Sweap 已经到了关键时刻。自 2016 年成立以来，这家总部位于柏林的 SaaS 初创公司经历了快速增长。随着越来越多的客户采用其事件管理软件 - 涵盖事件的各个方面，从最初的电子邮件邀请到事件后评估，该公司需要一个能够跟上节奏的 IT 基础设施。

为了支持其下一增长阶段，Sweap 需要一个基础设施，以根据客户使用情况的波动进行快速调整，免去维护工作，以便开发人员可以专注于产品创建和开发，并根据严苛的德国隐私法规保护个人数据。