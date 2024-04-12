金融科技 (Fintech) 也可以与金融科技初创公司一词互换使用，后者是指以开发和/或交付金融科技产品和服务为核心能力的公司。

随着智能手机和其他数字设备的普及，金融科技用例也在稳步增加。如今，热门的移动应用程序可以帮助人们设定财务目标、申请抵押贷款、报税等等。在企业层面，整个金融行业的企业一直在寻找部署金融科技的方法，以提高自身能力，并为客户提供更多产品和服务。

术语的演变

“金融科技”一词是“金融”和“科技”这两个词的组合，最初由银行用于描述帮助他们跟踪和管理客户账户的技术。然而，在过去五年里，金融科技 (Fintech) 这个术语已发生转变，包括更多与消费者相关的服务，例如用于创建预算、跟踪支出和买卖股票的应用程序和软件。如今，“金融科技”一词可用于描述金融领域专注于多种功能的技术、服务和公司，包括零售银行业务、金融教育、筹款、加密货币、投资管理等。