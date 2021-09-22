反洗钱 (AML) 工作包括旨在防止犯罪分子将通过非法活动获得的资金（或“脏钱”）兑换成合法收入或“干净钱”的法律、法规和程序。
“脏钱”一词起源于 Al Capone 时代，他通过一系列使用现金的投币式自助洗衣店对非法活动收入进行“清洗”。
洗钱分为三个阶段：处置、离析和融合。
反洗钱法涵盖有限范围的洗钱活动和犯罪活动，但其影响是深远的。例如，反洗钱法规要求发放信贷或接受客户存款的金融机构监控客户行为，以确保他们不会协助洗钱活动。如果银行不遵守这些法律法规，可能会产生代价高昂的影响，从而导致巨额罚款和其他执法行动。
反洗钱法是由数项法案和政策组成的集合，旨在共同防止美国的洗钱犯罪并对其起诉。打击洗钱还涉及多个国内和国际政府组织的合作，因为这种犯罪行为通常涉及多个国家/地区。以下是一些最值得注意的美国反洗钱法案的概述。
这些法案和组织包括：
银行保密法 (BSA)：《银行保密法》又称《货币和外国交易报告法》，于 1970 年出台，是第一部旨在防止和起诉通过银行和其他金融机构洗钱行为的法律。《银行保密法》要求银行配合政府调查，通过跟踪资金流动来打击为非法活动提供资金的行为。例如，它要求银行对任何超过 10,000 美元的现金交易填写货币交易报告 (CTR)。
洗钱控制法：该法案制定于 1986 年，将洗钱定为联邦犯罪。其主要重点是控制贩毒集团的洗钱活动。它允许政府在不指控任何人犯罪的情况下扣押资产。该法案还将 CTR 的范围扩大到包括任何超过 10,000 美元的交易，而不仅仅是现金。
Annunzio-Wylie 反洗钱法：该法案于 1992 年颁布，主要针对银行。法案要求银行实施反洗钱预防措施，若其允许犯罪分子利用自身进行洗钱将遭受处罚。它引入了可疑活动报告 (SAR)，如果客户或交易触发洗钱警示，银行需要完成该报告。
爱国者法案：该法案于 2001 年 9 月 11 日纽约恐怖袭击事件后颁布，旨在追踪和打击通过洗钱资助恐怖主义 (CFT) 和恐怖活动。该法案加强了银行与政府内反恐部门之间的合作，并提高了洗钱的罚款和刑罚。爱国者法案的一个要点是客户识别计划 (CIP)，也称为了解您的客户 (KYC)，它迫使银行审查其客户。
FinCEN：金融犯罪执法网络 (FinCEN) 补充了《银行保密法》和《爱国者法案》的规定，并实施了金融机构需要遵守的严格的客户尽职调查规则。
一些国内和国际政府组织、机构和执法部门在世界各地打击洗钱活动。
反洗钱合规计划是公司为遵守反洗钱政策和法规而采取的措施。反洗钱合规计划还旨在揭露和应对洗钱、恐怖主义融资和欺诈相关风险。
企业必须遵循一系列要求才能做到这一点。反洗钱有五大支柱可以帮助组织实现反洗钱合规。
阻止洗钱的最简单方法是在金融机构实施“了解您的客户”规则。如果资金与一个人或组织相关联，并且每笔交易都是可追溯的，那么洗钱几乎是不可能的。从过去 50 年来通过的各项反洗钱法案可以看出，有关客户尽职调查的规定越来越严格。
《银行保密法》要求金融机构报告任何可能用于洗钱的活动。以下是遵守《银行保密法》的四个最重要的报告要求，当金融机构遇到洗钱犯罪时通常会触发这些要求：
虽然洗钱是一种国际犯罪，但许多规则都是地方性的，有时可能与联邦政策相冲突，从而使金融机构难以遵守规则和法规。一些银行甚至决定暂停在那些难以保持合规或有辅助洗钱声誉的国家/地区提供服务。
人工智能 (AI) 工具和软件改进了检测犯罪行为的总体过程。例如，AI 和机器人流程自动化 (RPA) 可用于对非结构化数据进行统计分析，发现高风险案例并消除由于冗余数据造成的警示误报。AI 还使用自然语言处理 (NLP) 来检测用户行为的变化，并将这些数据与背景信息相结合，提高银行机构“了解客户”的能力。
虽然 AI 工具已经改进了洗钱检测能力，但它们并不完美；这些程序仍然会错误地标记账户和金融交易。随着采用率的提高，金融机构的出错率也随之降低，从而能够更有效地遵守反洗钱法律法规。
反洗钱工作可以在组织的各个部门找到，从 IT 到财务、研究、合规、法律，当然还有调查和执法。
在私营部门，经过认证的反洗钱专家和金融专家帮助组织保持合规，他们可以帮助探索潜在的反洗钱计划。在公共部门，反洗钱职业道路主要有三条：政策编制、法律和执法。
除了学位和工作经验外，在该领域找到工作通常需要反洗钱认证。三个公认的反洗钱认证、协会和培训包括：
