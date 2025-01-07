2025 年的开源 AI：更小、更智能且更具协作性

2024 年的另一个重要话题是企业投资 AI 的投资回报率。今年，研究表明，我们将看到投资回报率与开源 AI 之间存在更直接的关联。

在 IBM 对 2,400 多名 IT 决策者进行的一项研究中，使用开源工具的企业中有 51％ 实现了正向的投资回报率，而在未使用开源工具的企业中，这一比例仅为 41％。

IBM Research 的开发技术推广工程师 JJ Asghar 表示：“开源软件能让企业在利用 AI 时既经济高效，又能切实获得所需的速度。”

以支持 Kubernetes、开源安全基金会 (OpenSSF) 和 PyTorch 等重大项目而闻名的 Linux 基金会也在最近的一份报告中强调了开源在透明度和成本效益方面的优势。

Linux 基金会战略项目副总裁 Ibrahim Haddad 解释道：“企业可以从免费获得强大的框架中受益，这些框架消除了高昂的前期成本，并且可轻松定制，推动各规模组织的创新和扩展。”