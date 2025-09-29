什么是 Java 运行时环境 (JRE)？

Java 运行时环境（简称 JRE）是一个软件层，它在计算机的操作系统软件之上运行，提供特定 Java 程序运行所需的类库和其他资源。

JRE 是用于开发和运行 Java 程序的三个相互关联的组件之一。 其他两个组件如下：

Java 开发工具包（简称 JDK），这是一系列用于开发 Java 应用的工具。 开发人员按照 Java 版本和软件包或修订版 — Java Enterprise Edition (Java EE)、Java Special Edition (Java SE) 或 Java Mobile Edition (Java ME) — 来选择 JDK。 每个 JDK 始终包含兼容的 JRE，因为运行 Java 程序是 Java 程序开发过程中不可缺少的一部分。





Java 虚拟机 (JVM) 用于实时执行 Java 应用。 每个 JRE 都包含一个默认的 JRE，但开发人员可以自由选择满足其应用的特定资源需求的其他 JRE。

JRE 将使用 JDK 创建的 Java 代码与在 JVM 上运行代码所需的必要库相结合，然后创建一个 JVM 实例以执行生成的程序。 JVM 可用于多个操作系统，使用 JRE 创建的程序可在所有操作系统上运行。 通过这种方式，Java 运行时环境使 Java 程序无需修改即可在任何操作系统中运行。

可从 Oracle（链接位于 ibm.com 外部）下载 JDK，包括兼容的 JRE。