Apptio 是一系列技术财务管理、云财务管理和企业敏捷规划软件产品。借助该产品，您可将技术投资与明确的业务价值联系起来。
如今，做出正确的技术投资决策对于建立竞争优势、推动创新以及提高投资回报率都至关重要。然而，分散且不可靠的数据以及耗时且易出错的流程均可能导致预算臃肿、规划无效和机会错失。组织需要简化、集成且自动化的解决方案来帮助优化 IT 支出、改善运营并实现更高的财务回报。
Apptio 可智能地构建大量技术支出数据和企业运营数据，从而提供切实可行的洞察，以便业务、财务和技术领导者利用这些洞察更好地开展合作。Apptio 可提取、聚集和规范化来自不同系统（包括云供应商）的支出、成本、消耗、性能和属性数据。凭借对技术支出以及所花每一分钱为企业所产生价值的全面、串联式了解，您便可自信地确定工作的优先顺序、拥抱云环境并优化您的技术投资。
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分摊云成本、实现团队所有权并减少云浪费。削减多云成本并准确分摊 100% 的云支出。
削减不必要的技术支出，加快预测周期并在充满挑战的环境中快速适应。将应用程序总拥有成本降低 25%，并将规划周期缩短 75%。
动态管理工作、资源和投资组合，同时确保与业务策略持续保持一致。将预测准确性提高 90%。
使用智能连接器自动从 350 多个来源轻松提取数据。设置连接器定期拉取数据，并在连接器完成上传时接收警报和通知。
ATUM 是技术业务管理 (TBM) 的一项最佳实践实施，利用 TBM 分类法将企业财务的成本数据与 IT 和业务产品与服务的相关数据结合起来。
Apptio BI 可识别有价值的机会，并通过集成式目标跟踪帮助将其转化为现实。通过创建和共享对您的企业最重要的分析，更快做出更明智的决策。
允许利益相关者通过评论、@（提及）和通知对您的数据和报告提供及时的反馈和分析，从而在不离开此平台的情况下加快做出决策。
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