Danske Bank 的应用程序和系统环境十分多变，因为竞争激烈的市场会推高出对持续推出新服务的需求。为缩短开发周期并使 IT 更好地为业务服务，该银行采用了敏捷开发流程，并使用 IBM Engineering Workflow Management 软件和其他工具进行管理。
Danske Bank 首席软件工程师兼技术架构师 Henrik Hartvig Jensen 评论道：“我们的目标一般是实现先发优势，从而最大限度提高我们抢占市场份额的机会。前段时间，我们在丹麦推出了首个移动支付应用程序，而 IBM 工具则帮助我们实现了这一目标。除质量依然很重要外，结合上市时间，具有代码覆盖率、单元测试和测试覆盖率的可靠大型机开发环境则是 Danske Bank 软件生产的其中一大要素。”
伴随所有变化以及速度的提高，Danske Bank 继续在 IBM® Z 平台上运行其核心银行与客户信息系统，并部署了两台 IBM® z16 大型机（在具备超高可用性的 GDPS 集群中）。
Danske Bank 大型机持续集成/持续交付 (CI/CD) 和存储库产品负责人 Henrik Sloth Schade 指出：“IBM Z 仍是 Danske Bank 十分重要的一个平台。随着世界不断发生变化，我们始终在探索新的可能性，但这是一个渐进的过程：我们认为，IBM Z 仍是当今开展核心银行业务的最佳平台。IBM Z 是我们业务的核心。”
Danske Bank 寻求让开发人员更轻松地创建和测试新软件，并自动运行针对 IBM Z 及其额外平台的单元测试。Jensen 解释说：“我们的重点是在我们已经做的事情上实施额外防护，在我们的整个大型机开发管道中实现端到端自动化的能力。”
在不断推进现代化的过程中，Danske Bank 一直致力于使 IBM Z 开发环境与其他平台上运行的 Eclipse 和 .NET 开发环境保持一致。该银行试图鼓励加大利用自动化功能，并更好地控制整个软件生命周期。最后，Danske Bank 还希望能更好、更快地了解其开发环境的性能和可用性，从而促进内部开发人员始终能快速、有效、高效地开展工作。
现在，Danske Bank 只需以往一半的时间就能将产品推向市场。
IBM Developer for z/OS 使开发周期缩短了 60%。
为了更好地支持其庞大的内部开发人员社区（包括 1700 次 IDz 安装和近 1000 名活跃的大型机开发人员，每天至少有 500 个独立用户），并确保稳定可靠的 IBM Z 开发平台，Danske Bank 已升级到最新的 IBM Application Delivery Foundation for z/OS (ADFz)。
基于持续交付模型，ADFz 全年提供增量增强功能。ADFz 中的一整套核心工具旨在提高为 IBM® z/OS 环境创建和维护应用程序的效率，包括 IBM Developer for z/OS、IBM Debug for z/OS、IBM Fault Analyzer for z/OS、IBM File Manager for z/OS 和 IBM Application Performance Analyzer for z/OS。
“这些 IBM 解决方案的优点在于，我们快速交付软件所需的几乎所有内容都集中在一个界面中”，Jensen 说道。“我们可以在一个用户友好的环境中处理整个 IBM Z 软件生命周期，IBM Z 的新开发人员也可快速访问该环境。这可提高速度和效率，并有助于缩小 z/OS 的开发工作与其他平台的开发工作之间的差距。
Danske Bank 开发了自己的单元测试工具，并可将其集成到 IBM Developer for z Systems 环境，从而实现了从开发到测试用例、单元测试、业务逻辑添加以及最终过渡到生产环境的无缝流程。
“在 IBM Developer for z/OS 中，整个分析和调试过程更快、更直观，并且可以轻松使用我们开发的新工具”，Jensen 说道。“我们的‘应用程序诊断系统’工具使用故障分析器 API 从大型机中提取系统转储，从而可在 IDE 中直接打开它们，以查看该程序在生产环境中的当前状态及其历史记录，同时还可查看其重要性以及是否允许进行更改，并可添加评论以标记任何问题。”
Schade 补充道：“我们会继续与 IBM 实验室密切合作，鼓励它们将我们自主开发的功能整合到 IBM 工具中。这是一种非常良好的双向关系，同时我们也很感激这种合作。”
虽然核心交易和客户信息均驻留在 IBM Z 平台上，但前端服务通常位于其他平台上。通过提供类似的图形环境来管理双方的开发和测试工作，Danske Bank 正致力于扫除潜在的协作障碍。
“我们还将 COBOL 和 PL/1 代码从旧存储库迁移到 IBM Engineering Workflow Management，”Jensen 评论道。“这将有利于吸引新一代开发人员使用那些经过验证且值得信赖的功能，而不会受到在绿屏上工作所带来的文化冲击！所有都直观易用。”
Schade 补充道：“我对我们目前的状况感到非常自豪。大型机上可以集成到 IDz 中的一切都可以轻松获得。甚至 IBM 工具中的一些流程也被采用或调整，以加快开发过程。我们的大型机开发人员只需点击几下，就能在 IDz 中大显身手。”
ADFz 中的工具在保持 IBM Z 环境始终保持最佳性能方面发挥着关键作用，Jensen 对此解释道：“我们使用 IBM 工具来监控从后端 CICS 系统到开发环境的所有内容的性能和可用性。发现依赖关系更容易保持合规性。纵观分布式领域，我们有许多不同的 CI/CD 工具和上千种不同的管道和设置，为了保持合规性，可能需要进行更改。采用一种工作方式可能会在某些方面造成限制，但它在合规性和控制方面具有优势。
随着 Danske Bank 不断提升其软件开发能力以满足上市时间和质量方面日益上升的压力，ADFz 正帮助其确保重要工具始终可供开发人员使用。该解决方案还符合该银行的发展目标，即加大对 API 的利用，以便更有效地在内外部展示其现有功能。
“我们正在为 IBM Z 上运行的服务设置更多 API，”Jensen 评论道。“使其更易调用现有服务（比如，直接从核心银行系统调用某一客户的当前余额）可加快开发速度并提高内部效率。在 ADFz 内部，使用 API 则可帮助我们将多个来源的信息整合为单一用户视角，从而节省时间和精力。”
借助 IBM Developer for z/OS 中的实时语法检查功能，开发人员无需一直编译代码即可快速发现问题，从而节省时间并缩短开发周期。它还可轻松访问性能层次结构、图形化程序控制、增强的代码重构工具以及用于快速静态代码分析的工具。
“我们的开发环境很少出现中断，”Jensen 说。“性能和成熟度也有所提高。几年前，我们设定了在 25 分钟内完成从测试到生产的目标，而且我们已经证明了我们可以在 15 分钟内完成！开发人员需要做好准备并知道该做什么，但工具集能够适应它。
“部署之前在单独的环境中进行测试将有助于我们的环境在未来变得更加稳定，”Schade 补充道。“我们的目标是确保确保快速持续交付高质量的应用程序和新功能，从而满足新兴业务需求。IBM Z 平台上的 IBM 工具正在帮助我们制定转向 DevOps 的路线图，尤其是在自动化测试领域。它们支持我们推动形成一种新的文化和思维方式，从而加强创新、快速交付新的业务解决方案并加深了解整个软件生命周期。此外，它们还有助于我们提高开发、测试和生产中的标准化和透明度，了解和调整管道，同时提高开发流程的效率。”
Danske Bank（ibm.com 外部链接）成立于 1871 年，它是一家位于北欧的综合性银行。在丹麦、挪威、瑞典和芬兰的核心市场，该银行可为各类客户提供服务，其范围涵盖个人客户和企业，再到大型机构客户。该银行共有 350 万客户，其中 220 万客户使用电子银行，同时还在 8 个国家/地区运营着由 300 家分行构成的庞大网络。Danske Bank 拥有 19,000 名全职员工，并通过有机增长和并购持续壮大自身。
于美国制作，2023 年 4 月。
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