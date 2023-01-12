一家来自医疗行业的 Revelwood 客户要求我们为其 IBM Planning Analytics 环境创建一个分配模型。他们希望根据辖区与客户组合来分配一系列产品成本。该组织拥有多个产品类别，例如商业产品、Medicare 产品和 Medicaid 产品。

我们通过设计一个可以添加到他们现有的规划和报告模型中的分配模型来应对这一挑战。新模型允许公司利用一系列方法计算分配百分比。这些方法包括：

使用标准分配方法，通过可轻松重新定义的驱动因素来计算百分比

为单个产品定义固定百分比，然后将剩余百分比分配给所有其他产品

为现有产品子集定义固定百分比，然后将这些百分比分配给每个子集内的特定产品

为产品的临时子集定义百分比，并仅分配给这些产品

结合这些方法的各种组合

此 Planning Analytics 分配模式采用两步流程。首先，它计算分配百分比。接下来，它使用计算出的百分比，按实体、客户、产品、地区等分配成本。该模型为财务团队提供了灵活性，使其能够使用多种驱动因素和方法，对一系列独立费用进行分配。这种独特的方法使团队能够将分配任务分解成若干部分，并在整个过程中分析细节。

这种方法为公司节省了大量时间。在使用 Planning Analytics 之前，该公司需要花费数天时间在 Excel 中创建分配计算。借助 Planning Analytics，该公司现在可以在大约四分钟内完成这一过程。

是否有兴趣进一步了解分配机制和分配模式？欢迎观看 Revelwood 研讨会IBM Planning Analytics 中的分配方案 ，或阅读我们的技术博客《IBM Planning Analytics 技巧揭秘：IBM Planning Analytics 分配详解》。

希望探索 IBM Planning Analytics 如何助力业务增长？请访问网站，了解更多信息并获得免费试用。