IBM® HourGlass 是一款用于测试大型机应用程序的时钟模拟器。它可用于模拟过去、现在或未来的日期和时间，而无需更改应用程序代码，也不需要单独的计算环境。企业可以跨时区协调功能，以加强应用程序测试的全面性并提高任务关键型应用程序的准确性和可靠性。
模拟底层计算机硬件可以表示的任何日期和时间。全面测试时间敏感型应用程序，以帮助避免部署后出现代价高昂的问题。
自动执行日期和时间测试流程，以帮助交付可靠的应用程序，而无需更改应用程序代码，无需对 CPU 或 LPAR 重新执行 IPL，也无需进行运行时 JCL 更改。
识别请求系统日期和时间的应用程序并在潜在问题发生之前予以解决。
支持在期末、一周、一个月、一个季度或一年处理结束时进行测试，或者仅在午夜或任何其他关键时间段进行测试。借助简单的在线 Interactive System Productivity Facility (ISPF) 界面，可以指定对单个开发作业进行测试或跨程序组创建随机测试场景。可以使用安全功能定义哪些程序员可以获得访问权限，甚至哪些程序员特定于哪个工作组或类别。
通过指定模式或特定应用程序、事务、用户和地址空间名称，更改发出时间请求（SVC 11 或 PC 时间请求）时返回到 z/OS® 应用程序的日期和时间。您可以利用 IBM® CICS® Transaction Server 支持 IBM CICS Open Transaction Environment (OTE) 中的时间维度测试，并使用 IBM HourGlass CICS Batch Time Management 流程来设置 CICS 区域的日期/时间。
使用不同的系统日期同时运行测试。维护每个用户的系统日期视图，而不会影响其他用户。
您可以将 IMS IOPCB 日期和时间字段设置为任何请求的日期和时间，而无需重新链接应用程序。
允许 CICS 用户设置 EIBDATE 字段并扩展准确的时间和日期功能，且无需考虑时区。
使开发人员能够以他们选择的语言（从 Node.js 到 COBOL）创建新的应用程序，并在一个安全、可扩展、经济高效的环境中为需要处理大量事务的工作负载提供支持。
该解决方案可处理快速变化、多样化和不可预测的工作负载，同时优化资源利用率和投资。
简化工作负载管理，并定制用户的应用程序访问权限。
面向 z/OS 应用程序开发的企业工具。
增强分区数据集的在线和批处理功能。