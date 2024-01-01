主页 分析 Planning Analytics as a Service 供应链计划和分析
实现端到端供应链可视性，以实现最佳盈利能力
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显示线条和箭头组成道路的插图
利用预测性 AI 提高盈利能力

IBM Planning Analytics 将您的销售、营销和供应链运营团队统一在一个单一可信信息源周围，从而实现高效的协作和快速的数据驱动决策。

协调物流和库存计划，以便了解成本和收入的驱动因素，从而根据市场变化调整战略。

使用 AI 和高级分析进行需求计划和预测，利用无与伦比的精度实现盈利能力的最大化。

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IBM 在《2024 年 BARC 综合规划与分析》中被评为市场领导者。
相关资源 分析人员报告

IBM 荣膺《Gartner 云扩展规划和分析解决方案市场指南》的代表性供应商

通过集成业务计划变革消费品行业
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您可以做什么
一个集中式平台

通过全方位透视规划流程以及直观、端到端地了解库存和需求，推动增长。通过更深入地了解整个供应链管理情况，实时制定并修改相关计划。自动化并简化整个组织的销售和运营规划。

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企业范围内的协作

在组织的各个层级分享供应链绩效。允许规划人员深度参与，以改善库存、资本、费用、收入和需求管理。提高业务流程中的工作流透明度，并响应中断和客户需求。
AI 技术助力需求预测

使用 AI 预测功能和机器学习 (ML) 算法，分析历史值和外部数据中的趋势和季节性模式。借助统计预测分析来确保预测的准确性。根据实时内外部数据，深入了解需求的驱动因素，从而提高库存水平的准确性。

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业务合作伙伴解决方案
Supply Focus Cubewise Supply Focus 借助可全面定制的集中式供应链计划软件，为全球供应链报告和管理工作提供简单易用、快速灵活的协作工具。 深入了解 Cubewise Supply Focus
Green Track Iena Green Track 跟踪可持续性目标，为其建模并进行分析。使用数据收集和高级原材料建模工具来优化产品的碳足迹。 深入了解 Iena Green Track
Saima Sustainability 利用准确敏捷的可持续发展管理软件实现可持续发展目标 (SDG)。 深入了解 Saima Sustainability
为何选择 IBM Planning Analytics？ 这种灵活的供应链计划解决方案可满足您独特的业务复杂性要求，同时保持独一无二的性能。无需更改现有供应链流程即可实现扩展。 查看解决方案简介 实现运营效率

采购、生产计划、仓储管理和 S&OP 流程之间的有效协作，可打造出富有弹性的供应链。轻松集成其他企业资源规划 (ERP)/GL 数据源，快速平衡供需关系，优化物流和库存管理。

 加快对变化的响应速度

创建持续的供应链计划，以及每月、每天或每小时的预测。实时掌握各种不同的数据源，以提高运营效率和洞察力，从而适应客户的动态需求。

 降低成本

基于AI的功能提升人类技能，无需数据科学家即可快速识别数据中的重要模式，发掘隐藏的趋势并构建假设场景。更快、更准确地提供销售运营计划和预测成果。
产品评论
成功案例
行业：制造业 Novolex 节省了 16% 的过剩库存

与过去长达数周的繁琐流程相比，Novolex 现在仅需数小时即可完成数据处理，并在两天内完成分析、讨论和审查，并确定生产新品以及支持当前市场的可用产能。

 阅读成功案例
我们追求自动化是因为我们拥有优秀的人才。如果能够实现自动化，我们希望他们放眼未来，而不必做一些繁琐的手动工作。 Joonas Alasaari 高级业务主任， Vaasan Ltd. 了解更多

常见问题

IBM Planning Analytics with Watson 可以集成电子表格、Word 文档、预算和预测应用程序等平面文件以及 ERP、CRM 和任何 API。

根据贵公司的需求和要求，安装过程可能需要 8 周至几个月的时间。

IBM Planning Analytics 的核心是一个类似电子表格、基于单元格计算能力的高性能多维数据库。其单元格通过公式链接到底层数据库。Excel 所有的数据可视化和分析功能均可在集中式平台上使用。
应用场合 财务

通过简化、集成的财务计划和分析功能，跨越人工规划能力的局限。在损益表、资产负债表和现金流量之间取得一致。

 可持续性发展

使用 IBM Planning Analytics 进行任何详细程度的可持续性发展规划、报告、模拟和优化，甚至还可计算产品碳足迹 (PCF)。

 销售

实时跟踪分析销售代表的业绩和销售数据。利用 AI 之力优化有效的销售流程，提高生产效率并实现收入目标。自动执行资源分配和地域规划，从而获得竞争优势并增加市场份额。
采取后续步骤

查看 IBM Planning Analytics 的实际应用。了解如何改进供应链计划分析流程。

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