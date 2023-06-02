加速 AI 与创新：银行业的未来取决于核心系统现代化

在快速发展的金融服务领域，大规模采用 AI 与数字创新已成为银行保持竞争力的必然选择。借助 AI 和机器学习的力量，金融机构可以利用预测分析、异常检测和共享学习模型来增强系统稳定性，检测欺诈行为，并推动卓越的客户中心体验。步入 2023 年，焦点已转向数字金融服务，涵盖嵌入式金融、生成式 AI 以及超级应用从中国向全球现象的迁移。与此同时，还需平衡混合多云策略的采纳。在这个新环境中，银行为保持影响力与竞争力，必须适应新趋势，了解开放金融的重要性并转型核心系统。最终，银行必须从通过混合多云和 AI 等技术实现核心系统现代化着手。

生成式 AI：释放新机遇

正如市场上先进大型语言模型解决方案的爆发（尤其是最新推出的 IBM watsonx）所展示的那样，生成式 AI 在金融咨询与数据分析领域蕴藏着巨大潜力。虽然生成式 AI 未经探索的未来在确定性金融环境中蕴含机遇，但正确配置这些模型可以简化复杂金融概念，使客户更易理解。金融机构必须审慎利用生成式 AI，在创新与伦理使用间找到平衡点。这正是 IBM 让所有 AI 技术都经过严格流程与协议验证，以提供可信赖解决方案的原因。

在银行这类高度监管的行业中，客户能获取工具集、技术、基础设施及咨询专业知识显得尤为重要——从而基于自身数据构建专属模型，或对现有 AI 模型进行微调适配，并在更可信开放的环境中大规模部署以推动商业成功。竞争优势与独特商业价值将越来越取决于 AI 模型对企业独特数据与领域知识的适应能力。

嵌入式金融：重塑客户体验

嵌入式金融已成为快速增长的趋势，彻底改变了客户与金融产品服务的互动方式。银行如今有机会将金融能力无缝整合至在线商务、购车场景及新兴数字生态系统等各种场景中，且不中断客户工作流程。通过将金融服务嵌入日常活动，银行可提供超个性化且便捷的体验，从而提升客户满意度与忠诚度。

超级应用程序的崛起：变革数字生态系统

超级应用程序（在中国流行）具有重塑全球金融服务格局的潜力。通过将多个应用程序和服务整合至单一实体下，超级应用程序为客户提供无缝集成数字身份、即时支付与数据驱动能力的完整生态系统。随着嵌入式金融逐渐普及、开放银行 API 日益盛行，超级应用程序的愿景正在成为现实。金融机构需要适应这一新兴趋势，积极参与不断演进的数字生态系统，以提供增值服务并满足持续变化的客户期望。

开放金融：加速 API 驱动型经济

开放银行已成为多年讨论的话题，PSD2 法规推动了初步进展。如今作为 PSD2 延伸的开放金融，将进一步开放更多服务并培育 API 驱动型经济。在开放金融框架下，银行被迫开放支付账户之外的更多 API，从而推动金融领域更广泛的创新与竞争。这种向数据驱动型经济的转变将嵌入式金融置于金融服务核心位置。具有前瞻思维的银行不仅遵循监管要求，更主动利用开放金融来高效分发服务并实现全域客户触达。

核心系统现代化的迫切需求与混合云的作用

在 AI 驱动型数字金融的新范式下，核心系统现代化已成为银行提供无缝体验、运用新兴技术、保持竞争力的必然选择。传统遗留系统通常缺乏支持嵌入式金融、生成式 AI 与开放金融整合所需的灵活性、可扩展性与敏捷性。通过改造核心系统，银行可以打造坚实基础，实现新技术的无缝集成，促进高效 API 驱动生态建设，并全面提升客户体验。

混合多云在推动这一转型中发挥着关键作用。它使银行能够利用公有云服务的可扩展性和灵活性，同时通过私有云和本地基础设施保持对敏感数据的控制。通过采用混合多云方法，银行可以改造核心系统、运用 AI 与机器学习能力、确保数据安全合规，并与第三方服务及 API 无缝集成。混合云提供了支持快速部署数字服务所必需的敏捷性与可扩展性，同时也能满足金融机构所需的控制力和定制化需求。

现代化始于核心系统

然而，改造核心系统并向混合云基础设施转型并非通用解决方案。每家银行都有独特的需求、现有技术格局和战略目标。将金融科技解决方案的技术路线图与银行整体战略（包括数字战略）保持协调至关重要。这种协同能确保竞争优势、可持续性以及两条路线图之间的无缝融合。银行、金融科技提供商与 IBM 之间的协作可促进这种协同，帮助银行应对数字化转型的复杂性。

金融服务行业正经历由 AI、数字创新向数字金融服务转变驱动的深刻变革。嵌入式金融、生成式 AI、超级应用程序的崛起以及开放金融，正在重塑客户体验并为金融机构创造新机遇。为充分把握这些变革趋势，银行必须改造核心系统并采用混合多云基础设施。这种转型不仅能实现新技术的无缝集成，更能提升运营效率、敏捷性与数据安全性。当银行踏上这段征程时，技术路线图与整体银行战略之间的战略协同至关重要。

 

