无论针对银行、保险还是资本市场，IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 都可以加速产品交付，支持监管就绪性，并控制不断飙升的合规和监管成本。作为一种整体性端到端软件工程管理环境，ELM 可在开发和产品交付流程中提供完全透明度和可追溯性。实时仪表板和可定制报告能实时展示开发和交付的实际状态，确保整个组织准确了解项目状态以及推出产品的准备程度。
Engineering Lifecycle Management 7.0.3 简介
管理需求层次结构以及变更对整个开发团队的影响。
在多个应用程序中重用软件组件，提高生产力。减少时间和成本，提高质量，促进从项目交付到产品交付的转变。
为整个开发团队提供可视性和可追溯性。确保所有利益相关者通过可定制仪表板和报告获得最新数据。
支持各个部门和利益相关者的可见性、协作性和一致性。
在整个开发团队中采用敏捷方法。运用 SAFe、精益或敏捷实践来管理项目集和项目，支持最适合组织的流程。
将合规性要求整合至开发流程。管理覆盖巴塞尔、IFRS、MFID 和 NY-DFS Rule 500 等标准的合规活动、变更管理、影响分析和证据工作。