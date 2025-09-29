什么是 Java 运行时环境 (JRE)？

Java 运行时环境（简称 JRE）是一个软件层，它在计算机的操作系统软件之上运行，提供特定 Java 程序运行所需的类库和其他资源。
JRE 是用于开发和运行 Java 程序的三个相互关联的组件之一。 其他两个组件如下：
JRE 将使用 JDK 创建的 Java 代码与在 JVM 上运行代码所需的必要库相结合，然后创建一个 JVM 实例以执行生成的程序。 JVM 可用于多个操作系统，使用 JRE 创建的程序可在所有操作系统上运行。 通过这种方式，Java 运行时环境使 Java 程序无需修改即可在任何操作系统中运行。
可从 Oracle（链接位于 ibm.com 外部）下载 JDK，包括兼容的 JRE。
JDK 与 JRE 交互，以创建可持续的运行时环境，使基于 Java 的应用可在几乎任何操作系统中无缝执行。 以下组件构成了 JRE 运行时架构：
Java 类装入器可动态加载运行 Java 程序所需的所有类。 由于 Java 类仅在需要时才加载到内存中，因此 JRE 使用类装入器按需自动执行此过程。
在将 Java 代码传递到解释器之前，由字节码验证器确保代码的格式和准确性。 如果代码违反系统完整性或访问权限，那么该类将被视为已损坏，不会加载。
字节码成功加载后，Java 解释器会创建一个 JVM 实例，以使 Java 程序能够在底层机器上本机执行。
除了 Java 虚拟机外，JRE 还包含其他各种支持软件工具和功能，旨在帮助您最大程度发挥 Java 应用的作用。
JRE 安装中包含 Java Web Start 和 Java Plugin 等部署技术，用于简化应用激活过程，并为将来的 Java 更新提供高级支持。
JRE 还包含一些工具包，旨在帮助开发人员改进用户界面。 其中一些工具包包括：
Java 运行时环境提供了许多集成库，帮助开发人员在他们的应用和服务之间创建无缝的数据连接。 其中一些库包括：
JRE 随附了 java.lang. 和 java.util. 包，这两个包是 Java 应用设计、包版本控制、管理和监控的基础。 其中一些包如下：
为团队提供所需的技能和工具，促进创新，推动业务发展。
IBM Runtimes for Business 为开源 Java 运行时环境提供支持，还用于监控和管理 Java 应用。
了解如何使用 WebSphere® Hybrid Edition 推动云原生开发、应用现代化以及对现有应用的支持。
对于许多组织而言，Java 仍是应用开发的重要组成部分，为创建可移植、可扩展的解决方案提供坚实的基础。 探索 OpenJDK 和 IBM Runtimes for Business，它们为实现、监控和管理 Java 应用提供了非常可靠而且经济实惠的商业支持。