自复制型莫里斯 II 型蠕虫针对 AI 邮件助手

生成式人工智能 (gen AI) 邮件助手的普及，如 OpenAI 的 GPT-3 和谷歌的 Smart Compose，已彻底改变通信工作流程。但遗憾的是，这也为网络犯罪分子引入了新型攻击途径。

恶意行为者利用 AI 与自然语言处理领域的最新进展，能够通过利用生成式 AI 系统中的漏洞策划精密的网络攻击，造成深远影响。近期研究揭示了自复制恶意软件的潜在威胁，研究人员创建的“莫里斯 II 型”病毒变体便是例证。