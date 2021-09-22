反洗钱法是由数项法案和政策组成的集合，旨在共同防止美国的洗钱犯罪并对其起诉。打击洗钱还涉及多个国内和国际政府组织的合作，因为这种犯罪行为通常涉及多个国家/地区。以下是一些最值得注意的美国反洗钱法案的概述。

这些法案和组织包括：

银行保密法 (BSA)：《银行保密法》又称《货币和外国交易报告法》，于 1970 年出台，是第一部旨在防止和起诉通过银行和其他金融机构洗钱行为的法律。《银行保密法》要求银行配合政府调查，通过跟踪资金流动来打击为非法活动提供资金的行为。例如，它要求银行对任何超过 10,000 美元的现金交易填写货币交易报告 (CTR)。

洗钱控制法：该法案制定于 1986 年，将洗钱定为联邦犯罪。其主要重点是控制贩毒集团的洗钱活动。它允许政府在不指控任何人犯罪的情况下扣押资产。该法案还将 CTR 的范围扩大到包括任何超过 10,000 美元的交易，而不仅仅是现金。

Annunzio-Wylie 反洗钱法：该法案于 1992 年颁布，主要针对银行。法案要求银行实施反洗钱预防措施，若其允许犯罪分子利用自身进行洗钱将遭受处罚。它引入了可疑活动报告 (SAR)，如果客户或交易触发洗钱警示，银行需要完成该报告。

爱国者法案：该法案于 2001 年 9 月 11 日纽约恐怖袭击事件后颁布，旨在追踪和打击通过洗钱资助恐怖主义 (CFT) 和恐怖活动。该法案加强了银行与政府内反恐部门之间的合作，并提高了洗钱的罚款和刑罚。爱国者法案的一个要点是客户识别计划 (CIP)，也称为了解您的客户 (KYC)，它迫使银行审查其客户。

FinCEN：金融犯罪执法网络 (FinCEN) 补充了《银行保密法》和《爱国者法案》的规定，并实施了金融机构需要遵守的严格的客户尽职调查规则。

一些国内和国际政府组织、机构和执法部门在世界各地打击洗钱活动。