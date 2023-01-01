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实时做出数据驱动型决策。通过 AI 辅助的市场营销计划解决方案优化投资回报率
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实时调整您的营销战略

告别手动流程和杂乱无章的项目管理工具。借助统一协作平台，加速实现目标。

使用 AI 辅助的市场营销计划软件，提高数字营销投资回报率 (ROI)。在目标市场发现之前便更深入地了解其需求，并提供无缝的个性化体验。

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您可以做什么
整体活动规划

通过将战略计划与外部市场因素相结合，提高营销投资回报率。实时了解目标客户的购买趋势，并充分考虑心理图表或人口统计数据，以开展更具成本效益的营销活动。就推出新产品或调整营销组合制定数据驱动型决策。
内置的高级营销分析

营销团队可在启动新的营销活动之前进行细化的市场细分以及 SWOT 分析。然后，他们可以实时计划、跟踪、分析和简化市场营销计划，并根据基准了解绩效指标，以便进行持续调整。
资源分配更智能

轻松比较支出与实际营销预算。通过实时功能和端到端查看营销工作，根据绩效或需求跟踪资源管理，以创建更有效的营销计划和预测。此外，在所有营销活动（包括社交媒体、内容营销和 SEO）中细化追踪结果。
为何选择 IBM Planning Analytics？ IBM Planning Analytics 是一款适应性强的动态市场营销计划工具。其简洁的界面和模块化设计可实现与现有应用程序的无缝集成，有助于确保所有团队成员均可轻松使用协作工具。 阅读解决方案简介 占据竞争优势

将市场营销计划与销售和运营计划联系起来。营销团队可确定新的增长机遇并接触新的目标受众，同时借助可提升透明度和团队协作效果的计划软件来优化成本。

 营销投资回报率最大化

快速响应潜在客户不断变化的偏好。不断调整营销计划和工作流程。按营销渠道快速评估关键绩效指标，以帮助确保可以实现业务目标。

 提高客户参与度

了解驱动客户群行动的因素，开展市场调查并完善您的营销活动。借助无障碍且加入 AI 辅助的预测功能，您可以根据多个买家角色和消息来测试不同类型的营销计划模板。
[简化我们的系统环境]将支持 DBS 内部团队全权负责我们系统的支持和更改。它将为我们未来迁移到云服务做好准备。 James Courtney-Holt 国防商业服务 CIO 兼财务与商业主管 英国国防部 了解更多信息

成功案例

蔬果陈列
行业：包装业
在巨变中进行更快、更合理的规划

Novolex 快速了解可用产能和市场需求，从而加快决策制定和产品开发速度。尽管面临疫情和行业波动带来的挑战，但与上一年相比，Novolex 的库存水平提升了 16%。

常见问题及解答

IBM Planning Analytics 和 IBM® Watson 可以集成电子表格、Word 文档、预算和预测应用程序等平面文件，以及 ERP、CRM 和任何 API。

根据贵公司的需求和要求，安装过程可能需要 8 周至几个月的时间。

该引擎是一个多维数据库，具有类似于电子表格的单元格导向布局，也是 IBM Planning Analytics 的核心。其单元格通过公式链接到底层数据库。Excel 所有的数据可视化和分析功能均可在集中式平台上使用。
应用场合

跨行业用例

 财务

通过简化、集成的财务计划和分析功能，跨越人工规划的局限。在损益表、资产负债表和现金流量之间取得一致。

 供应链

将高级分析层次结构和无限制的“假设”场景分析沙盒融入供应链流程中。凭借快速调整的远见卓识，您可以化干扰为机遇。

 销售

实时跟踪并分析销售代表的业绩和销售数据。利用 AI 的力量优化有效的销售流程，提高生产效率并实现收入目标。自动执行资源分配和地域规划，从而获得竞争优势并增加市场份额。
采取下一步行动

查看 IBM Planning Analytics 的实际应用。了解如何将营销计划和分析提升到全新水平。

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