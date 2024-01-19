混淆矩阵（或误差矩阵）是分类器算法结果的可视化方法。更具体地说，它是一个表格，将特定类的基本真实实例数量与预测类实例数量进行对比。混淆矩阵是衡量分类模型性能的几种评估指标之一。它们可用于计算许多其他模型性能指标，例如精确度和召回率等。

混淆矩阵可以与任何分类器算法一起使用，例如朴素贝叶斯、逻辑回归模型、决策树等等。由于混淆矩阵在数据科学和机器学习模型中的广泛应用，许多软件包和库都预装了创建混淆矩阵的函数，例如 Python scikit-learn 的 sklearn.metrics 模块。