面向财务的 AI 智能体

财务团队亟需实现高效工作，而非单纯增加工作量。流程运转的长期低效、人工操作的繁琐流程、合规要求的日趋严苛，再加上企业全球化扩张过程中的规模拓展需求，都让股东期望的达成变得愈发困难。这些挑战不仅拖慢决策节奏、增加运营成本，还会造成业务流程的瓶颈。

IBM® watsonx Orchestrate 将在这些问题的解决上助您一臂之力。借助面向财务的定制化 AI 智能体，您的团队可以自动执行重复性任务，加快规划周期，更快发掘数据价值，从而腾出时间处理更高价值的工作。无论是简化订单到收款流程，还是提高预测准确率，这些智能体都能将 AI 融入实际应用场景。