准备批处理作业的过程分为两个部分。首先是确定需要执行的必要工作流程，并相应地加载作业队列。

然后，操作系统接手，开始数据处理操作，使系统能够处理大量数据。然后，作业处理将推送大量数据集。

公司可以根据需要设置批处理流程，但通常会将其设置为开始自动执行日 (BOD) 活动或结束自动执行日 (EOD) 活动。如果您使用 BOD 流程，则会在当天的批处理运行之前执行交易结束输入 (EOTI)。如果该流程在当日结束时进行，则批处理运行结束后就会生成财务期末输入 (EOFI)。

虽然批处理作业显著提高了组织的计算产出，但使用批处理作业也需要留意一些注意事项。根据使用方式和数量，批处理作业可能会对公司的计算机系统造成巨大压力。

因此，批处理的运行时间通常安排在公司计算资源不太紧张的时间段。这段时间被称为批处理窗口。