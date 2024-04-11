IBM® Fault Analyzer for z/OS 可帮助开发人员分析和修复应用程序和系统故障。
当应用程序异常结束 (ABEND) 时，了解根本原因至关重要。IBM Fault Analyzer for z/OS 可以通过在故障时自动收集 ABEND 及其环境的实时信息更快速、更自信地在更短的时间内发现 ABEND。我们的分析引擎可提供有关 CICS、WebSphere MQ、IMS 和 Db2 环境的实时信息。
IBM Fault Analyzer for z/OS 详细系统要求
开发人员和操作员不必解释复杂的低级系统记录或错误消息。单个故障分析报告可以描述 ABEND 出现的原因和位置。
用户可以以批处理或交互模式执行故障重新分析。使用批处理模式为其他人腾出时间进行 TSO 会话。保持交互模式以查看存储区域、源代码或 CICS ABEND 信息。
将领先的软件架构师、开发人员和测试人员数十年的经验融入到我们强大的分析引擎中。我们让团队能够更自信地即时做出决策。
当您使用智能工具开发、测试和分流新的和现有的应用程序时，您的工作效率将直线上升。降低应用程序故障带来的风险和相关成本。
ABEND 会导致停机时间增加和生产力损失。在修复开发环境中错误的同时，在生产环境中回滚代码。比以前更快地恢复规模化。
毫无疑问，应用程序会出现故障。但他们不是一定会导致中断。更快的诊断意味着最大程度地减少中断，同时尽可能提高最终用户的体验。
我们为您最常用的语言提供增强支持：Enterprise COBOL、Enterprise PL/I、IBM Java for z/OS、Assembler、C/C++。
用于实时 ABEND 识别的实时分析。然后以批处理或交互模式重新分析。
我们为所有关键子系统提供全面的覆盖，包括：DB2、IMS、z/OS、CICS Transaction Server、UNIX System Services 等。
通过交互式重新分析，您可以查看扩展的错误消息和相关故障代码。甚至可以访问特定于应用程序的消息和代码以及源语句信息，以进行精确的故障分析。
使用喜欢的界面工作：ISPF 3270、基于 Eclipse 的 GUI 插件或 Web 界面。现在，您可以决定如何以最佳方式分析 ABEND。
即使那些缺乏 TSO 登录功能的人也可以轻松查看和分析异常终止历史文件。与整个组织的用户共享见解。