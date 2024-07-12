发布日期：2024 年 7 月 12 日
撰稿人：Molly Hayes、Amanda Downie
员工沟通是指企业内部员工与管理层之间分享信息、想法、感受和反馈。有效的员工沟通可以营造积极的工作环境，提升员工参与度、建立信任并提高工作效率。行之有效的员工沟通策略有助于提高凝聚力，对于企业取得长期成功至关重要。
内部沟通是指员工之间的交流互动，而员工沟通一般是指团队成员与其经理或组织领导层之间的交流互动。如果得到有效执行，这两种沟通方式都能帮助提升员工体验、提高员工保留率并创造积极的工作环境。
员工沟通通常通过多个渠道进行，为员工提供无缝、统一的体验。部分员工沟通示例可能包括：
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与员工体验的其他方面一样，主动、多渠道的员工沟通近年来变得越来越重要。新冠疫情大流行不到一年，Gallup 报告称 ，美国 56% 的员工在完全远程的环境中工作。1 这导致组织不得不严重依赖数字优先的员工通信工具，例如电子邮件和 Slack。
虽然许多员工已重返办公室，但全球模式已发生转变：根据咨询公司 Gartner 的数据，全球 39% 的知识工作者在混合环境中工作。2与此同时，许多公司已经开始利用移动劳动力的无国界特性在全球范围内寻找人才。3
在现代全球经济中，组织正在与更多样化的员工群体进行沟通，这些员工可能跨不同时区在多个地点工作。在这种新模式中，有效的员工沟通渠道可提高员工参与度，并在多个平台上保持有凝聚力的公司文化。
远程员工可能会实时接收来自多个数字服务和协作工具的通信，从员工门户到视频会议软件。全球员工队伍的快速变化创造了一种环境，在这种环境中，大型组织的领导者通常管理着比过去多得多的沟通类型。
如今，有效的员工沟通是组织成功的基石：IBM 商业价值研究院最近发布的一份报告发现，提供最佳员工体验的组织在收入增长方面比其他组织高出 31%。通过建立开放、清晰和一致的沟通渠道，组织可以提高员工参与度、协作和生产力，减少人员流失并培养关键人才。
全局性、多平台的内部沟通策略可提高员工参与度，并围绕有凝聚力的组织文化和高优先级举措统一企业。一些潜在的员工交流优势包括
根据 IBM 商业价值研究院最近的一项调查，超过 70% 的员工重视职业生涯的灵活性和工作与生活的平衡。有效的员工沟通可以营造以人为本的工作环境，使组织能够招募和留住宝贵的人才。
这包括会议、一对一讨论和非正式对话，这些对话允许即时反馈和个性化互动。
书面员工沟通包括电子邮件、备忘录、时事通讯、绩效评估和报告。这些通信提供了员工通信的记录，可用于详细和正式的沟通。员工还通过调查和其他形式的书面通信与领导层沟通，提供反馈和建议以改善员工体验。
这种类型的沟通涉及使用内联网、协作平台（例如 Microsoft Teams 或 Slack）等数字工具，偶尔还需要使用社交媒体。数字通信鼓励员工实时访问所需的信息，从而实现更加敏捷和即时的工作流程。
对于雇用跨时区员工的全球组织来说，数字通信提供了一种灵活的方式来共享信息，且无需考虑身在何处。用于与员工沟通的大量数字技术也赋予了领导层更多访问权限（例如，通过现场的移动应用程序），无论信息交换是一对一进行还是在团队中进行。
当今的组织使用多种平台和通信方式来联系员工，从内联网到移动应用程序。通常，公司同时使用多种技术，在员工需要的时间和地点为他们提供信息。常见的员工通信技术包括：
电子邮件是正式和非正式员工沟通的基本工具，允许进行日常通信和异步消息传递。它通常用于在公司或部门内共享文件和发送公告。
Slack 和 Microsoft Teams 等即时消息传递平台促进了员工之间的快速、非正式沟通。它们可用于团队或组织范围内的协作、快速回答问题以及共享状态变动。
视频会议工具（例如 Zoom、Microsoft Teams 或 Google Meet）支持面对面的虚拟会议、网络研讨会或会议。它们可用于培训课程、远程会议和公司范围的全员大会。
一些组织使用内部网站或门户网站作为公司信息和资源的中央枢纽。SharePoint 和 Confluence 等平台支持多种集成，允许组织定制其平台以供内部网使用。这些平台通常充当组织通讯、托管政策、程序、内部新闻、员工目录和协作工具的一站式服务点。
在过去十年，多个员工沟通平台纷纷集成文档共享、项目管理等多种沟通工具，致力于打造统一的员工体验。Microsoft Teams、Trello 和 Asana 等公司提供的平台可以助力项目协作、任务管理、多编辑者文档管理和团队沟通。
SAP SuccessFactors 和Oracle HCM 云等综合平台为员工提供了获得 HR 服务的途径。这些门户网站允许员工在集中式中心查看工资单、访问公司政策以及使用入职资源。
人工智能 (AI) 的最新进展通过卸下日常任务和快速响应员工需求改进了内部沟通工具。通过 AI 在员工沟通方面的战略部署，管理人员和人力资源部门可以腾出时间和资源，专注于作为业务核心的人际关系。其中一些应用包括：
AI 可以根据员工的偏好和行为定制日常员工沟通，提供个性化的学习材料和更新。在当今无国界的员工队伍中，AI 还可以将通信翻译成多种语言，将公司新闻推送或重要通知翻译成员工的母语。
一些组织使用 AI 进行情感分析，部署自然语言处理 (NLP) 以便从大规模调查和反馈表中获取洞察分析。这些技术还可以根据员工的经验和专业知识分析最适合员工的内部机会，向 HR 专员提供建议并帮助实现内部晋升。
与员工的沟通需要大量的文书工作和全面维护。使用 AI，组织可以自动管理会议和面试的安排，创建新的员工帐户，并发送例行通信，以帮助确保员工体验的一致性。
有效的内部沟通涉及一致、及时且以人为本的信息传递，以鼓励员工共享信息以及接收信息。有凝聚力的员工沟通策略可确保整个组织的愿景统一，并促进对关键绩效指标 (KPI) 的共识。
理想情况下，员工沟通策略还使用反馈来跨多个渠道创造有活力且响应迅速的员工体验。为了营造高效、积极的工作环境，领导者可以采取一些措施来加强整个组织的沟通，包括：
与员工的沟通需要大量的文书工作和全面维护。使用 AI，组织可以自动管理会议和面试的安排，创建新的员工帐户，并发送例行通信，以帮助确保员工体验的一致性。
在混合和移动优先的世界中，有效的员工沟通是通过多种渠道进行的，包括面对面会议、视频会议、数字平台和组织范围的会议。除了让不同地点的员工在不同时间都能获得信息外，多种渠道还促进了沟通方式的多样性。
有效的领导者会创造一种环境，让员工在分享想法、反馈和顾虑时感受到支持。这可能涉及积极征求反馈意见或就日常运营的有效性进行例行的非正式对话。一些组织可能会选择强调员工反馈的成功实例，以鼓励进一步的意见并展示双向沟通的重要性。
成功的员工沟通可以在正确的时间向正确的人员提供完全正确的信息。为避免信息过载，有效的领导者努力为员工提供简洁且可操作的数据，并减少员工可能收到的错误消息数量。
无论组织使用内联网、ERP 平台还是消息传递平台，成功的领导者都会努力实现无缝的用户体验。
通过结合内部审计和员工反馈，组织可以选择定期审查沟通实践，以确定哪些沟通是有效的，哪些地方可能有改进的空间。
有效的员工沟通策略与企业的成功直接相关；员工感受到的支持和参与度越高，客户满意度就越高（ibm.com 外部链接）。根据 IBM 商业价值研究院的调查，77% 的优秀公司 CEO 将员工福祉作为首要考虑因素。各种具体指标可以帮助领导者评估其员工沟通策略的强度。其中一些数据点包括：
IBM 倡导以人为本的员工体验设计方法。让 IBM Consulting 来助您一臂之力，通过战略运营、平台实施、设计和托管服务，重塑内部以及面向客户的流程，从而显著改善员工沟通并提升员工满意度。
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1 大多数美国工人继续通过虚拟方式打卡上班（ibm.com 外部链接），Gallup，2021 年 2 月 12 日。
2 Gartner 预测，到 2023 年底，全球 39% 的知识型员工将采用混合办公方式工作（ibm.com 外部链接），Gartner，2023 年 3 月 1 日。
3 移动，远程作业。CEO 们讲述未来技术工作的无国界人才（ibm.com 外部链接），CNBC，2024 年 7 月。