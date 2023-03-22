标签
可持续性

技术如何我们帮助节省水供应

SUSTAINABILITY 紫色 2 生成式 AI 抽象图标插图

2021 年联合国的一份报告发现，有 23 亿人生活在水资源紧张的国家或地区，根据世界卫生组织的数据，由于气候变化和人口增长，预计某些地区的缺水情况将会加剧

为了维持地球上的生命，我们必须保护水资源的健康，并提高用水效率，包括最大限度地减少供水过程中的浪费。这些任务需要各种设备、资产和人员的配合，IBM 能够利用科技整合数据和系统以提供协助，并且在这方面拥有丰富的体验。我们知道如何关联各种来源的信息并进行情境化处理，以及如何充分利用 AI 将这些数据转化为可操作的洞察分析，从而为解决这类可持续发展挑战发挥真正的作用。

我们的可持续发展解决方案可以帮助组织将数据与 AI 洞察分析相结合，从而更好地管理和优化运营。借助数据驱动的技术，我们可以帮助企业减少浪费，保护宝贵的水资源，满足今世后代的需求。

消除浪费

其中一种浪费是未计量用水或无收益水 (NRW)，即已经生产出来但在到达用户之前就已经“损失”的水。据世界银行估计，由于漏水和水管爆裂等问题，每天会损失约 4500 万立方米的水，每年的损失价值超过 30 亿美元。只要将发展中国家的无收益水减少一半，就能为约 9000 万人提供足够的淡水。

减少无收益水的第一步是找到起源头，而这正是 IBM 可持续发展解决方案能够发挥作用的地方。例如，IBM Maximo Application Suite 整合了物联网 (IoT) 传感器、监控和数据采集 (SCADA) 系统以及视觉检查数据的各种信息源，并应用 AI 来检测管道或泵中的异常情况。如果系统压力下降且流量激增，操作员将收到管道爆裂的实时警报。有些较小的变化表明泵送设备存在轻微泄漏或故障，Maximo 也能有效检测出这类变化。

减少无收益水的另一种方法是改进供水系统的整体运行状况管理。许多市政当局和公司运营的基础设施存在老化组件。即使在发达国家或地区，供水管道和污水管道也可能使用了一个多世纪。为了维护这些系统，各组织通常会根据组件的使用年限来安排日常维护工作。然而，系统中最老旧的管道不一定是状况最差的管道。

Maximo 和 IBM TRIRIGA Application Suite 可以帮助监控和管理水利基础设施，并提供预测性洞察，帮助做出更明智的决策。Maximo 配备了专为水务行业设计的开箱即用工具，可根据关键绩效指标 (KPI) 分析预测可能出现问题的位置。借助一系列定制预测分析工具，工程师和操作员可以更好地了解其基础设施的完整性并减少无收益水事件。公用事业公司还可以避免对运行良好的基础设施进行不必要的维护，减少相关费用。

为了帮助所有人获得安全饮用水，IBM 致力于持续提供我们的科技来支持这项事业。今年，我们的新一批 IBM Sustainability Accelerator 全球公益社会影响项目将运用 IBM 技术和专业知识，扩展创新水资源管理解决方案。IBM 将致力于支持以下项目：让所有人公平获得安全饮用水，通过减少污染来改善水质，提高各行各业的用水效率，保护和恢复水资源相关生态系统，加强公共卫生管理，减少面临缺水问题的人口等。

保障质量

除了尽量减少水资源浪费外，我们还必须保护水资源质量。例如，在过去 10 年里，IBM 一直与伦斯勒理工学院和 Lake George Association（一个非营利性湖泊保护组织）在纽约州北部的 Lake George 开展合作。我们的共同目标是监测湖泊的人为变化，即受人类直接或间接影响的环境变化。该项目采用了由 IoT 传感器、AI、分析技术和预测计算机模型组成的复杂系统，能够详细、实时且持续地描绘水的质量和运动情况。当出现健康和公共安全问题时（例如有害藻华会导致水无法供人类和动物饮用），该项目能帮助我们了解原因。

在 Lake George，IBM 研究院的科学家和工程师开发了一个集成平台，可以对该湖泊及周围流域的几乎每个重要方面进行可视化和分析。该平台以 330 米的分辨率、10 分钟的时间间隔从 IBM 获取详细天气数据，包括温度、降水、风速、气压和太阳辐射。这些数据随后被输入一个包含降雨和融雪信息的水文模型，这样研究小组就能了解流入湖泊的水流速度和方向。这些综合数据又为水动力模型提供了数据，该模型可以解释湖泊内水的运动情况。

这项工作的成果如下：从物理、化学和生物角度描绘了该湖正在发生的变化，例如周围道路使用的防冰盐流失导致氯含量上升，存在来自化粪池系统、污水处理厂和化肥的营养物质，这些营养物质可能会引发有害藻华。团队随后运行计算机模型来计算如何通过更好的控制措施扭转局面，并向当地市政当局提出了有关修复工作的最佳实践建议。一些模型显示 Lake George 具有恢复能力，如果控制含盐径流，就能恢复到更原始的状态，为此，Lake George Association 发起了 Lake George 道路减盐计划。

这项开源技术的基础应用已经扩展到了美国各地的其他湖泊，包括纽约州西部的 Chautauqua Lake 和纽约州 Finger Lakes 区的 Skaneateles Lake。

改善运营

要在 2030 年之前实现人人享有清洁饮水和卫生设施的联合国可持续发展目标，我们面临着巨大挑战。要实现这些目标，我们需要在科技的帮助下集思广益、通力合作。幸运的是，收集必要的基础数据以评估我们在实现可持续发展目标方面所取得的进展，逐步成为了企业和政府的优先事项，而技术不仅能改进对数据的洞察分析，还提高了数据的透明度。利用这些洞察分析和透明度的提升，企业、政府和当地社区能够以新的方式开展合作，制定更全面的决策来满足共同需求。

例如，在澳大利亚墨尔本，负责保护和管理该市主要水资源的政府所有机构 Melbourne Water，在其东部和西部污水处理厂处理了大约 90% 的污水。Melbourne Water 的主要支出之一是能源消耗，这笔费用用于支持水资源管理的各项活动。其能源消耗约占该州水务部门碳排放总量的一半。考虑到水与能源的关系，Melbourne Water 开始使用 IBM Envizi ESG Suite 来帮助主动管理其事务性能源数据组合，并消除阻碍提高运营效率和实现可持续发展目标的数据保留和报告难题。

现在，Melbourne Water 的利益相关者可以直接通过单一数据源查看该组织的所有能源和排放指标。借助 Envizi 报告工具，并利用数据的价值来支持其可持续发展工作，Melbourne Water 能够集中精力保障公用供水，在满足客户需求的同时，还能降低运营对气候的影响。

虽然全球各地的社区面临许多重要问题，但 50 多年来，IBM 一直致力于履行环保责任。正如 IBM 在 2021 年 ESG 报告中所指出的，IBM 将环境领导力视为一项长期战略要务，如今，我们继续设定远大的目标，并应用我们的技术来加快解决全球环境挑战，这便是最好的证明。例如，IBM 制定了 21 个环境可持续发展目标，其中水资源保护目标是帮助水资源紧张地区的大型 IBM 办事处实现逐年减少取水量。

值此世界水日之际，我们重点介绍这些例子来展示如何运用科技解决全球水危机等最紧迫的挑战，从而帮助我们在实现可持续发展目标方面取得有意义且可衡量的进展。

了解有关 IBM 可持续发展解决方案的更多信息

 

