无论针对银行、保险还是资本市场，IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 都可以加速产品交付，支持监管就绪性，并控制不断飙升的合规和监管成本。作为一种整体性端到端软件工程管理环境，ELM 可在开发和产品交付流程中提供完全透明度和可追溯性。实时仪表板和可定制报告能实时展示开发和交付的实际状态，确保整个组织准确了解项目状态以及推出产品的准备程度。