仅在美国，保险行业规模就达 1.2 万亿美元，雇佣员工约 290 万人。

历史上，由于监管严格、风险组合构建所需规模庞大以及与客户建立信任需要时间，保险行业尚未受到数字化颠覆的显著影响。然而，根据 IBM 商业价值研究院（IBV）近期调查，保险业高管指出，市场环境的变化（如竞争加剧及客户偏好转变）是影响企业的首要驱动因素。

随着客户数据不断积累，保险行业的核心职能（风险管理）日益复杂。保险公司通常以纸质或多种非结构化数字格式，在各孤立业务单元中分散收集数据。在这种数据密集的环境下，承保与理赔人员无法即时获取支持明智内外部决策所需的信息，从而容易造成工作倦怠与高成本错误。

事实上，知识型员工有 30% 的时间都花在寻找完成工作所需的信息上。面对庞大且复杂的非结构化数据，人工分析既繁琐又耗时，还成本高昂。这种信息断层使保险公司在不断变化的监管环境中，保持合规、规避罚款及维护品牌声誉变得更为艰难。

在保险行业，人工流程难以匹配业务增长的规模与速度。因此，保险公司正在全流程引入人工智能（AI），以优化知识管理和大数据处理，为员工与客户营造更智能、个性化的体验。

AI 是保险业的未来：风险评估更智能，运营更高效

未来几年，自动化与 AI 解决方案将覆盖保险行业的各个领域。部分保险公司借助 AI 驱动的文本分析平台，使知识型员工能够更快、更精准地做出数据驱动的决策。作为 AI 的高投资回报应用，文本分析平台通过自然语言处理技术，挖掘现有数据中隐藏的洞察，并近乎实时地自动执行简单决策或搜索查询，从而提升员工工作效率。这种效率提升释放了员工的精力，让他们专注于更复杂的任务，并更快速响应，从而带来更优质的客户体验和更高的客户满意度。

下面让我们来看看，AI 驱动的文本分析平台如何助力保险公司在两类典型场景中实现数字化转型：

承保

AI 技术能够提升效率并实现工作流自动化：它可加速承保流程、合理分配需人工处理的任务、更快速地提供基于数据的保险方案，同时优化客户体验。借助 AI，承保人员能够基于每位客户的情况精准确定最佳费率，实现最优风险管理。基于 AI 的定价模型还可缩短在承保生命周期中推出新定价框架的时间。

承保人员亦可利用 AI 解决方案快速获取答案，并将信息及时传递给客户。例如，保险公司可在内部与外部部署聊天机器人，帮助知识型员工在风险评估过程中，通过远程数字体验快速提供相关洞察。员工还可利用机器学习算法增强传统精算模型，从而实现更精准、更一致的风险管理。这样，知识工作者就可以更加专注于“人性化”的任务，让客户感到受到重视。

索赔处理

从客户提交保险理赔的那一刻起，AI 技术便可通过流程自动化简化管理操作。员工可借助数据科学和 AI 解决方案分析数字数据与自然语言数据，并在此过程中参考相关保险单信息、医疗表格及其他输入文档。AI 可基于理赔管理数据分析提供深入建议，辅助知识型员工判断理赔资格及理赔支付比例。 这些洞察大幅加快了决策过程，从而提升员工与客户的整体体验。

机器学习算法能更轻松识别欺诈理赔及风险管理数据中的“警示信号”，从而让员工有更多时间处理特殊案件。最终效果是，像破碎挡风玻璃这样的高频低成本理赔可以快速处理，而知识型员工则能将更多精力投入到复杂理赔和欺诈检测中。

最终目标：借助人工智能打造以客户为中心的个性化体验。

借助 AI 解决方案，保险公司可几乎实时地获取客户的统一视图。尽管客户数据分散在众多传统孤立系统中，现代化的 AI 融合架构仍可统一数据集，并从各类文档中提取洞察，使理赔处理或承保生命周期中的任何人都能轻松获取分析结果。

这种透明性为保险公司打造以客户为中心的客户旅程提供了契机。借助 AI，承保员、理赔团队及保险代理人可深入洞察每位客户的具体生活情况与偏好，使客户生命周期中的每个接触点都成为提供高度个性化广告、保单建议及报价的机会。

将 AI 解决方案全面融入业务模式与运营后，保险公司可为知识型员工提供所需信息，以巩固现有客户关系并将客户体验提升至新高度。

机构型保险公司凭借长期积累的信任与规模，赢得了现有业务基础。若能迅速在运营中整合 AI 及其他新科技，尤其在增强知识型员工能力方面，机构保险公司便能应对当今的不确定性，并与“保险科技”初创公司及其他新市场进入者展开竞争。

