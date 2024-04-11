主页 IT 自动化 Apptio Apptio，一家 IBM 旗下公司
申请演示 CIO 的 IT 成本优化手册
凸显 Apptio 主要产品功能的插图

Apptio 是一系列技术财务管理、云财务管理和企业敏捷规划软件产品。借助该产品，您可将技术投资与明确的业务价值联系起来。

如今，做出正确的技术投资决策对于建立竞争优势、推动创新以及提高投资回报率都至关重要。然而，分散且不可靠的数据以及耗时且易出错的流程均可能导致预算臃肿、规划无效和机会错失。组织需要简化、集成且自动化的解决方案来帮助优化 IT 支出、改善运营并实现更高的财务回报。

Apptio 可智能地构建大量技术支出数据和企业运营数据，从而提供切实可行的洞察，以便业务、财务和技术领导者利用这些洞察更好地开展合作。Apptio 可提取、聚集和规范化来自不同系统（包括云供应商）的支出、成本、消耗、性能和属性数据。凭借对技术支出以及所花每一分钱为企业所产生价值的全面、串联式了解，您便可自信地确定工作的优先顺序、拥抱云环境并优化您的技术投资。
FinOps 套件简介：面向所有用户的 FinOps 解决方案
最新消息 宣布推出 IBM Concert

利用生成式 AI 驱动的洞察分析掌控运营。 了解有关 IBM Concert 的更多信息
优势 让云变为竞争优势

分摊云成本、实现团队所有权并减少云浪费。削减多云成本并准确分摊 100% 的云支出。

 释放科技投资的价值

削减不必要的技术支出，加快预测周期并在充满挑战的环境中快速适应。将应用程序总拥有成本降低 25%，并将规划周期缩短 75%。

 随时随地加快业务敏捷性

动态管理工作、资源和投资组合，同时确保与业务策略持续保持一致。将预测准确性提高 90%。
Apptio 产品
IBM Apptio IBM® Apptio 通过简化应用程序和运营并将财务和运营数据统一到成本类别和层次结构的行业标准分类法中，从而释放资源以加快业务策略的实施。 深入了解 IBM Apptio
 IBM Cloudability IBM® Cloudability 可对所有主要云供应商的计费数据进行提取、规范化和结构化处理，从而实现单一视角的成本可视性。可为公有云基于消费的可变支出模型引入财务问责制。 深入了解 IBM Cloudability 深入了解 IBM Cloudability 定价
IBM Targetprocess IBM Targetprocess 可让组织快速扩展敏捷实践并加快业务敏捷性。可直接与 IBM Apptio 集成，以便企业跟踪其敏捷计划的成本并优化其投资。 深入了解 IBM Targetprocess
功能 Datalink

使用智能连接器自动从 350 多个来源轻松提取数据。设置连接器定期拉取数据，并在连接器完成上传时接收警报和通知。

 探索 Datalink Apptio TBM 统一模型 (ATUM)

ATUM 是技术业务管理 (TBM) 的一项最佳实践实施，利用 TBM 分类法将企业财务的成本数据与 IT 和业务产品与服务的相关数据结合起来。

 探索 ATUM Apptio BI

Apptio BI 可识别有价值的机会，并通过集成式目标跟踪帮助将其转化为现实。通过创建和共享对您的企业最重要的分析，更快做出更明智的决策。

 探索 Apptio BI 评论和协作

允许利益相关者通过评论、@（提及）和通知对您的数据和报告提供及时的反馈和分析，从而在不离开此平台的情况下加快做出决策。

 探索评论和协作
成功案例 利用云计算能力获得端到端云成本透明度和动态可扩展性

了解 TUI 的 IBM Cloudability 实施如何最终展现其云支出和战略的价值，同时保持较低的云成本和运营的敏捷性。

 Flutter Entertainment 借助 Apptio 来提高透明度，从而提升敏捷性

了解 IBM® Targetprocess 如何不仅实现让 UK&amp;I 将各大品牌聚集在一起，同时还在富有洞察力的数据方面向企业展示其价值。
资源 CIO 的 IT 成本优化手册

使用本指南并深入了解借助规范性问题来优化 IT 成本的四种方式，从而使您的分析清晰明了，结论也具有可操作性。

 利用 IBM Turbonomic 有效运行 FinOps

自动化有助于消除混合云和多云环境中的超支情况，从而最大限度提高 IT 投资回报。

 FinOps：云财务管理的新方法

参考本指南，了解 FinOps 运营模式如何帮助您最大限度发挥云的价值，并让您的技术、业务和财务团队紧密团结在一起，实现更出色的协作和更明智的支出。

采取后续步骤

无论您是想释放技术投资的价值还是让云成为您的竞争优势，Apptio 均可通过值得信赖且切实可行的洞察来帮助您取得更突出的业务成果。

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