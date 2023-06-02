加速 AI 与创新：银行业的未来取决于核心系统现代化

正如市场上先进大型语言模型解决方案的爆发（尤其是最新推出的 IBM watsonx）所展示的那样，生成式 AI 在金融咨询与数据分析领域蕴藏着巨大潜力。虽然生成式 AI 未经探索的未来在确定性金融环境中蕴含机遇，但正确配置这些模型可以简化复杂金融概念，使客户更易理解。金融机构必须审慎利用生成式 AI，在创新与伦理使用间找到平衡点。这正是 IBM 让所有 AI 技术都经过严格流程与协议验证，以提供可信赖解决方案的原因。

在银行这类高度监管的行业中，客户能获取工具集、技术、基础设施及咨询专业知识显得尤为重要——从而基于自身数据构建专属模型，或对现有 AI 模型进行微调适配，并在更可信开放的环境中大规模部署以推动商业成功。竞争优势与独特商业价值将越来越取决于 AI 模型对企业独特数据与领域知识的适应能力。