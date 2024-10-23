财务部门是组织的核心，负责在整个企业内分配资源，为企业运营提供支持。然而，当今的首席财务官和财务团队不断面临新的障碍，经常感觉被拉向不同的方向。



在本期 AI 学院中，您将了解采用生成式 AI 如何为财务团队提供一种新方法来解决这些具有挑战性的复杂问题。