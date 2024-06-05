为了更好地支持其庞大的内部开发人员社区（包括 1700 次 IDz 安装和近 1000 名活跃的大型机开发人员，每天至少有 500 个独立用户），并确保稳定可靠的 IBM Z 开发平台，Danske Bank 已升级到最新的 IBM Application Delivery Foundation for z/OS (ADFz)。

基于持续交付模型，ADFz 全年提供增量增强功能。ADFz 中的一整套核心工具旨在提高为 IBM® z/OS 环境创建和维护应用程序的效率，包括 IBM Developer for z/OS、IBM Debug for z/OS、IBM Fault Analyzer for z/OS、IBM File Manager for z/OS 和 IBM Application Performance Analyzer for z/OS。

“这些 IBM 解决方案的优点在于，我们快速交付软件所需的几乎所有内容都集中在一个界面中”，Jensen 说道。“我们可以在一个用户友好的环境中处理整个 IBM Z 软件生命周期，IBM Z 的新开发人员也可快速访问该环境。这可提高速度和效率，并有助于缩小 z/OS 的开发工作与其他平台的开发工作之间的差距。

Danske Bank 开发了自己的单元测试工具，并可将其集成到 IBM Developer for z Systems 环境，从而实现了从开发到测试用例、单元测试、业务逻辑添加以及最终过渡到生产环境的无缝流程。

“在 IBM Developer for z/OS 中，整个分析和调试过程更快、更直观，并且可以轻松使用我们开发的新工具”，Jensen 说道。“我们的‘应用程序诊断系统’工具使用故障分析器 API 从大型机中提取系统转储，从而可在 IDE 中直接打开它们，以查看该程序在生产环境中的当前状态及其历史记录，同时还可查看其重要性以及是否允许进行更改，并可添加评论以标记任何问题。”

Schade 补充道：“我们会继续与 IBM 实验室密切合作，鼓励它们将我们自主开发的功能整合到 IBM 工具中。这是一种非常良好的双向关系，同时我们也很感激这种合作。”

虽然核心交易和客户信息均驻留在 IBM Z 平台上，但前端服务通常位于其他平台上。通过提供类似的图形环境来管理双方的开发和测试工作，Danske Bank 正致力于扫除潜在的协作障碍。

“我们还将 COBOL 和 PL/1 代码从旧存储库迁移到 IBM Engineering Workflow Management，”Jensen 评论道。“这将有利于吸引新一代开发人员使用那些经过验证且值得信赖的功能，而不会受到在绿屏上工作所带来的文化冲击！所有都直观易用。”

Schade 补充道：“我对我们目前的状况感到非常自豪。大型机上可以集成到 IDz 中的一切都可以轻松获得。甚至 IBM 工具中的一些流程也被采用或调整，以加快开发过程。我们的大型机开发人员只需点击几下，就能在 IDz 中大显身手。”

ADFz 中的工具在保持 IBM Z 环境始终保持最佳性能方面发挥着关键作用，Jensen 对此解释道：“我们使用 IBM 工具来监控从后端 CICS 系统到开发环境的所有内容的性能和可用性。发现依赖关系更容易保持合规性。纵观分布式领域，我们有许多不同的 CI/CD 工具和上千种不同的管道和设置，为了保持合规性，可能需要进行更改。采用一种工作方式可能会在某些方面造成限制，但它在合规性和控制方面具有优势。