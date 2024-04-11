IBM® Compiler and Library for REXX™ on IBM Z® 高级语言编译器和运行时库，可促进 REXX 脚本编制以及 IBM Z 应用程序开发和运行时。编译器将 REXX 源程序转换为已编译的程序。它利用运行时库，其中包含编译后的程序调用的例程。凭借简化的开发方法，IBM Compiler and Library for REXX on IBM Z 可以提高您的工作效率、简化系统管理并提高应用程序的性能。
REXX 程序往往比其他语言编写的程序更短、更易理解，因而成为新手和有经验 IBM Z 程序员的理想选择。
REXX 的高度简洁性、强大的解析能力、“自然性”和解释性，为开发人员缩短了开发周期，并提供了出色的源代码级交互式调试。
REXX 库和 REXX 编译器在调试期间都提供集成的错误检查和数据，这可以使您的系统管理更加高效。
REXX™ 让编程变得更简单、更轻松，使其成为经验丰富的专业人士和新手程序员的理想选择语言。
编译器将 REXX 源程序转换为编译后的程序，运行时库包含编译后的程序调用的例程。编译器和库是一个集成的解决方案，可促进高效的系统管理并提高灵活性。它们还支持集成错误检查并在调试期间提供信息。
编译器、库和编译程序可在 z/OS® 上使用 TSO/E 运行，也可在 z/VM® 上的 CMS 下运行。
可下载的备用资料库使未安装 REXX on IBM Z® 资料库的用户能够运行已编译的 REXX 程序。其中包含一个语言处理器，可转换编译后的程序，并使用作为 z/OS 和 z/VM 操作系统一部分提供的 REXX 解释器运行这些程序。软件开发者可以通过其编译的 REXX 程序免费分发备用资料库（请参阅“资源”选项卡获取下载链接）。
除了标准内核之外，REXX/VSE 还提供依赖于 VSE 的命令和功能，使您能够将 REXX 用于各种系统管理目的。
REXX on IBM Z 编译器、REXX on IBM Z 资料库和 REXX on IBM Z 备用资料库（免费下载）有单独的许可证。此外，还可以在 z/OS 中直接使用 REXX on IBM Z 备用资料库的 z/OS 部分。z/OS 不需要 REXX on IBM Z 备用资料库的单独许可证。
了解如何快速轻松地安装备用库。分发 REXX 编译代码的供应商可能希望将此包添加到他们的安装中。
了解如何快速轻松地安装备用库。分发 REXX 编译代码的供应商可能希望将此包添加到他们的安装中。
了解如何编译和运行用 Restructed EXtended eXecutor (REXX) 语言编写的程序。
自定义信息等。
获取所有 REXX/CICS 命令的详细参考信息。
获取有关在 CICS 上使用 REXX 启动 Exec 的各种方式的详细信息。