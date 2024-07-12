与员工体验的其他方面一样，主动、多渠道的员工沟通近年来变得越来越重要。新冠疫情大流行不到一年，Gallup 报告称 ，美国 56% 的员工在完全远程的环境中工作。1 这导致组织不得不严重依赖数字优先的员工通信工具，例如电子邮件和 Slack。

虽然许多员工已重返办公室，但全球模式已发生转变：根据咨询公司 Gartner 的数据，全球 39% 的知识工作者在混合环境中工作。2与此同时，许多公司已经开始利用移动劳动力的无国界特性在全球范围内寻找人才。3

在现代全球经济中，组织正在与更多样化的员工群体进行沟通，这些员工可能跨不同时区在多个地点工作。在这种新模式中，有效的员工沟通渠道可提高员工参与度，并在多个平台上保持有凝聚力的公司文化。

远程员工可能会实时接收来自多个数字服务和协作工具的通信，从员工门户到视频会议软件。全球员工队伍的快速变化创造了一种环境，在这种环境中，大型组织的领导者通常管理着比过去多得多的沟通类型。

如今，有效的员工沟通是组织成功的基石：IBM 商业价值研究院最近发布的一份报告发现，提供最佳员工体验的组织在收入增长方面比其他组织高出 31%。通过建立开放、清晰和一致的沟通渠道，组织可以提高员工参与度、协作和生产力，减少人员流失并培养关键人才。