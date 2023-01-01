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使用 AI 辅助的市场营销计划软件，提高数字营销投资回报率 (ROI)。在目标市场发现之前便更深入地了解其需求，并提供无缝的个性化体验。
通过将战略计划与外部市场因素相结合，提高营销投资回报率。实时了解目标客户的购买趋势，并充分考虑心理图表或人口统计数据，以开展更具成本效益的营销活动。就推出新产品或调整营销组合制定数据驱动型决策。
营销团队可在启动新的营销活动之前进行细化的市场细分以及 SWOT 分析。然后，他们可以实时计划、跟踪、分析和简化市场营销计划，并根据基准了解绩效指标，以便进行持续调整。
轻松比较支出与实际营销预算。通过实时功能和端到端查看营销工作，根据绩效或需求跟踪资源管理，以创建更有效的营销计划和预测。此外，在所有营销活动（包括社交媒体、内容营销和 SEO）中细化追踪结果。
将市场营销计划与销售和运营计划联系起来。营销团队可确定新的增长机遇并接触新的目标受众，同时借助可提升透明度和团队协作效果的计划软件来优化成本。
快速响应潜在客户不断变化的偏好。不断调整营销计划和工作流程。按营销渠道快速评估关键绩效指标，以帮助确保可以实现业务目标。
了解驱动客户群行动的因素，开展市场调查并完善您的营销活动。借助无障碍且加入 AI 辅助的预测功能，您可以根据多个买家角色和消息来测试不同类型的营销计划模板。