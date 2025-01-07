2025 年的开源 AI：更小、更智能且更具协作性

想知道 2025 年开源 AI 会有什么发展？以下是可能未来一年的发展趋势。
过去几年来，AI 模型一直是人们关注的焦点。但专家表示，到 2025 年，讨论的焦点将转向开源 AI 系统。
“我们将看到的是转向 AI 系统，而不仅仅是模型，”法国初创公司 pleias 联合创始人 Anastasia Stasenko 表示，该公司最近发布了 Common Corpus，这是用于 LLM 训练的最大的开放多语言数据集，以及完全基于开放数据进行训练的模型。
“提供商真正能创造价值的，是基于各种开源模型的系统，”她说。“这将由整合和更多垂直业务来推动。这不仅仅是一个模型，而是一个系统。”Stasenko 指出，除模型外，还有分类器和解析器等元素共同构成了一个更大的系统。“这不仅仅是模型的问题。”
2024 年的另一个重要话题是企业投资 AI 的投资回报率。今年，研究表明，我们将看到投资回报率与开源 AI 之间存在更直接的关联。
在 IBM 对 2,400 多名 IT 决策者进行的一项研究中，使用开源工具的企业中有 51％ 实现了正向的投资回报率，而在未使用开源工具的企业中，这一比例仅为 41％。
IBM Research 的开发技术推广工程师 JJ Asghar 表示：“开源软件能让企业在利用 AI 时既经济高效，又能切实获得所需的速度。”
以支持 Kubernetes、开源安全基金会 (OpenSSF) 和 PyTorch 等重大项目而闻名的 Linux 基金会也在最近的一份报告中强调了开源在透明度和成本效益方面的优势。
Linux 基金会战略项目副总裁 Ibrahim Haddad 解释道：“企业可以从免费获得强大的框架中受益，这些框架消除了高昂的前期成本，并且可轻松定制，推动各规模组织的创新和扩展。”
《欧盟 AI 法案》于 2024 年通过后，我们可以预见，合乎伦理的 AI 将继续成为一个引发讨论和辩论的话题。
Haddad 认为，AI 治理和监管将在助推开源 AI 发展方面发挥至关重要的作用。“《欧盟 AI 法案》将推动符合伦理的 AI 实践，实现开源项目的透明度、公平性和问责制，”Haddad 说道。“我们预计，这将推动在偏见检测和道德审计工具之间开展更多合作。”
Stasenko 表示，在她看来，“提高 AI 的社会接受度和透明度本身就是一个商业机遇”。她举例说明了医疗保健和金融服务等行业的高价值和敏感用例，并补充说透明度将是健全风险管理的基石。
“企业需要一种安全、可靠且私密的方式来利用 AI 进行推理，”Asghar 说。“该领域的主要非开源提供商声称他们不会获取用户数据，但企业无法相信这一点。”Asghar 补充说，像 IBM Granite 3.1 这样的开放模型可以帮助企业以安全和私密的方式利用 AI。“此项功能非常强大，”他说。
过去两年，许多公司成功引入了小语言模型。而且，这些模型正变得越来越智能。以 Meta 的 Llama 模型为例，该公司最近推出了 Llama 3.3 70B，这是一款纯文本模型，其性能与五个月前仅发布的 3.1 405B 模型类似。
“这一点在代际演进中更是如此，”Meta AI 合作伙伴总监 Sy Choudhury 表示，“我们预计这种进步水平将继续下去，这将惠及所有人，在向消费者和企业提供基于生成式 AI 的用例时，可以降低成本和系统功耗。”
PyTorch 基金会执行董事 Matt White 对此表示赞同。“我认为 2025 年开源 AI 的最普遍趋势将是提高较小模型的性能，并将 AI 模型推向边缘，”他说道，较小的模型还有助于减少对外部系统的依赖。
“深度学习领域存在很多难题，”White 断言。“希望未来能有创新，在保持性能的同时缩小模型规模，提升模型的响应能力，并保持模型知识的更新，而无需依赖外部系统。”
Stasenko 强调，如果说 2024 年是较小模型崛起的一年，那么 2025 年将是充分发挥每个模型功能的一年，重点是提高能效。“这是唯一的方法，”她说道。
专家表示，多模态模型（或能够处理多种不同类型媒体，如文本、视频、图像和音频的模型）在 2025 年也将变得更好、更普及。其中也包括开源版本。
“多模态功能的兴起将在明年继续，”Meta 公司的 Choudhury 说道。“如今，大多数融合文本、图像和语音的模型都是多个 AI 模型的融合体，但这种情况即将改变。”Choudhury 预测，未来的架构本质上将是跨两个或多个维度的多模态，这将带来一些“令人惊叹”的新用例。“想象一下，您可以只用声音向模型询问一个关于照片的问题，它便可以通过语音、文字或图像无缝地回答。或者同时用这三种形式回答如何？”
开源 AI 会在 2025 年推动更多创新吗？Linux 基金会的 Haddad 对此表示认同。随着 AI 模型复杂性的提升，他相信组织将通过与外部贡献者合作来释放创新能力。
“凭借开源，来自世界各地的开发者都可以分享他们的专业知识，从而实现生成式 AI 框架的快速进步和持续改进，”他说。“例如，在 Linux Foundation AI & Data 中，超过 100,000 名开发人员为来自 3,000 多家组织的 68 个托管项目做出贡献。在这样的专业水平和规模方面，没有任何一个组织能与之相比。”
IBM Research 开放技术的高级技术人员 Arnaud Le Hors 也认为，大型企业之间在 LLM 方面的合作将变得越来越普遍。
“各企业仍在竞相推出性能最佳的模型，”Le Hors 说道。“但我们可以想象大公司在未来会合作开发基础模型。”
