和管理整个中东的停车设施，并在沙特阿拉伯、约旦和阿拉伯联合酋长国设有分支机构。该公司拥有 1,400 多名员工，也是该地区领先的机场停车服务和技术投资者和运营商。Mawgif 是国际机场协会成员。
IBM 业务合作伙伴 1Direction Global（ibm.com 外部链接）总部位于沙特阿拉伯利雅得，业务遍及澳大利亚和印度，专门从事企业绩效管理和商业智能。重点领域包括 IBM 解决方案、财务整合和报告，以及数据转换。交付模式包括云和本地部署，以及现场和离岸实施。
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2021 年 6 月在美国制作。
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