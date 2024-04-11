批处理组件强化了 IBM IEBCOPY 实用程序，提供了帮助系统和应用程序开发者操作分区和顺序数据集的功能。使用此组件，可以清空并压缩物理顺序数据集、PDS 或 PDSE，还能够删除、重命名成员以及添加别名。可以复制、删除和恢复 PDSE 成员生成。此外，还能够恢复已删除的 PDS 成员，并为 PDS 或 PDSE 创建或导入 DSC 管理的成员名称列表。