网站、移动应用程序、电子商务网站、社交媒体内容、智能设备和会话式人工智能 (AI) 都为与组织交互的客户、合作伙伴或员工提供了数字体验。

随着众多组织为了在数字化世界中获得竞争优势而纷纷完成数字化转型，数字接触点的优化变得越来越紧迫。

由于许多商务和服务都发生在数字领域，因此数字体验的类型几乎与各种独特的业务需求一样多。数字体验的一些示例包括：