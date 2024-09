IBM® Compiler and Library for REXX™ on IBM Z® 高级语言编译器和运行时库,可促进 REXX 脚本编制以及 IBM Z 应用程序开发和运行时。编译器将 REXX 源程序转换为已编译的程序。它利用运行时库,其中包含编译后的程序调用的例程。凭借简化的开发方法,IBM Compiler and Library for REXX on IBM Z 可以提高您的工作效率、简化系统管理并提高应用程序的性能。