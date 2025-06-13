Keras 自称是“致力地人类而非机器设计的深度学习 API”。其旨在让新手和专家都能尽可能简单地开发模型。

其高级 API 使用 Python 编写，可在 TensorFlow 和 PyTorch 等其他框架上运行。该核心 API 内置用于创建、训练和评估模型的方法。Keras 还支持迁移学习、微调和分布式训练。

Keras 生态系统的其他组成部分还包括：用于预训练模型的 KerasHub 库、用于超参数优化的 KerasTuner 框架，以及用于构建推荐引擎的 Keras Recommenders 库。