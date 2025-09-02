IBM Cloud for SAP

加速 SAP ERP 现代化，降低风险，并实现业务运营转型
面向 SAP 云 ERP 现代化的 IBM® Power Virtual Server 的战略优势

促销优惠

为什么选择 IBM Cloud for SAP 加速实现价值

配备唯一提供经 SAP 认证的 Power 和 Intel x86（包括 VMware）实例的 IaaS[1]，可支持客户加速云迁移，而无需重新构建基础设施。

 阅读电子书 降低 SAP IT 部署风险

经 SAP 认证的基础设施中，在最可靠、最安全的系统之上构建的云技术[2]。单个 Power 服务器的平均故障间隔时间超过 100 年[3]。这意味着，IBM® Cloud 发生服务器故障的可能性非常低。

 高可用性和灾难恢复 利用 AI 实现运营转型

借助 watsonx 将智能技术融入任务关键型业务流程，以推动创新并提升运营效率；watsonx 是 AI 产品组合，可加速生成式 AI 在核心工作流中的影响，从而提高生产力。

 实施 AI 无需过度配置即可扩大规模

与其他云技术相比，大于 6TB 的 SAP HANA 实例的粒度细化了 4 倍，有助于扩展基础设施，而无需过度配置。

 经 SAP 认证的基础架构 值得信赖的 ERP 转型合作伙伴

50 多年来，10,000 多名 SAP 客户信任由 IBM 交付和运行他们的 SAP 系统，并由 IBM® Consulting 实施 300 多个 SAP S/4HANA 项目。我们是值得信赖的咨询和技术合作伙伴，帮助客户共同创造并共同执行他们的转型愿景。

 了解 IBM 和 SAP 的合作伙伴关系 利用您所需的 SLA 管理 SAP 应用程序

利用灵活的托管服务选项，管理符合您所需的 SLA 的 SAP 应用程序，这些选项可满足 RISE 中整个 IT 占地面积的需求，以及 SAP 应用程序和其他推动您任务关键型操作的需求。

 SAP 托管服务
IBM Cloud for SAP 的投资回报率
插图：带有财务图标的条形图
3 年投资回报率高达 212%

“我们需要发展，需要一个不会出现任何瓶颈、限制或意外的解决方案。这就是我们部署 IBM Cloud for SAP 的原因。”– 制造业 IT 总监。

在 IBM Power Virtual Server 上运行 RISE with SAP
描绘 IBM® Cloud for SAP 如何支持业务的等距插图。

RISE with SAP 将引导结果驱动服务、配备 SAP S/4HANA 的云 ERP 以及其他平台结合在一起，以重塑企业运营模式。IBM Power Virtual Server 为在 IBM Power 服务器上运行 SAP 环境的企业提供独特的优势。旨在无中断地加速迁移到 RISE with SAP。

SAP HANA 和 S/4HANA 解决方案

IBM Power Virtual Server VMware SDDC VPC 上的 Intel Virtual Server VPC 上的 Intel Bare Metal 传统基础架构上的 Intel Bare Metal

SAP NetWeaver 解决方案

IBM Power Virtual Server VMware SDDC VPC 上的 Intel Virtual Server VPC 上的 Intel Bare Metal 传统基础架构上的 Intel Bare Metal
成功案例
Polynt
Polynt 将 SAP ERP 迁移到 IBM Cloud，缩短了新业务服务的上市时间，IT 环境的配置速度提高了 78%。
Ecogas
Ecogas 在基于 IBM® Power10 服务器的混合环境中部署 SAP HANA 2.0，为超过一百万用户提供优质数字服务。
印度航空公司
Air India SATS 借助 SAP Business One on IBM Cloud 实现快速发展。
Abou Ghaly
Abou Ghaly Motors 借助 SAP on IBM Cloud 快速推进其数字化转型。
IBM 实现“报价到收款”流程转型
IBM Power Virtual Server 上的 SAP S/4HANA Cloud 简化了运营
Tabicel
借助 IBM Cloud Bare Metal Servers 将销售效率提高 30%。
迁移加速计划
将 SAP 迁移到 IBM Cloud 上的快速通道

IBM Cloud 迁移加速计划旨在帮助您评估和规划企业工作量、数据和应用程序，并将其迁移到 IBM Cloud。该计划可为面向 SAP 工作量的 IBM Cloud 解决方案提供技术加速器和云积分。

合作伙伴生态系统
IBM Cloud 业务合作伙伴

借助 IBM Cloud 合作伙伴生态系统，更快、更安全地将 SAP 企业工作负载迁移到云端。

社区资源

了解有关在 IBM Cloud 上部署 SAP 环境的更多信息。

