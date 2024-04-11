IBM® HourGlass 是一款用于测试大型机应用程序的时钟模拟器。它可用于模拟过去、现在或未来的日期和时间，而无需更改应用程序代码，也不需要单独的计算环境。企业可以跨时区协调功能，以加强应用程序测试的全面性并提高任务关键型应用程序的准确性和可靠性。