规范性分析为组织提供有关最佳行动的建议，以实现业务目标，比如提高客户满意度、增加利润和节省成本等。 IBM 的规范性分析解决方案使用优化技术，通过数以百万计的决策变量、约束和权衡来帮助解决复杂决策问题。
借助模型开发工具箱，使用数学规划和约束规划快速开发和部署决策优化模型。
将优化和机器学习技术整合到统一的环境中，制定出最佳的行动计划并实现业务目标。
使用可配置的企业平台构建和部署应用程序以应对复杂的规划和调度挑战。
使用 CPLEX® Optimizer on z/OS® 求解数学规划模型，例如 MIP/MIQCP。
ÇimSA 使用 IBM CPLEX Optimization Studio 改进客户服务，降低水泥制造、仓储和配送的成本。
了解优化的概念、其跨行业适用性以及 IBM 如何提供帮助。
使用预先配置的交互式环境做出智慧决策，通过逐步指南，了解如何在 Red Hat® OpenShift® 上部署和配置 IBM Decision Optimization Center。
规范性分析以三种主要方式帮助提供更好的金融服务。 了解金融服务行业的优化用例。
了解制造业企业如何利用规范性分析做出更好的决策。
阅读并了解如何利用决策优化技术来改进医疗保健流程。