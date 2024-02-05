在不干扰原有支票系统的情况下实现支付现代化

正如不断变化的支票格局所显示的那样，支付将继续快速现代化，并不断演进以满足客户不断变化的需求。金融机构必须优先考虑能够快速适应客户需求变化、并将对业务及现有 IT 基础设施干扰降至最低的支付解决方案。

IBM 正在与金融机构合作，利用云的灵活性和安全性改造支付系统，以满足客户当前及未来的需求。

IBM® Payments Center (IPC) 在 IBM® Cloud for Financial Services® 上提供的支票服务，是一个托管且安全的平台，可根据支票交易量的变化灵活扩展或缩减。该解决方案使银行能够与具备安全性、弹性和合规能力的合作伙伴生态系统进行交易，从而应对不断变化的支票处理需求。IBM Cloud for Financial Services 旨在帮助客户降低风险并加速云的采用，甚至将其用于最敏感的工作负载。

IBM Financial Transaction Manager (FTM)（构成支票即服务解决方案的核心部分）可集成、协调并监控包括支票在内的金融交易。跨多种支付类型提供一致的处理，并支持金融机构将其支付运营融合到单个平台上。FTM 包含用于即时支付、SWIFT、ACH、SEPA、支票处理、客户入职、交易接收等的预构建功能。

通过 IBM Payments Center 的托管服务，银行可以利用我们支付即服务平台在支票处理和业务流程外包方面的行业专业知识。该平台使用最新技术提升支付服务的效率和价值。IBM Cloud Expert Lab 的顾问还可以帮助银行采用并充分利用 IBM Cloud 技术，实现支票处理服务的现代化，重点关注实现业务成果。

在金融机构实现支付现代化的过程中，应尽量减少对现有 IT 基础设施的影响。IBM Payments Center 支票服务提供灵活的云端组件，可与客户现有的运营和基础设施集成。我们的全方位托管解决方案旨在提供具有成本效益的支票处理能力，并针对企业核心银行工作负载中的敏感数据进行了优化。