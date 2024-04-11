IBM® Data Set Commander for z/OS® 提供交互式和批处理功能，用于处理分区数据集 (PDS)、扩展分区数据集 (PDSE) 及其成员，可提高 IT 生产效率。Data Set Commander 具有三个组件：增强 IBM IEBCOPY 实用程序的批处理组件；增强 Library Lookaside (LLA) 功能的监视组件，以及增强 ISPF 功能的交互式组件。Data Set Commander 还利用 z/OS 对 PDSE V2 和 PDSE 成员生成的支持。
使用一系列广泛的在线和批量生产工具来管理、监控和操作企业的 PDS 和 PDSE 及其成员。
利用自动 PDS 压缩和目录扩展等功能，以及卷、数据集、成员和成员内文本的搜索功能。
使用自动化实现事半功倍。例如：监视 LLA 事件并自动指示 z/OS LLA 设施刷新所有更新后 LLA 受管成员的 LLA 目录条目。
批处理组件强化了 IBM IEBCOPY 实用程序，提供了帮助系统和应用程序开发者操作分区和顺序数据集的功能。使用此组件，可以清空并压缩物理顺序数据集、PDS 或 PDSE，还能够删除、重命名成员以及添加别名。可以复制、删除和恢复 PDSE 成员生成。此外，还能够恢复已删除的 PDS 成员，并为 PDS 或 PDSE 创建或导入 DSC 管理的成员名称列表。
监视器组件会自动刷新库后备 (LLA) 目录条目和更新后 LLA 受管成员的虚拟后备设施 (VLF) 对象，从而最大限度地减少 I/O 活动。在 DSC 监视器启动和 LLA 组激活期间，同步 LLA 缓存和更新后的目录条目，并查看目录条目与 LLA 不同步的成员名称。监视器组件具备菜单驱动的操作界面。
交互式组件是 ISPF 的集成接口，可为大多数主要 ISPF 功能添加功能：获取增强的命令、快捷方式、导航和生产力增强功能，以及用于管理最近访问的数据集和成员的历史列表。对象列表 (OLIST) 功能可帮助企业管理与名称模式、对象类型等选择条件相匹配的资料库列表。此外，还可以搜索卷、数据集、成员以及成员中的文本。
审计功能支持在将 PDS 复制到 PDS 或将顺序数据集复制到 PDS 时自动生成系统管理工具 (SMF) 记录。可以筛选 SMF 记录，以选择要跟踪的记录和不跟踪的记录。
显示包含生成的所有成员的成员列表，用户可以从中浏览、编辑、复制、删除和恢复生成的 PDSE 成员。CLONE 命令有助于将 PDS 转换为 PDSE，以利用 PDSE 自动空间重用功能。支持其他 z/OS PDSE 增强功能，例如提高空间利用率和读取性能、降低 CPU 使用率并减少 I/O。
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