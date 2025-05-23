IBM 财务团队使用 IBM® Apptio EBM 分析全年分类账数据并识别自动化机会，然后充分利用 watsonx.ai 构建自定义 AI 模型以进行根本原因分析。然后，他们部署了 IBM watsonx Orchestrate，并将其与机器人流程自动化 (RPA) 集成，以根据分类账验证输入，优化流程步骤并生成日志数据以供审查。

此外，该解决方案还扩展了实时异常检测功能，在账务提交前提升财务记录准确性。Jobotx 中由人工智能驱动的定制自动化模型实现了对财务政策动态调整的灵活适配。

IBM 财务团队和 IBM 的 Jobotx 团队共同对日记账分录的重复性 手动步骤进行概括，以提供给 watsonx Orchestrate 助手。该团队选择 watsonx Orchestrate 来简化运营，利用 AI 驱动的洞察分析做出明智决策，并在安全且可扩展的环境中推动增长。然后，watsonx Orchestrate 解释这些输入并将其转换为精确的 RPA 命令。经财务经理批准后，watsonx Orchestrate 安排自动命令在财务结算期间将日记账提交到分类账。该解决方案还与 IBM Business Automation Workflow 配合良好，提供动态的实时仪表板，使财务分析师能够及时执行异常管理。

2025 年初实施该解决方案后，IBM 财务团队在提升准确率的同时释放战略工作时间，并全面提高运营效率。作为 Jobotx 计划的重要组成部分，该团队将持续优化自动化精度、对接更多企业资源规划 (ERP) 系统，并为全球财务团队扩展 AI 驱动的洞察分析。