IBM Cloud for SAP

配备唯一提供经 SAP 认证的 Power 和 Intel x86（包括 VMware）实例的 IaaS[1]，可支持客户加速云迁移，而无需重新构建基础设施。
借助 watsonx 将智能技术融入任务关键型业务流程，以推动创新并提升运营效率；watsonx 是 AI 产品组合，可加速生成式 AI 在核心工作流中的影响，从而提高生产力。
与其他云技术相比，大于 6TB 的 SAP HANA 实例的粒度细化了 4 倍，有助于扩展基础设施，而无需过度配置。
50 多年来，10,000 多名 SAP 客户信任由 IBM 交付和运行他们的 SAP 系统，并由 IBM® Consulting 实施 300 多个 SAP S/4HANA 项目。我们是值得信赖的咨询和技术合作伙伴，帮助客户共同创造并共同执行他们的转型愿景。
利用灵活的托管服务选项，管理符合您所需的 SLA 的 SAP 应用程序，这些选项可满足 RISE 中整个 IT 占地面积的需求，以及 SAP 应用程序和其他推动您任务关键型操作的需求。
通过从本地 Power 到支持 RISE 的云端的“同类”迁移，加速 SAP HANA 和 S/4HANA 云技术的现代化改造。
在 VMware SDDC 环境中部署 SAP HANA 和 S/4HANA。
在 VPC 基础架构上的 Intel Virtual Server 中部署 SAP HANA 和 S/4HANA。
在 VPC 基础架构上的 Intel Bare Metal 中部署 SAP HANA 和 S/4HANA。
在传统上的 Intel Bare Metal 中部署 SAP HANA 和 S/4HANA。
通过从本地 Power 到云端的“同类”迁移，加速 SAP NetWeaver 环境的提升和转变。
在 VMware SDDC 环境中部署 SAP NetWeaver。
在 VPC 基础架构上的 Intel Virtual Server 中部署 SAP NetWeaver。
