四步构建企业分类体系

在企业范围内使用数据时，最常见的误区之一就是未能向所有数据使用者提供有意义的上下文。企业内部管理业务分类体系对于支撑日常运营至关重要，因为它能确保数据准确性和组织性，使所有需求方都能准确理解数据含义。
成功实施业务分类体系后，它将成为内容分类与数据关系的基石，既能作为提升数据定位速度的准则，又能建立数据访问与复用的规范策略。快速执行更新是实现企业即时响应合规性及新兴关键业务需求的核心要素。
通过我们增强的 业务治理工件 更新，组织现可通过 IBM Cloud Pak for Data 中的 IBM Watson Knowledge Catalog ，获得更多建立全企业范围业务分类体系的途径。该解决方案也通过 IBM Cloud Pak for Data as a Service 以全托管服务的形式提供。
明确从何入手，这本身就可能是一大难题。然而，只要持续关注四项核心活动并沿用行之有效的方法，就能为成功实现目标创造良好开端。
专注于能产生最大影响力的特定业务板块。例如，若 GDPR 与 CCPA 合规性是您的组织的首要任务，应从建立与个人身份信息 (PII) 相关的术语库和资产分类着手。
针对此场景，IBM Watson Knowledge Catalog 中的 策略管理 功能可 实现数据隐私保护，并通过定义数据策略来规范组织处理敏感数据的方式。创建策略后，组织可设置自动执行的 数据保护规则 ，防止未授权用户访问目录中的敏感数据。组织还可以创建 治理规则 ，为落实特定治理政策提供必要行为或操作的业务描述。业务利益相关者可根据对组织至关重要的治理主题领域（如信息安全、信息隐私或法规遵从）来制定策略与治理规则。
通过标签等分类方式 ，可根据组织的敏感或机密级别对资产进行归类与分组。例如：个人身份信息、敏感个人信息或被列为机密的资产。组织还可在 IBM Watson Knowledge Catalog 中创建数据保护规则，根据数据分类阻止用户访问相关数据资产。
此外， 业务利益相关方可通过 分类机制 来组织治理工件，并管理对这些工件具有查看及操作权限的用户。 用用户可将治理工件按类别分组，从而实现快速检索、可见性控制与统一管理。分类体系支持子类别创建，并能根据语义关联构建层次化结构：
将分类标签纳入数据保护规则的条件设置。例如：当资产被标记为 PII 或机密类别时，可创建自动拒绝特定用户访问的规则。
运用符合行业规范的语言体系，通过逻辑模型或商业智能模型来强化现有术语与标准的落地效力。
业务术语 旨在统一定义全组织范围内的专业词汇，确保共识理解，帮助用户快速定位所需内容并理解数据表及其字段的业务背景。例如：组织可利用业务术语简化数据策略规则的编写——用单个业务术语替代多个字段名称。
组织还可通过业务术语关联具有相同数据特征的字段、资产、策略与规则。 以 参考数据 为例：客户既可定义标准化的通用查询值域，也可通过其定义数据类别。此外，组织能在参考数据中维护层次结构与关联关系，并将参考数据集与业务本体论建立连接。
向组织内部传达构建单一事实来源的价值，帮助各方了解集中存储全量信息的优势所在。
IBM Watson Knowledge Catalog 的核心知识库充当单一事实来源，使数据工程师、数据管理员、数据科学家和业务分析师能够自助获取可信赖且可放心使用的企业数据。 通过向需求人员提供全量信息视图的访问权限，组织可推动自助式数据发现与自动化决策，从而驱动业务演进。
IBM Watson Knowledge Catalog 内的全局搜索功能 支持 利益相关者跨多个目录、项目、资产及其权限范围内其他治理工件进行检索。协同功能允许业务部门、用户和数据所有者发表评论、为资产分配评级或将任务分配给其他用户。
此外，数据 分析 功能 可生成内容元数据与统计信息，并为数据资产及字段计算 质量评分 ，帮助利益相关方明确数据质量优化方向。
设立正式里程碑，确保组织持续推进业务分类体系构建、业务术语定义及用户角色精准配置等数据目录流程。
每个组织都存在独特需求，需要 IT 内外的利益相关者共同创造价值以实现成功。一个组织的流程流转可能大致遵循如下框架：
立即通过任意云平台体验 IBM Cloud Pak for Data 两个月免费试用 ，内含 IBM Watson Knowledge Catalog 。
