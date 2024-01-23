当运营着一个多品牌便利店网络时，跟踪每家商店的销售业绩并生成详细的预算，对于持续的业务成功至关重要。缺失分析财务数据的便捷方法，可能令您错失那些推动战略决策的宝贵见解。

BWG Foods 是爱尔兰领先的食品零售和批发公司之一，在爱尔兰和英格兰西南部经营多个品牌的便利店，包括 Londis、MACE、SPAR 和 EUROSPAR。随着公司集团收购更多门店，其财务部门面临着额外的压力，需要及时编制超详细的预算和销售报告。

BWG Foods 的管理信息系统经理 Tim O'Leary 表示：“我们网络中的每个实体不仅直接向客户销售食品、葡萄酒、烈酒和其他快速消费品 [FMCG]，他们还从多个渠道购买商品，例如我们的现购自运网络和全国配送中心。为了准确了解每个商店的业绩并生成可靠的预算，我们需要按商店和便利品牌洞察不同销售类型的情况。随着我们向集团引入新品牌，情况变得越来越复杂，极其耗费时间。”

BWG Foods 发现，在向关键决策者提供快速、可靠信息方面，原有的预算编制和销售报告活动分析解决方案不再具备所需的灵活性和性能。

Tim O'Leary 继续说道：“由于我们现有的分析解决方案提供的自动化功能有限，因此我们经常不得不在年度预算周期中加班到深夜。加班很大一部分工作都是在完成有可能自动化的任务上，例如分析管理费用和安排预算。”

BWG Foods 的高级管理会计师 Lorton Sherlock 补充道：“由于我们现有的分析解决方案是根据我们的需求进行深度定制的，因此财务团队中只有我真正愿意调整、修复和更新它。我们想要的解决方案，应当降低关键个人依赖度，减小相应风险。”