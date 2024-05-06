发布日期：2024 年 5 月 9 日
作者：Teaganne Finn、Amanda Downie
银行业的数字化转型是指整合数字技术和战略，以优化运营并增强个性化体验的行为。在整个金融服务行业，只有打破数据孤岛并重塑客户体验才能实现这一目标。
世界正在迅速发生变化，变得更加注重数字化，尤其是在银行业。传统银行正在经历重大的数字化转型，以满足新客户和现有客户的需求，通过数字化渠道寻求更加量身定制和个性化的银行业务体验。
为此，银行和金融机构必须采取数字化转型战略，通过分析、互动和了解客户需求，将客户体验放在首位。
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数字化转型对银行业来说并不新鲜，但随着金融科技和新运营模式的普及，数字化转型变得更加重要。传统银行必须跟上不断变化的市场和不断发展的客户需求，例如使用移动应用程序或网站进行交易的趋势。这些类型的技术是银行打破数据孤岛、重塑客户旅程的全渠道战略的一部分。
随着最近向自动化的转变，银行和金融服务提供商需要将其银行业务战略现代化。对人工智能 (AI)、物联网 (IoT) 和区块链日益增长的需求是银行在制定数字化转型战略时必须考虑的其他技术。
客户正在寻求数字化的账户管理方式，并寻求个性化的产品体验、透明度和安全性，所有这些都可实时完成。推动数字化转型趋势的主要因素是移动设备的使用以及客户对始终保持连接的需求日益增长。 满足这些客户需求的唯一途径就是数字化转型之旅。此过程会获取客户数据，并利用这些数据分析客户行为，从而根据客户需求提供更多相关产品和服务。
客户旅程：以客户为中心，利用数据和其他新技术为客户量身定制银行服务。
现代化的基础设施：自动化和人工智能等新技术可以简化内部运营，最终提高效率，并为这些银行和金融服务提供商提供竞争优势。
数据分析：通过使用先进的数据分析工具，银行可以做出更明智的战略决策。打破这些数据孤岛为更好地进行风险管理和创新提供了更多机会。
安全措施：数字银行转型的其中一部分是采用新的先进的网络安全措施，更好地保护客户的敏感数据。网上银行和数字服务带来了新的安全问题，借助先进的技术，银行可以采取欺诈检测措施，并确保符合监管要求。
数字化：数字化时代已经来临，金融业有责任与其他行业保持一致，采取数字化前进的方法。这就是为什么关键的数字化转型举措如此重要，例如与金融科技初创公司或旨在扩大利益相关者服务的开放银行框架合作。
为了成功实现数字化转型，银行必须利用现有的最新数字技术。以下是银行和金融服务领域最常见的现有技术。
应用程序编程接口 (API)：API 是一种软件接口，允许两个或多个软件应用程序集成数据服务和功能，而而无需从头开始开发。哪种方式有助于企业与其新客户和合作伙伴建立更好的连接？此外，他们还可以为客户创造新的产品和服务，提高整体运营效率。
云计算：云计算技术是指按需访问计算资源，现已得到银行和金融服务提供商的使用和接受。云环境可以实现更好的运营和更灵活的基础设施，具有敏捷性和可扩展性。
人工智能和机器学习 (ML)： 人工智能和 ML 技术正被用于多项转型工作，包括分析大数据集、自动化某些流程以及通过个性化服务改善用户体验。人工智能尤其应用于银行业务，通过在线助理和聊天机器人解决客户的基本问题。另外，在银行业务中使用人工智能的优势是，它可以更轻松地跟踪用户行为的变化，并更快地发现欺诈活动。
物联网 (IoT)：物联网指的是物理设备网络，比如可穿戴智能手表或智能恒温器，这些设备都嵌入了传感器和软件，可以收集和共享数据。银行通过这种智能连接使客户能够进行即时非接触式支付，并以移动银行的身份与操作其账户。物联网还得益于它在授权过程中带来了前所未有的风险管理和进步。
区块链：区块链的透明和信息驱动特性使其成为银行和金融服务提供商青睐的技术。结果，数据交易更加安全，界面增强，满足并超越了客户的期望。如今，客户信任区块链解决方案，认为它是一种更加透明的商业模式运营方式。
不断变化的市场和对新技术的推动使我们必须与时俱进。虽然数字化转型过程可能令人生畏，但只要有合适的资源和帮助，银行就能从转型之旅中看到巨大的好处。
当您的银行或金融服务提供商开始转型时，应遵循以下基本步骤：
在踏上转型之旅之前，要先在心中树立目标。对于转型团队来说，一定要列出他们的业务和技术目标，并了解他们希望从转型中获得什么。
行动项目：首先创建一个优先目标列表，然后根据银行或金融机构领导者的意见对清单进行修改。
清点银行目前使用的所有系统和产品。列出所有当前系统的清单后，根据每个系统在实现业务目标方面的作用或不足对其进行评估。重要的是，银行的流程要透明，并愿意进行修改以适应数字化环境。
行动项目：明确自己的流程。列出转型所需的流程，同时考虑成本和时间等限制因素。
要了解客户的下一步需求，请回过头来评估一下您是如何评估现有客户的。使用数据分析来了解您如何对客户进行细分和收集数据。使用数据了解哪些产品畅销，哪些数字服务最受客户欢迎。
行动项目：制定计划，锁定更有可能使用数字服务的消费者。确保您的数据满足您的业务需求。一旦识别并了解了这些消费者，营销团队就能采取更有针对性的方法。
在资金和人力资源方面，对您的资源以及您的组织可以处理的事情要有现实的认识。确定目标架构和早期价值证明，以衡量实现业务目标的进展情况。
行动项目：写出您的目标；列出您能使您的机构在开始时逐步做出改变的方法。早期的成功，即使是微小的成功，也有助于转型的认同和动力。
在做好所有转型准备工作后，向主要利益相关者介绍核心系统转型的业务案例。业务案例必须提交给高级管理层和董事会（如有）签字批准。一旦获得批准，就应着手实施全面转型的路线图和战略。
行动项目：为主要利益相关者准备演示文稿。准备好为您发现和提出的转型需求辩护。
银行系统的数字化非常复杂，远不止将传统银行迁移到网上银行系统这么简单。转型过程可以为各种规模的企业带来新的机遇，并带来能让客户更加满意的银行解决方案。以下是银行和金融服务数字化转型带来的一些最大好处。
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