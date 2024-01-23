当运营着一个多品牌便利店网络时，生成详细的预算并跟踪每家商店的销售业绩，对于持续的业务成功至关重要。为了降低集团报告活动的复杂性，BWG Foods 与 ProStrategy 合作，通过 IBM® Planning Analytics 增强其分析功能。
BWG Foods 与 IBM 业务合作伙伴 ProStrategy 合作，通过 IBM Planning Analytics 升级了其分析活动的支持技术，从而提供更快速、更简单、更准确的报告。
当运营着一个多品牌便利店网络时，跟踪每家商店的销售业绩并生成详细的预算，对于持续的业务成功至关重要。缺失分析财务数据的便捷方法，可能令您错失那些推动战略决策的宝贵见解。
BWG Foods 是爱尔兰领先的食品零售和批发公司之一，在爱尔兰和英格兰西南部经营多个品牌的便利店，包括 Londis、MACE、SPAR 和 EUROSPAR。随着公司集团收购更多门店，其财务部门面临着额外的压力，需要及时编制超详细的预算和销售报告。
BWG Foods 的管理信息系统经理 Tim O'Leary 表示：“我们网络中的每个实体不仅直接向客户销售食品、葡萄酒、烈酒和其他快速消费品 [FMCG]，他们还从多个渠道购买商品，例如我们的现购自运网络和全国配送中心。为了准确了解每个商店的业绩并生成可靠的预算，我们需要按商店和便利品牌洞察不同销售类型的情况。随着我们向集团引入新品牌，情况变得越来越复杂，极其耗费时间。”
BWG Foods 发现，在向关键决策者提供快速、可靠信息方面，原有的预算编制和销售报告活动分析解决方案不再具备所需的灵活性和性能。
Tim O'Leary 继续说道：“由于我们现有的分析解决方案提供的自动化功能有限，因此我们经常不得不在年度预算周期中加班到深夜。加班很大一部分工作都是在完成有可能自动化的任务上，例如分析管理费用和安排预算。”
BWG Foods 的高级管理会计师 Lorton Sherlock 补充道：“由于我们现有的分析解决方案是根据我们的需求进行深度定制的，因此财务团队中只有我真正愿意调整、修复和更新它。我们想要的解决方案，应当降低关键个人依赖度，减小相应风险。”
与 IBM 业务合作伙伴合作 ProStrategy（链接位于 ibm.com 外部），BWG Foods 着手通过从 IBM Cognos® TM1® 升级到 IBM Planning Analytics 来发展其分析功能，从而加快其预算流程。
ProStrategy 的演示说明，给 BWG Foods 留下了深刻的印象，因此决定在公司内部实施 IBM Planning Analytics，助力全公司的预算编制和报告工作。
Tim O'Leary 继续说道：“我们评估了不同供应商提供的多种产品。IBM Planning Analytics 之所以脱颖而出，是因为它提供了一种开箱即用的解决方案，并且非常容易在短时间内实施。多年来，我们使用 IBM Cognos 解决方案并取得了积极的结果，我们相信 IBM Planning Analytics 可以帮助我们提高分析功能的性能和可靠性。”
Lorton Sherlock 补充道：“与我们之前的报告工具相比，IBM Planning Analytics 提供了更现代、更易于访问的用户界面。我们还了解，由于该解决方案在构建模型方面更易于使用且更加灵活，因此当我们需要更新某些内容时，无需对系统进行技术更改。”
在 ProStrategy 专家的帮助下，BWG Foods 将 IBM 解决方案与公司的第三方财务和分析系统集成，在这些系统间实现数据的自动数据提取、传输和加载 (ETL)。
“ProStrategy 在 IBM Planning Analytics 的整个实施过程中提供了出色的指导和支持，并帮助我们在不到四个月的时间内启动并运行了该解决方案。快速实施对我们来说尤其重要，因为最近的一项收购将我们的年度财务结算截止日期提前了三个月，因此我们需要在最繁忙的预算期间实施该解决方案。”
有了 IBM Planning Analytics 作为所有财务绩效管理活动的基础，BWG Foods 加快了预算编制流程，消除了对关键人员的依赖，并实现了关键报告生成的自动化。
“使用之前的系统，我们需要几周的时间才能完成一个预算周期，但现在只需几天就能完成，而且不需要晚上和周末加班，”Tim O'Leary 说。“有了 IBM Planning Analytics，我们在预算流程上节省了 240 多个小时，在销售报告上每周节省了 8 多个小时。这使我们的预算和报告团队的工作变得更加轻松，并为我们腾出了更多时间来专注于优化我们的报告。
IBM 解决方案的智能自动化功能使 BWG Foods 能够节省大量时间。例如，该公司节省了大量时间，因为 IBM Planning Analytics 可以自动、即时地安排其管理费用，而在以前每个预算周期需要花费几周的时间。同样，Planning Analytics 与公司其他财务和报告系统之间的 ETL 流程实现自动化后，也显著减少了财务团队的工作量。
Sherlock 补充道：“我们不仅可以更快地生成预算和销售报告，而且准确性也有了很大提升。自从开始使用 Planning Analytics 以来，我们从未需要发送报告更正。”
通过为 BWG Foods 的业务用户提供更加用户友好的界面，该公司还降低了风险并加强了其业务连续性规划。Planning Analytics 系统比公司的原有系统更加结构化，可指导用户逐步完成每个工作流程，因此需要的专业知识要少得多。
Tim O'Leary 总结道：“多亏有了 IBM Planning Analytics，我们能够大幅简化报告和预算的流程，可以从中详细了解每个便利品牌和各个商店的绩效。凭借这种提供准确、详细和及时报告的能力，我们可以帮助 BWG Foods 的关键决策者制定以事实为导向的业务发展战略，以支持未来的增长。”
BWG Foods UC（链接位于 ibm.com 外部）隶属于 BWG Group，BWG Group 是在爱尔兰共和国和英国运营的一家领先的零售和批发分销公司。BWG 拥有并经营多个知名零售品牌，拥有超过 1,400 家 SPAR、EUROSPAR、MACE、Londis 和 XL 商店，与独立零售商合作为当地社区提供服务。BWG 还拥有并经营领先的爱尔兰批发品牌 BWG Foodservice 和 Value Center Cash & Carry。据估计，BWG Group 占爱尔兰整体商超零售市场 12% 的份额，以及便利零售市场 40% 的份额。
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ProStrategy（链接位于 ibm.com 外部）在数据和分析技术方面积累了 30 多年的知识和专业知识。该公司通过全面了解客户的数据捕获和管理来处理每个数据和分析项目。ProStrategy 被公认为爱尔兰数据和分析行业的领导者，拥有一支由 50 多名高技能 IT 和业务专业人员组成的团队，协助提供提升业务绩效的信息，帮助客户取得成功。