成本分配是将间接费用在组织内部进行转移的过程。一家公司可能希望在各个业务部门之间分配成本。另一种方法可能是为单个产品或项目分配成本。从根本上说，最明智的分配方法是将成本适当地分配到从这些成本中受益的部门。
当组织进行成本分配时，可以获得更准确的财务报告，并显示更详细的细节信息。通过适当分配成本，我们可以看到真正的盈利结果，并根据这些结果做出战略决策。
这些详细的结果使各组织能够回答诸如以下问题：
与成本分配相关的有四个关键术语：它们是：
如何进行分配？首先，计算分配金额。我们使用驱动因素来确定用于分摊成本的百分比。例如，一家公司有一个办公室，内含两个不同部门。一个非常简单的分配方式是将整个办公室成本对半分，并分别分配给两个部门。在这个例子中，分配比例就是一半。金额确定后，我们会记录会计分录，将分配金额转入目标科目，并从来源科目中移除该金额。
这是对分配的非常简单的解释。在现实世界中，一些公司采取了复杂的分配方法。
一家来自医疗行业的 Revelwood 客户要求我们为其 IBM Planning Analytics 环境创建一个分配模型。他们希望根据辖区与客户组合来分配一系列产品成本。该组织拥有多个产品类别，例如商业产品、Medicare 产品和 Medicaid 产品。
我们通过设计一个可以添加到他们现有的规划和报告模型中的分配模型来应对这一挑战。新模型允许公司利用一系列方法计算分配百分比。这些方法包括：
此 Planning Analytics 分配模式采用两步流程。首先，它计算分配百分比。接下来，它使用计算出的百分比，按实体、客户、产品、地区等分配成本。该模型为财务团队提供了灵活性，使其能够使用多种驱动因素和方法，对一系列独立费用进行分配。这种独特的方法使团队能够将分配任务分解成若干部分，并在整个过程中分析细节。
这种方法为公司节省了大量时间。在使用 Planning Analytics 之前，该公司需要花费数天时间在 Excel 中创建分配计算。借助 Planning Analytics，该公司现在可以在大约四分钟内完成这一过程。
是否有兴趣进一步了解分配机制和分配模式？欢迎观看 Revelwood 研讨会IBM Planning Analytics 中的分配方案 ，或阅读我们的技术博客《IBM Planning Analytics 技巧揭秘：IBM Planning Analytics 分配详解》。
希望探索 IBM Planning Analytics 如何助力业务增长？请访问网站，了解更多信息并获得免费试用。
