面向财务的 AI 智能体

无需代码，借助 AI 智能体赋能财务团队，提升工作效率、数据准确性与决策质量
财务团队亟需实现高效工作，而非单纯增加工作量。流程运转的长期低效、人工操作的繁琐流程、合规要求的日趋严苛，再加上企业全球化扩张过程中的规模拓展需求，都让股东期望的达成变得愈发困难。这些挑战不仅拖慢决策节奏、增加运营成本，还会造成业务流程的瓶颈。
IBM® watsonx Orchestrate 将在这些问题的解决上助您一臂之力。借助面向财务的定制化 AI 智能体，您的团队可以自动执行重复性任务，加快规划周期，更快发掘数据价值，从而腾出时间处理更高价值的工作。无论是简化订单到收款流程，还是提高预测准确率，这些智能体都能将 AI 融入实际应用场景。
无需编码技能，也可通过直观的界面构建 AI 智能体。预览、优化特定销售工作流并快速部署。
通过连接至 80 多个领先企业应用程序的预构建工具，弥合智能体和常见企业应用程序之间的差距。
通过企业级安全控制，集中管理跨多个 API 和系统的身份验证。
了解 AI 智能体如何优化关键流程，助力企业实现卓越运营。
AI 智能体输出实时数据洞察，助力财务管理者从容应对各类业务突发状况。
通过自动化处理日常事务，财务团队可降低运营成本，还能将最高 30% 的人力调配至战略级工作中。
轻松将 AI 智能体与企业资源规划系统、财务类应用打通，实现平稳落地与规模化部署。