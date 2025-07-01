后量子密码学方法如何助力大型机数据保护

2022 年，NIST 从学术界和工业界个人及团队提交的 82 种加密算法中，筛选出 4 种未被破解的算法纳入标准化进程。IBM® Research 联合工业界与学术界合作伙伴，主导研发了其中 3 种算法。第 4 种入选算法的联合开发者后来也加入了 IBM。

2024 年 8 月，NIST 正式发布首批 3 项后量子密码学标准算法，其中 2 项由 IBM Research 联合合作伙伴研发而成。第 4 项算法的草案预计将很快公布。IBM Research 量子领域副总裁、IBM 院士 Jay Gambetta 表示：“NIST 首批三项后量子密码学标准的发布，标志着在量子计算发展的同时，构建量子安全未来的努力迈出了重要一步。”

向后量子密码学转型颇具挑战性。构建量子安全的大型机环境，首要步骤是识别并修复潜在漏洞。这一过程需先将现有加密算法归类为抗量子型或量子脆弱型，再对判定为量子脆弱型的算法进行整改修复。业务关键性将决定转型的优先级起点。管理内外部依赖项将影响修复计划。