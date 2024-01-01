IBM Planning Analytics 将您的销售、营销和供应链运营团队统一在一个单一可信信息源周围，从而实现高效的协作和快速的数据驱动决策。
协调物流和库存计划，以便了解成本和收入的驱动因素，从而根据市场变化调整战略。
使用 AI 和高级分析进行需求计划和预测，利用无与伦比的精度实现盈利能力的最大化。
IBM 荣膺《Gartner 云扩展规划和分析解决方案市场指南》的代表性供应商
通过集成业务计划变革消费品行业
通过全方位透视规划流程以及直观、端到端地了解库存和需求，推动增长。通过更深入地了解整个供应链管理情况，实时制定并修改相关计划。自动化并简化整个组织的销售和运营规划。
在组织的各个层级分享供应链绩效。允许规划人员深度参与，以改善库存、资本、费用、收入和需求管理。提高业务流程中的工作流透明度，并响应中断和客户需求。
使用 AI 预测功能和机器学习 (ML) 算法，分析历史值和外部数据中的趋势和季节性模式。借助统计预测分析来确保预测的准确性。根据实时内外部数据，深入了解需求的驱动因素，从而提高库存水平的准确性。
采购、生产计划、仓储管理和 S&OP 流程之间的有效协作，可打造出富有弹性的供应链。轻松集成其他企业资源规划 (ERP)/GL 数据源，快速平衡供需关系，优化物流和库存管理。
创建持续的供应链计划，以及每月、每天或每小时的预测。实时掌握各种不同的数据源，以提高运营效率和洞察力，从而适应客户的动态需求。
基于AI的功能提升人类技能，无需数据科学家即可快速识别数据中的重要模式，发掘隐藏的趋势并构建假设场景。更快、更准确地提供销售运营计划和预测成果。