其中一种浪费是未计量用水或无收益水 (NRW)，即已经生产出来但在到达用户之前就已经“损失”的水。据世界银行估计，由于漏水和水管爆裂等问题，每天会损失约 4500 万立方米的水，每年的损失价值超过 30 亿美元。只要将发展中国家的无收益水减少一半，就能为约 9000 万人提供足够的淡水。

减少无收益水的第一步是找到起源头，而这正是 IBM 可持续发展解决方案能够发挥作用的地方。例如，IBM Maximo Application Suite 整合了物联网 (IoT) 传感器、监控和数据采集 (SCADA) 系统以及视觉检查数据的各种信息源，并应用 AI 来检测管道或泵中的异常情况。如果系统压力下降且流量激增，操作员将收到管道爆裂的实时警报。有些较小的变化表明泵送设备存在轻微泄漏或故障，Maximo 也能有效检测出这类变化。

减少无收益水的另一种方法是改进供水系统的整体运行状况管理。许多市政当局和公司运营的基础设施存在老化组件。即使在发达国家或地区，供水管道和污水管道也可能使用了一个多世纪。为了维护这些系统，各组织通常会根据组件的使用年限来安排日常维护工作。然而，系统中最老旧的管道不一定是状况最差的管道。

Maximo 和 IBM TRIRIGA Application Suite 可以帮助监控和管理水利基础设施，并提供预测性洞察，帮助做出更明智的决策。Maximo 配备了专为水务行业设计的开箱即用工具，可根据关键绩效指标 (KPI) 分析预测可能出现问题的位置。借助一系列定制预测分析工具，工程师和操作员可以更好地了解其基础设施的完整性并减少无收益水事件。公用事业公司还可以避免对运行良好的基础设施进行不必要的维护，减少相关费用。

为了帮助所有人获得安全饮用水，IBM 致力于持续提供我们的科技来支持这项事业。今年，我们的新一批 IBM Sustainability Accelerator 全球公益社会影响项目将运用 IBM 技术和专业知识，扩展创新水资源管理解决方案。IBM 将致力于支持以下项目：让所有人公平获得安全饮用水，通过减少污染来改善水质，提高各行各业的用水效率，保护和恢复水资源相关生态系统，加强公共卫生管理，减少面临缺水问题的人口等。