Sweap 已经到了关键时刻。自 2016 年成立以来，这家总部位于柏林的 SaaS 初创公司经历了快速增长。随着越来越多的客户采用其事件管理软件 - 涵盖事件的各个方面，从最初的电子邮件邀请到事件后评估，该公司需要一个能够跟上节奏的 IT 基础设施。
为了支持其下一增长阶段，Sweap 需要一个基础设施，以根据客户使用情况的波动进行快速调整，免去维护工作，以便开发人员可以专注于产品创建和开发，并根据严苛的德国隐私法规保护个人数据。
Sweap 与 IBM 携手合作，共同创建了满足这些需求的解决方案：IBM® Cloud 的事件管理平台。该解决方案的核心是 IBM® Cloud Code Engine，这是一个完全托管的无服务器云平台，使开发人员能够轻松部署和扩展 Web 应用程序。
IBM® Cloud Object Storage 提供了存储客户大量事件相关数据所需的大容量存储空间。Sweap 使用 IBM® Cloud Kubernetes Service 将稳态工作负载（无需扩展的工作负载）存储在虚拟私人云上。该平台托管在 IBM® Cloud 位于法兰克福的服务器上，使 Sweap 能够管理对欧盟 GDPR 隐私要求的合规性。
如今，该平台已投入运行，并实现了自己的承诺。Sweap 首席信息官兼联合创始人 Sven Frauen 表示：“IBM® Cloud Code Engine 赋予了我们在 Sweap 处理高峰需求的能力，例如，我们的电子邮件基础架构为大型事件的营销活动提供支持。”“自动扩展功能使我们能够专注于提供价值，而无需操心基础设施的管理。”
现在，开发人员可以专注于编写代码和交付新产品和功能，从而加快上市时间。Sweap 只需为其使用的计算资源付费，从而节省 45% 的成本。而该解决方案内置的自动化功能有助于降低 IT 运营成本，并将用户错误降至最低。
Sweap（ibm.com 外部链接）是一家全方位活动软件提供商，可提供线上和/或线下事件的端到端管理。其目标是使事件成为客户的第一营销渠道。公司总部位于德国柏林。
© Copyright IBM Corporation 2023。IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国制造。2023 年 8 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM® Cloud Pak、Netezza 和 IBM® Watson 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可在 ibm.com/trademark 上找到。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示，取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。
本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。