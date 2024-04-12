发布日期：2024 年 4 月 15 日
撰稿人：Mesh Flinders、Ian Smalley
金融科技 (Fintech) 也可以与金融科技初创公司一词互换使用，后者是指以开发和/或交付金融科技产品和服务为核心能力的公司。
随着智能手机和其他数字设备的普及，金融科技用例也在稳步增加。如今，热门的移动应用程序可以帮助人们设定财务目标、申请抵押贷款、报税等等。在企业层面，整个金融行业的企业一直在寻找部署金融科技的方法，以提高自身能力，并为客户提供更多产品和服务。
术语的演变
“金融科技”一词是“金融”和“科技”这两个词的组合，最初由银行用于描述帮助他们跟踪和管理客户账户的技术。然而，在过去五年里，金融科技 (Fintech) 这个术语已发生转变，包括更多与消费者相关的服务，例如用于创建预算、跟踪支出和买卖股票的应用程序和软件。如今，“金融科技”一词可用于描述金融领域专注于多种功能的技术、服务和公司，包括零售银行业务、金融教育、筹款、加密货币、投资管理等。
随着智能手机逐渐渗透到我们生活的方方面面，许多行业都感受到了将更多功能和服务数字化的压力。从叫车应用和提醒您购买牛奶的冰箱，到虚拟教室和聊天机器人，数字化无处不在。金融科技只是众多行业稳步迈向数字时代的一个例子。
在数字化方面，银行和金融机构起步较慢，多年来一直采用手工操作，但现在已实现流程自动化和数字化。开设新账户、进行汇款以及在线支付商品和服务的能力是最初的一些突破。如今，创新的步伐已经加速，部分银行甚至根本没有相关的实体基础设施。数字银行（或通常称为新银行）为不需要亲临现场办理业务的客户提供免费、纯数字化的银行业务选项。
金融科技还有助于将银行业务扩展到传统上服务不足的社区。例如，根据布鲁金斯学会 (Brookings Institution) 的一份报告（ibm.com 外部链接），超过 90% 的西班牙裔消费者使用金融科技，非洲裔美国人和亚裔消费者的使用率分别为 88% 和 79%。
金融科技在推动业务增长方面也发挥了重要作用，使得金融机构能够使用聊天机器人而不是员工提供 24/7 全天候服务。 这有助于减少开销，同时还能够让客户全天候而不仅仅是在银行传统营业时间访问关键服务。
金融科技产品和服务为消费者和企业带来了许多实实在在的益处。对于消费者而言，金融科技为数字支付领域带来了创新，以及管理和优化个人财务的新方法。在企业层面，金融科技有助于自动化和简化业务流程，并加快向客户提供新的数字产品。以下是面向每个受众的三大优势，首先是消费者。
1. 无缝获取财务信息：金融科技产品给消费者带来的最大好处之一就是可以全天候获取财务信息。无论是交易股票、转账还是最后一刻购买，用户都可以利用金融科技在需要的时间以需要的方式进行金融交易。
2. 高度安全的交易：随着金融科技相关法律法规的增加，金融科技应用程序进入市场必须遵循的安全要求也在增加。除了有效减少信用卡或现金的被盗或丢失之外，金融科技还为客户提供强大的网络安全解决方案，保护他们免受黑客攻击。例如，区块链技术是一项相对较新的金融科技创新，它使用分布式账本来确保复杂多方在线交易的有效性。
3. 增加信贷渠道：数字贷款（通过数字流程申请和接收资金的过程）正在快速增长；根据 Allied Market Research 的数据（ibm.com 外部链接），数字贷款的复合年增长率 (CAGR) 高达 16.7%。相较于传统金融服务渠道，金融科技解决方案让更多的借款人能够以数字方式接触更广泛的贷款方。有些金融科技初创公司甚至向信用评级较差或没有信用评级的个人提供信贷。
1. 改进业务流程：金融科技使得与银行服务相关的繁琐任务能够自动化完成，从而有效简化业务流程。此外，由于客户可以通过移动应用程序全天候访问其账户，运营金融科技应用程序的企业已经看到他们的交易和投资流程显著加快。
2. 缩短新产品上市时间：对于已经投资金融科技的金融机构来说，根据客户需求推出新的服务和功能要容易得多。鉴于数以万计的金融科技初创公司在该领域进行创新，当出现新的客户需求时，通常已经有现成的产品可用，不需要额外的基础设施。
3. 更好地留住客户：智能运用金融科技的企业能够为客户提供愉悦和高度个性化的数字体验，媲美 Netflix 和亚马逊等其他行业的流行应用程序，从而提升客户忠诚度和继续使用产品与服务的可能性。
几乎所有金融科技都是以应用程序的形式交付给用户，可以轻松下载并通过智能手机、平板电脑或 PC 使用。金融科技应用程序种类众多，但它们都依赖于相同的底层技术：应用程序编程接口 (API)、移动应用程序和 Web 服务的组合。
API：金融科技应用程序依靠专门编码的 API 安全连接客户的银行账户以及其他高度敏感的金融数据。金融 API 可实现金融数据共享、资金转账、验证和其他重要功能，从而支持数字银行功能。
移动应用程序：金融科技移动银行应用程序是客户访问资金和进行所需交易的数字通道。金融科技应用程序必须安全，防止欺诈企图或客户数据泄露，同时还必须提供快速、无缝的用户体验，以保持竞争力。
Web 服务：大多数金融科技产品除了应用程序之外，还提供网页版服务，方便客户通过网络浏览器在线登录访问账户。
金融科技产品和服务通常根据其提供的功能类型分为五类：
数字银行：银行是任何金融体系中最重要的组成部分之一，因此，银行产品和服务的数字化对消费者和企业都有重大影响。金融科技银行通过改进的用户验证、支持复杂多方交易的分类账（如区块链）以及完全线上或通过应用程序提供服务的颠覆性初创企业（如 VaroOffer）等创新，对金融业的数字化之旅产生了重大影响。
数字支付：如果您最近在亚马逊上订购了咖啡、购买了产品或订阅了流媒体服务，那么您的交易就是由金融科技驱动的。金融科技安全地将银行账户与客户选择的数字设备连接起来，为所有数字和移动支付解决方案提供支持。在企业层面，金融科技帮助公司完成广泛的任务，包括工资支付、缴税、会计等。
个人理财：个人理财，又称个人财务管理 (PFM)，是一个涵盖制定预算、存钱和规划退休等服务的术语。许多金融科技初创公司（如 Dave 和 WealthSimple）都向人们普及理财知识，同时提供简单的工具来帮助他们实现财务目标。
投资：金融科技产品和服务在财富管理领域蓬勃发展。其中，RobinHood 和 Atom Finance 等知名平台尤为受欢迎，它们允许用户通过手机轻松进行股票交易。
贷款：过去，想要申请抵押贷款或购买汽车的客户必须亲自前往银行，与贷款专员见面，填写文件并等待。现在，Rocket Mortgage 和 SoFi 等金融科技公司支持客户通过在手机上回答几个简单的问题来申请贷款和信贷，然后在几小时甚至几分钟内告知其是否已获得批准。
鉴于金融机构从客户那里收集的信息的敏感性，金融业（不仅仅是金融科技）是世界上监管最严格的行业之一。美国财政部认为，金融科技在提供新增服务的同时也给银行客户带来了许多新的风险（ibm.com 外部链接）。
在这些担忧当中，对数据隐私和交易安全的担忧尤为突出，这也是推动该行业新法规大量出现的主要原因。比特币等加密货币的兴起是另一个令人担忧的方面，许多新的金融科技产品和服务都试图借此引起客户的兴趣。
金融科技是近年来整个金融服务行业最热门的领域之一，其用例每天都在增长。根据 Statista 的数据（ibm.com 外部链接），截至 2024 年 1 月，仅北美就有超过 13,000 家金融科技公司，比上一年增加了至少 1,500 家。以下是此类公司正在打造的最受欢迎的金融科技产品的一些例子。
金融科技行业中一些被广泛使用的应用程序可以让人们通过智能手机或移动设备安全可靠地进行金融交易。数字支付应用程序的例子包括知名金融科技公司 PayPal，Square 和 Venmo 提供的旗舰产品，还有一些不那么知名的金融科技服务提供商，如 Zelle 和 CashApp。
像 Robinhood 这样的金融科技应用程序能够帮助全球数百万人获得合理的金融建议，每天只需使用手机就能购买和交易股票。从交易所交易基金 (ETF) 到加密货币，客户可以使用这些应用程序进行的投资种类没有限制。
机器人顾问是一个相对便宜的在线平台，它利用投资软件和算法帮助客户管理其投资组合。与投资应用程序不同，机器人顾问可以自动监视市场并根据需要重新平衡投资组合。
Mint 和 You Need a Budget (YNAB) 等 PFM 应用程序可帮助客户完成不太复杂但同样重要的财务任务，例如杂货店购物、制定预算和储蓄。
P2P 借贷应用程序（即点对点借贷应用程序）允许客户从比传统银行更广泛的贷款方处申请小型企业贷款。有些较受欢迎的 P2P 应用程序（如 LendingClub）允许个人向自己选择的中小型企业提供小额贷款，这就打破了以前的静态贷款环境，提升了金融市场的活力和灵活性。
加密货币应用程序为个人打开了加密交易的世界，允许个人构建不同种类数字货币（如比特币和非同质化代币 (NFT)）的数字钱包。
