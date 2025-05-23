数年前，IBM 财务团队开始着手解决长期存在的日记帐分录难题。当时的流程高度依赖人工操作，重复性高且耗时——需要从多个系统收集数据并进行大量稽核以降低差错率，尤其在财务高峰期更为突出。这不仅加重分析人员负担，还需要 IBM Consulting 持续提供支持。团队初期引入机器人流程自动化 (RPA) 优化部分工作流。2024 年，在此基础上启动 Jobotx 计划，采用 IBM watsonx Orchestrate 与 IBM Apptio 企业业务管理平台 (EBM) 扩展自动化功能。这些工具解决了数据校验不一致、处理周期延迟及扩展性等长期痛点。通过融合 AI、RPA 与基于成本的自动化优先级排序，IBM 开始以更智能灵活的方式推进跨区域账务处理的标准化与加速进程。
IBM 财务团队使用 IBM® Apptio EBM 分析全年分类账数据并识别自动化机会，然后充分利用 watsonx.ai 构建自定义 AI 模型以进行根本原因分析。然后，他们部署了 IBM watsonx Orchestrate，并将其与机器人流程自动化 (RPA) 集成，以根据分类账验证输入，优化流程步骤并生成日志数据以供审查。
此外，该解决方案还扩展了实时异常检测功能，在账务提交前提升财务记录准确性。Jobotx 中由人工智能驱动的定制自动化模型实现了对财务政策动态调整的灵活适配。
IBM 财务团队和 IBM 的 Jobotx 团队共同对日记账分录的重复性手动步骤进行概括，以提供给 watsonx Orchestrate 助手。该团队选择 watsonx Orchestrate 来简化运营，利用 AI 驱动的洞察分析做出明智决策，并在安全且可扩展的环境中推动增长。然后，watsonx Orchestrate 解释这些输入并将其转换为精确的 RPA 命令。经财务经理批准后，watsonx Orchestrate 安排自动命令在财务结算期间将日记账提交到分类账。该解决方案还与 IBM Business Automation Workflow 配合良好，提供动态的实时仪表板，使财务分析师能够及时执行异常管理。
2025 年初实施该解决方案后，IBM 财务团队在提升准确率的同时释放战略工作时间，并全面提高运营效率。作为 Jobotx 计划的重要组成部分，该团队将持续优化自动化精度、对接更多企业资源规划 (ERP) 系统，并为全球财务团队扩展 AI 驱动的洞察分析。
IBM 财务团队通过部署 watsonx.ai 平台的智能模型成功实现日记帐分录流程自动化，取得显著的时间与成本节约。新系统使财务分析人员得以聚焦战略性的任务。此外，该团队还实现了差错率下降与整体效率提升。
财务团队表示：“通过使用 watsonx Orchestrate 自动执行繁琐的工作流程，并利用 Jobotx 的 AI 驱动型洞察分析，我们现在能够让员工腾出时间，使其专注于更具战略性的工作和自身发展，同时还提高了我们的整体运营效率。”
在实施的最初 3 个月中，该团队还观察到以下优点：
展望未来，财务团队计划继续利用 AI 和 watsonx.ai 来自动执行其他业务流程并提高整体工作效率。扩展计划还包括与其他财务应用程序进行深度集成，以及扩展 AI 功能以涵盖风险评估和合规性监控。
详细了解 watsonx Orchestrate 和 Apptio EBM 如何利用生成式 AI 的力量，帮助实现复杂的日常任务自动化，从而提高员工工作效率
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