在不干扰原有支票系统的情况下实现支付现代化

全球范围内，金融机构正在快速实现现代化，以提供安全、无缝的支付体验，满足以数字为先的消费者的需求。金融机构面临的挑战是，在启用数字支付的同时，还需管理现有的支付能力，如支票。尽管支票使用量在全球范围内下降，但在美国，支票仍是租金及大额交易的常用支付方式（ibm.com 外部链接）。在欧盟，支票交易量仍被认为具有重要性，2019 年共开具超过 21 亿张支票，其中法国就处理了 16 亿张支票（ibm.com 外部链接）。
许多国家已接受支付现代化，并推出举措以加快采用速度并规范支付环境。作为面向数字时代的一系列支付改革的一部分，澳大利亚政府计划在 2030 年前正式淘汰支票（ibm.com 外部链接）。
在这种情况下，金融机构在过渡期间仍需快速且安全地处理支票，因为支票在现阶段仍属于原有支付系统。由于大多数支票处理依赖于原有基础设施，新的变更可能对整个支付生态系统带来风险。金融机构还必须管理对处理成本的影响，因为随着支票交易量下降，规模经济效应也会随之减弱。
根据美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的数据，过去三年支票欺诈的报告数量已经翻倍。FinCEN 报告称，2022 年可能发生的支票欺诈案件为 68 万起，而 2021 年为 35 万起（ibm.com 外部链接），相较 2020 年增长了 23%。专家反欺诈策略师预测，今年支票欺诈造成的总损失将达到 240 亿美元（ibm.com 外部链接），约为五年前的两倍。
支票欺诈是一种相对低技术、易于实施的犯罪，并且潜在受害者众多。随着越来越多的人和诈骗者盯上支票欺诈机会，支付现代化可以帮助弥补支票安全方面的漏洞。
正如不断变化的支票格局所显示的那样，支付将继续快速现代化，并不断演进以满足客户不断变化的需求。金融机构必须优先考虑能够快速适应客户需求变化、并将对业务及现有 IT 基础设施干扰降至最低的支付解决方案。
IBM 正在与金融机构合作，利用云的灵活性和安全性改造支付系统，以满足客户当前及未来的需求。
IBM® Payments Center (IPC) 在 IBM® Cloud for Financial Services® 上提供的支票服务，是一个托管且安全的平台，可根据支票交易量的变化灵活扩展或缩减。该解决方案使银行能够与具备安全性、弹性和合规能力的合作伙伴生态系统进行交易，从而应对不断变化的支票处理需求。IBM Cloud for Financial Services 旨在帮助客户降低风险并加速云的采用，甚至将其用于最敏感的工作负载。
IBM Financial Transaction Manager (FTM)（构成支票即服务解决方案的核心部分）可集成、协调并监控包括支票在内的金融交易。跨多种支付类型提供一致的处理，并支持金融机构将其支付运营融合到单个平台上。FTM 包含用于即时支付、SWIFT、ACH、SEPA、支票处理、客户入职、交易接收等的预构建功能。
通过 IBM Payments Center 的托管服务，银行可以利用我们支付即服务平台在支票处理和业务流程外包方面的行业专业知识。该平台使用最新技术提升支付服务的效率和价值。IBM Cloud Expert Lab 的顾问还可以帮助银行采用并充分利用 IBM Cloud 技术，实现支票处理服务的现代化，重点关注实现业务成果。
在金融机构实现支付现代化的过程中，应尽量减少对现有 IT 基础设施的影响。IBM Payments Center 支票服务提供灵活的云端组件，可与客户现有的运营和基础设施集成。我们的全方位托管解决方案旨在提供具有成本效益的支票处理能力，并针对企业核心银行工作负载中的敏感数据进行了优化。
