规范性分析为组织提供有关最佳行动的建议，以实现业务目标，比如提高客户满意度、增加利润和节省成本等。 IBM 的规范性分析解决方案使用优化技术，通过数以百万计的决策变量、约束和权衡来帮助解决复杂决策问题。