RISE with SAP on IBM Power Virtual Server

专为无中断地加速迁移至 RISE with SAP 而设计
半个多世纪以来，企业一直利用 IBM 的基础架构来托管其任务关键型 SAP 系统，以实现全天候运营并保护敏感的业务数据。作为协助加速该企业向云 ERP 迁移的下一步，IBM 和 SAP 采用 RISE with SAP 方法面向 SAP ERP 私有云版共同推出全新超大规模方案。
SAP 认证服务器的可用性排名。
与使用其他虚拟机管理程序的 SAP 认证云相比，自 2020 年以来，Power 服务器虚拟机管理程序中的关键漏洞和暴露更少*。
旨在于 90 天内将 SAP S/4HANA 工作负载从本地部署的 IBM® Power Systems 迁移到云端。
为了帮助客户轻松过渡到 RISE with SAP on Power Virtual Server，IBM 正在启动一项定制投资计划，以支持 SI 或经销商合作伙伴的早期技术评估、迁移执行以及相关非 RISE（SAP 和非 SAP）环境部署的工作负载迁移到云端。
为了进一步加速 Cloud ERP 迁移，IBM® Transformation Suite for SAP Applications 引入 IBM 和 SNP 等合作伙伴提供的软件和服务，以自动执行基本的迁移任务，包括技术评估、数据和代码迁移、代码分析和自动化测试。
“此次 SAP 升级为部署 AI 技术和解决更复杂的问题奠定了基础。当我们继续在此基础上发展时，基础必须保持牢固和弹性。这就是 IBM® Power Virtual Server 和 IBM® Cloud 上的 SAP 环境的安全性和可用性发挥作用的情境。自上线以来，我们一直以 100% 的可用性运行，没有出现过中断。”Sirish Gottimukkala，IBM IT 交付总监
IDC 研究发现：将 SAP 工作负载迁移到 IaaS 的首要原因包括高性能、稳健的数据保护以及强大的云迁移支持。具体来说，对于 SAP HANA，组织会优先考虑数据控制、整个 SAP 环境的无缝整合以及增强的事务和分析性能。选择 IaaS 提供商时的关键因素是卓越的安全性、领先的虚拟化性能和成本效益。