目前，容器应用市场主要由两个实体主导：

Docker

Docker 是最常用的容器化平台。Docker 容器诞生于 2013 年，基于 Docker Engine 构建而成，并通过应用程序编程接口 (API) 运行。Docker 实际上是一种平台即服务 (PaaS)，其主要优势在于灵活性。Docker 可以将任何应用程序及其相关依赖项转化为虚拟容器，而该容器可以在任意 Windows、macOS 或 Linux 计算机上运行。系统会使用 Docker 映像（用于构建容器的只读模板）和 Dockerfile（Docker 映像随附的说明性文本文件）。Docker 映像和其他容器映像都需要一定的运行空间。这由容器运行时来管理，容器运行时是一种软件解决方案，用于与操作系统交互以便为运行容器映像腾出必要的空间。

Kubernetes

Kubernetes 是最常用的容器编排平台。该平台由 Google 于 2014 年创建，而且至今仍备受欢迎，因为它拥有强大的功能，可帮助自动部署软件、实现可扩展性并支持容器管理。此外，Kubernetes 是一个开源系统，吸引了众多热情的贡献者，这些贡献者如今也是该项目的监督者，而且每个软件提供商都根据自身需求创新运用 Kubernetes。例如，对于某些服务，用户不仅可以创建 Kubernetes 集群，还可以部署可扩展的 Web 应用程序并分析日志。

Docker 和 Kubernetes 是迄今为止使用最为广泛的计算机容器处理工具。根据最新的 2024 年容器化市场预测（ibm.com 外部链接），Dockers 目前占据了该市场 82.8% 的份额，而 Kubernetes 占据了 11.52% 的市场份额。