四步构建企业分类体系

明确从何入手，这本身就可能是一大难题。然而，只要持续关注四项核心活动并沿用行之有效的方法，就能为成功实现目标创造良好开端。

1. 聚焦单一高价值信息领域

专注于能产生最大影响力的特定业务板块。例如，若 GDPR 与 CCPA 合规性是您的组织的首要任务，应从建立与个人身份信息 (PII) 相关的术语库和资产分类着手。

针对此场景，IBM Watson Knowledge Catalog 中的 策略管理 功能可 实现数据隐私保护，并通过定义数据策略来规范组织处理敏感数据的方式。创建策略后，组织可设置自动执行的 数据保护规则 ，防止未授权用户访问目录中的敏感数据。组织还可以创建 治理规则 ，为落实特定治理政策提供必要行为或操作的业务描述。业务利益相关者可根据对组织至关重要的治理主题领域（如信息安全、信息隐私或法规遵从）来制定策略与治理规则。

通过标签等分类方式 ，可根据组织的敏感或机密级别对资产进行归类与分组。例如：个人身份信息、敏感个人信息或被列为机密的资产。组织还可在 IBM Watson Knowledge Catalog 中创建数据保护规则，根据数据分类阻止用户访问相关数据资产。

此外， 业务利益相关方可通过 分类机制 来组织治理工件，并管理对这些工件具有查看及操作权限的用户。 用用户可将治理工件按类别分组，从而实现快速检索、可见性控制与统一管理。分类体系支持子类别创建，并能根据语义关联构建层次化结构：