主页 业务自动化 ELM IBM Engineering Lifecycle Management：金融服务
系统工程的数字化转型为金融服务行业带来竞争优势
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使用自动取款机并拿着手机的人
概述
以市场速度交付产品，同时加速合规进展

无论针对银行、保险还是资本市场，IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 都可以加速产品交付，支持监管就绪性，并控制不断飙升的合规和监管成本。作为一种整体性端到端软件工程管理环境，ELM 可在开发和产品交付流程中提供完全透明度和可追溯性。实时仪表板和可定制报告能实时展示开发和交付的实际状态，确保整个组织准确了解项目状态以及推出产品的准备程度。
解锁创新

Engineering Lifecycle Management 7.0.3 简介
成功软件交付的 5 大重要步骤
优势
降低复杂性，提高质量

管理需求层次结构以及变更对整个开发团队的影响。

 提高开发效能

在多个应用程序中重用软件组件，提高生产力。减少时间和成本，提高质量，促进从项目交付到产品交付的转变。

 改善流程，加强决策

为整个开发团队提供可视性和可追溯性。确保所有利益相关者通过可定制仪表板和报告获得最新数据。

 无缝协作，增强团队合作

支持各个部门和利益相关者的可见性、协作性和一致性。

 采用敏捷性，改善沟通

在整个开发团队中采用敏捷方法。运用 SAFe、精益或敏捷实践来管理项目集和项目，支持最适合组织的流程。

 简化合规工作，增强信心

将合规性要求整合至开发流程。管理覆盖巴塞尔、IFRS、MFID 和 NY-DFS Rule 500 等标准的合规活动、变更管理、影响分析和证据工作。
优化金融服务中的需求管理
Intact Financial 是加拿大第一大私营财产和意外伤害保险公司。公司拥有 12,000 名员工，为加拿大 500 余万个人和企业提供保险，保费规模近 80 亿加元。Intact 部署了 IBM ELM 软件，在应用程序开发生命周期中促进需求管理的有效性，改善质量控制、报告和可追溯性，最终减少了推出新优质应用程序所需的成本和时间。
后续步骤

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