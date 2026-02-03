面向财务的 AI 智能体

无需代码，借助 AI 智能体赋能财务团队，提升工作效率、数据准确性与决策质量

了解实际应用
一名男子使用笔记本电脑办公，他的身旁是一块显示折线图的面板

推动财务流程向智能体式自动化转型

财务团队亟需实现高效工作，而非单纯增加工作量。流程运转的长期低效、人工操作的繁琐流程、合规要求的日趋严苛，再加上企业全球化扩张过程中的规模拓展需求，都让股东期望的达成变得愈发困难。这些挑战不仅拖慢决策节奏、增加运营成本，还会造成业务流程的瓶颈。

IBM® watsonx Orchestrate 将在这些问题的解决上助您一臂之力。借助面向财务的定制化 AI 智能体，您的团队可以自动执行重复性任务，加快规划周期，更快发掘数据价值，从而腾出时间处理更高价值的工作。无论是简化订单到收款流程，还是提高预测准确率，这些智能体都能将 AI 融入实际应用场景。
几分钟内即可启动并运行智能体。具体方法如下： 01 无需代码即可构建、扩展和定制

无需编码技能，也可通过直观的界面构建 AI 智能体。预览、优化特定销售工作流并快速部署。

 02 连接应用程序

通过连接至 80 多个领先企业应用程序的预构建工具，弥合智能体和常见企业应用程序之间的差距。

 03 部署至首选渠道

通过企业级安全控制，集中管理跨多个 API 和系统的身份验证。

了解您的智能体 AI 财务团队

了解 AI 智能体如何优化关键流程，助力企业实现卓越运营。
金属装置置于多个小球之上的 3D 渲染图

基于 AI 生成的预测数据、差异分析解读与经营业绩洞察，提升规划工作的精准度，帮助财务团队补齐工作短板，做出更优质的决策。采用该方案的企业，预算编制周期最高缩短 33%1，销售预测误差降低 57%1，让财务成果更具确定性。
多个方形模块与蓝色软管组合的 3D 渲染图

对发票进行合规校验、实现采购订单智能匹配、推动供应商全流程交互自动化，以此保障合规运营、降低成本、减少欺诈行为。通过此类流程的数字化与标准化优化，企业单张发票处理成本降低 25%1，发票处理周期缩短 32%1
金属条搭建的树形结构，搭配灯罩状蓝色圆形部件的 3D 渲染图

实现开票、信用审核与付款提醒的自动化，改善企业现金流状况，提升客户体验。经上述优化，企业坏账金额可减少 43%1，销售回款天数（DSO）缩短 32%1，盘活营运资金，夯实企业财务健康状况。
工厂作业流程 3D 渲染图：平台上分布多件金属构件，核心位置为一台置于多个蓝色球体上的金属装置

优化从记账到报表的全流程，更快出具精准的财务报表。借助 AI 驱动的自动化能力，企业月度结账周期缩短 33%1，无差错记账凭证占比提升 2%1。各类自动化应用，助力企业提升财务数据准确性，更好地满足合规要求。
AI 智能体为财务领域带来的优势
更快做出数据驱动型决策

AI 智能体输出实时数据洞察，助力财务管理者从容应对各类业务突发状况。

 阅读 IBM Finance 研究报告
降低运营成本并释放人力产能

通过自动化处理日常事务，财务团队可降低运营成本，还能将最高 30% 的人力调配至战略级工作中。

 了解 IBM Finance 如何实现生产力转型
与现有系统无缝集成

轻松将 AI 智能体与企业资源规划系统、财务类应用打通，实现平稳落地与规模化部署。

 探索集成
采取后续步骤

免费试用 IBM watsonx Orchestrate 或与 IBM 专家预约咨询。

 免费试用 预约实时演示
注释

1让 AI 赋能金融服务领域的财务流程》，IBM 商业价值研究院，2024 年