主页 Z 软件 Z 开发者工具 Application Delivery Foundation Fault Analyzer IBM Fault Analyzer for z/OS
分析并纠正应用程序和系统故障
产品用户指南
城市景观的简约插图

IBM® Fault Analyzer for z/OS 可帮助开发人员分析和修复应用程序和系统故障。

当应用程序异常结束 (ABEND) 时，了解根本原因至关重要。IBM Fault Analyzer for z/OS 可以通过在故障时自动收集 ABEND 及其环境的实时信息更快速、更自信地在更短的时间内发现 ABEND。我们的分析引擎可提供有关 CICSWebSphere MQIMSDb2 环境的实时信息。

IBM Fault Analyzer for z/OS 详细系统要求
优势 高效报告

开发人员和操作员不必解释复杂的低级系统记录或错误消息。单个故障分析报告可以描述 ABEND 出现的原因和位置。

 智能高效的分析

用户可以以批处理或交互模式执行故障重新分析。使用批处理模式为其他人腾出时间进行 TSO 会话。保持交互模式以查看存储区域、源代码或 CICS ABEND 信息。

 有信心采取行动

将领先的软件架构师、开发人员和测试人员数十年的经验融入到我们强大的分析引擎中。我们让团队能够更自信地即时做出决策。

 成本降低

当您使用智能工具开发、测试和分流新的和现有的应用程序时，您的工作效率将直线上升。降低应用程序故障带来的风险和相关成本。

 通过稳定性提高速度

ABEND 会导致停机时间增加和生产力损失。在修复开发环境中错误的同时，在生产环境中回滚代码。比以前更快地恢复规模化。

 让客户满意

毫无疑问，应用程序会出现故障。但他们不是一定会导致中断。更快的诊断意味着最大程度地减少中断，同时尽可能提高最终用户的体验。
功能
适用于最重要应用程序的多语言解决方案

我们为您最常用的语言提供增强支持：Enterprise COBOL、Enterprise PL/I、IBM Java for z/OS、Assembler、C/C++。
分析和再分析选项

用于实时 ABEND 识别的实时分析。然后以批处理或交互模式重新分析。

 使用 Fault Analyzer 进行实时分析
支持所有关键系统

我们为所有关键子系统提供全面的覆盖，包括：DB2、IMS、z/OS、CICS Transaction Server、UNIX System Services 等。

 定制 CICS、DB2 和 IMS 环境
智能分析，更快解决问题

通过交互式重新分析，您可以查看扩展的错误消息和相关故障代码。甚至可以访问特定于应用程序的消息和代码以及源语句信息，以进行精确的故障分析。
熟悉的界面可以更快地提高生产力

使用喜欢的界面工作：ISPF 3270、基于 Eclipse 的 GUI 插件或 Web 界面。现在，您可以决定如何以最佳方式分析 ABEND。
整个团队的访问权限

即使那些缺乏 TSO 登录功能的人也可以轻松查看和分析异常终止历史文件。与整个组织的用户共享见解。

 了解如何设置历史文件
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后续步骤

了解如何使用 IBM Fault Analyzer for z/OS 分析和纠正应用程序和系统故障。安排与 IBM Z 和 LinuxONE 代表进行 30 分钟的免费会议。
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