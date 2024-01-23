2018 年，当新任首席财务官 (CFO) Ali Haji 加入 Mawgif 时，他开始担心这些停车交易创建的数据未得到有效捕获或使用。Ali Haji 在停车场行业拥有丰富经验，曾任职于英国和欧洲最大的停车场公司之一。

Mawgif 的 CFO 兼董事会成员 Ali Haji 说：“我认为应该更聪明地工作，而非更努力地工作，我已经习惯了只需按一下按钮就能获得信息，”他曾在一家负责希思罗机场和盖特威克机场停车运营的大型英国公司工作。“就月末周期而言，我应该能够在四天内审查并最终确定上个月的财务账目。”但是 Haji 了解到，Mawgif 准备好月度报告需要 20 天。

Mawgif 的工作人员从不同的数据库导出数据，下载 PDF 文件，然后手动将信息输入到 Microsoft Excel 电子表格中。这种流程容易出现重复和计算错误，从而难以核对差异。

财务和业务报告的长期延后也产生了战略影响。作为一家正在寻找新商机的快速成长公司，Mawgif 需要最新和完整的数据来支持与选择新地点、授予合同并制定业务预测相关的决策。

“有 4,000 多台停车机和收费表，这几乎就像赌场的运作方式，必须监控每笔交易，”Haji 说。“我对运营和财务系统进行了彻底的摸排调查，以了解如何捕获和审计每笔交易。这项任务非常艰巨。”

在英国，Haji 依靠 IBM 分析软件来简化运营和财务报告与规划。“当我来到沙特阿拉伯吉达的 Mawgif 时，我做的第一件事就是给利雅得的 IBM 业务合作伙伴 1Direction Global 打电话，因为他们在 IBM 分析解决方案方面非常有经验。”

1Direction Global 联合创始人兼董事总经理 Bhupendra Berdia 说：“Mawgif 在使用电子表格时遇到了问题，财务团队向管理层和董事会报告时没有实际数字可用。”“当他们联系我们时，我们立即召开了信息收集会议并展开讨论。”

时间至关重要，尤其是当人们怀疑由于无法捕获实时交易数据，数额不详的停车收益有被盗风险时。“过去的每一天对我来说都非常艰难，”Haji 说。“我问 Bhupendra，'我们怎样才能尽快把这件事做好？'”