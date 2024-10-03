1. 获得高层支持

如果数字化转型项目没有得到行政领导层的认可和推动，就不太可能获得成功。数字化转型往往是变革管理的关键组成部分，原因之一在于它彻底改变了企业的运营方式。一些领导团队可能需要相应的指导，来了解数字化转型（会产生前期和持续成本）如何有助于实现业务目标并最终创造价值。

请记住一点，数字化转型不仅可以推动企业向前发展以实现未来目标，还可以让企业不落后于可能也在进行数字化转型的竞争对手。高层支持的一个示例是，企业 CEO 必须直接与 CIO 和其他高管团队成员合作商定数字化转型将如何影响其负责的部门，以便全面了解数字化转型将带来哪些变化以及它将如何提高整个组织的影响力。

2. 了解影响

我们必须明白，数字化转型既是组织或业务转型，也是技术转型。全面的数字化转型会带来重大的文化变革。它能解决工作流程问题，从而提高效率。数字化转型引入的技术将从根本上改变员工的工作方式，通常可减少手动流程，同时增强员工的决策能力和提升他们带来的价值。

例如，数字化转型可能会引入一套数字工具来增强他们的决策能力。它可能会用集中式的在线门户取代电子表格和文字处理文件，迫使员工改变工作方式。然而，实现这种平衡通常需要培训和重新调整许多流程，这对于一些老员工来说可能会很困难。这样一来，传达数字化转型成功的价值，并鼓励员工帮助制定路线图来使其取得成功，无疑是极其重要的环节。

3. 将数字化转型视为一个永无止境的过程

数字化转型是一个永无止境的过程。这意味着，成功的数字化转型有起点，但没有终点。在进行数字化转型的过程中，组织会不断发现新的改进方法，而且必须持续评估转型进展情况，确定哪些新技术和外部因素会对其产生影响并在必要时做出纠正。

4. 确定成功标准

数字化转型没有终点，但其中的个别计划会有里程碑和目标。例如，组织可能从基于电话的客户服务转向聊天机器人或知识库维基等数字创新。通过这样做，他们应该期望解决客户服务问题，提高客户满意度。如果组织遇到遗留技术问题，可能需要优先考虑应用程序现代化。这样，组织就能减少停机时间和安全事故，从而提高效率。

5. 执着地追踪结果

每一次成功的数字化转型都涉及确定关键绩效指标 (KPI) 和严格跟踪指标。这样，组织就能了解他们在哪些方面取得了成功，哪些方面存在不足。任何成功的数字化转型都必须包括一个功能强大的数据分析组件，来准确地跟踪成功情况。

例如，如果企业希望提高客户满意度，则应对数字化转型之前和之后的客户满意度 (CSAT) 分数与净推荐值 (NPS) 进行对比分析。如果企业希望通过数字化转型来改变其数字营销策略，则应跟踪广告支出回报率 (ROAS) 和每次获客成本等指标。通过确定成功标准，企业可以确保数字化转型实现预期成果并创造预期价值。

6. 纳入生态系统

数字化转型可带来数字化能力，从而有助于在生态系统内解锁新的合作关系。例如，企业可通过 API 与合作伙伴共享实时信息和数据，以便让双方的最终客户获享更好的服务。再如，电子商务企业可拉取多个支付处理商的 API，如此一来，无论客户偏好哪种支付方式，都能支持客户完成购买。

7. 寻找合适的合作伙伴

数字化转型复杂且耗时，通常要求组织走出舒适区。如果组织有合适的合作伙伴，可以使用久经考验的杠杆来帮助释放最大价值，那么他们成功的机会就会更大。