用于工作流自动化的交易管理软件是任何涉及交易处理的行业的关键部分，这包括电子商务、金融、酒店和任何需要准确数据库管理的业务。

至关重要的是，交易管理软件基于原子性这一概念，将单笔交易定义为一组不可分割的操作，这些操作必须全部完成，否则视为全部未完成。换言之，为了保持数据一致性，交易管理系统要确保永远不会出现交易仅部分完成的情况。

例如，当一个人试图从 ATM 取款时，交易管理软件会处理必要的数据库查询和更改，以检查其账户余额，减去所请求的金额，更新银行记录，并释放取款现金。所有这些步骤被视为一笔新交易，交易管理系统确保整个过程顺利完成，防止银行数据库出现任何不一致，并维护账目的准确性。

在交易处理期间，相关数据库的状态处于变化之中，因而被视为存在不一致性。在此期间，交易可以执行任意数量的读和/或写操作，即读取数据库以提供信息（例如检查银行账户余额）和/或将新信息写入数据库（例如取款后更新账户余额）。只有当交易充分完成后，数据库才能回到新的一致状态。