应用程序编程接口 (API)：API 是一种软件接口，允许两个或多个软件应用程序集成数据服务和功能，而而无需从头开始开发。哪种方式有助于企业与其新客户和合作伙伴建立更好的连接？此外，他们还可以为客户创造新的产品和服务，提高整体运营效率。

云计算：云计算技术是指按需访问计算资源，现已得到银行和金融服务提供商的使用和接受。云环境可以实现更好的运营和更灵活的基础设施，具有敏捷性和可扩展性。

人工智能和机器学习 (ML)： 人工智能和 ML 技术正被用于多项转型工作，包括分析大数据集、自动化某些流程以及通过个性化服务改善用户体验。人工智能尤其应用于银行业务，通过在线助理和聊天机器人解决客户的基本问题。另外，在银行业务中使用人工智能的优势是，它可以更轻松地跟踪用户行为的变化，并更快地发现欺诈活动。

物联网 (IoT)：物联网指的是物理设备网络，比如可穿戴智能手表或智能恒温器，这些设备都嵌入了传感器和软件，可以收集和共享数据。银行通过这种智能连接使客户能够进行即时非接触式支付，并以移动银行的身份与操作其账户。物联网还得益于它在授权过程中带来了前所未有的风险管理和进步。

区块链：区块链的透明和信息驱动特性使其成为银行和金融服务提供商青睐的技术。结果，数据交易更加安全，界面增强，满足并超越了客户的期望。如今，客户信任区块链解决方案，认为它是一种更加透明的商业模式运营方式。