RISE with SAP on IBM Power Virtual Server

专为无中断地加速迁移至 RISE with SAP 而设计

立即开始
IBM® Cloud for SAP Wayfinder 主图片
TechXchange 横幅

IBM TechXchange 2025

了解如何使用 IBM Cloud 加速您的 AI 和现代化之旅，获得顶级认证并与同行建立联系

席位有限！立即报名

无中断地加速迁移至 RISE with SAP

半个多世纪以来，企业一直利用 IBM 的基础架构来托管其任务关键型 SAP 系统，以实现全天候运营并保护敏感的业务数据。作为协助加速该企业向云 ERP 迁移的下一步，IBM 和 SAP 采用 RISE with SAP 方法面向 SAP ERP 私有云版共同推出全新超大规模方案。

 IBM 和 SAP 共同推出面向 SAP Cloud ERP 的全新超大规模方案
优势 #1

SAP 认证服务器的可用性排名。

 查看报告 14x

与使用其他虚拟机管理程序的 SAP 认证云相比，自 2020 年以来，Power 服务器虚拟机管理程序中的关键漏洞和暴露更少*。

 阅读 Power 安全目录 90 天

旨在于 90 天内将 SAP S/4HANA 工作负载从本地部署的 IBM® Power Systems 迁移到云端。

 阅读博客

按需点播式网络研讨会

面向 SAP 云 ERP 现代化的 IBM® Power Virtual Server 的战略优势

观看录像
RISE with SAP 的迁移阶段
投资计划

为了帮助客户轻松过渡到 RISE with SAP on Power Virtual Server，IBM 正在启动一项定制投资计划，以支持 SI 或经销商合作伙伴的早期技术评估、迁移执行以及相关非 RISE（SAP 和非 SAP）环境部署的工作负载迁移到云端。

 了解更多 IBM® Power 回购计划
从多个云数据库和本地部署基础架构访问和处理数据
IBM® Transformation Suite for SAP Applications

为了进一步加速 Cloud ERP 迁移，IBM® Transformation Suite for SAP Applications 引入 IBM 和 SNP 等合作伙伴提供的软件和服务，以自动执行基本的迁移任务，包括技术评估、数据和代码迁移、代码分析和自动化测试。

 了解有关 Transformation Suite for SAP Application 的更多信息
与 SAP、Salesforce、政府、医疗保健、零售、运输、航空公司、航运、交付和供应链交互的安全云存储网络的等距插图。
行业最大的 RISE with SAP 实施工程之一

“此次 SAP 升级为部署 AI 技术和解决更复杂的问题奠定了基础。当我们继续在此基础上发展时，基础必须保持牢固和弹性。这就是 IBM® Power Virtual Server 和 IBM® Cloud 上的 SAP 环境的安全性和可用性发挥作用的情境。自上线以来，我们一直以 100% 的可用性运行，没有出现过中断。”Sirish Gottimukkala，IBM IT 交付总监

 了解更多关于实施的信息
Data Fabric 架构的数字化插图
将 SAP 迁移到云变得更加简单

IDC 研究发现：将 SAP 工作负载迁移到 IaaS 的首要原因包括高性能、稳健的数据保护以及强大的云迁移支持。具体来说，对于 SAP HANA，组织会优先考虑数据控制、整个 SAP 环境的无缝整合以及增强的事务和分析性能。选择 IaaS 提供商时的关键因素是卓越的安全性、领先的虚拟化性能和成本效益。

 详细了解如何将 SAP 迁移到云
采取下一步行动

与 IBM Power Virtual Server 专家讨论您的 SAP 云现代化。
脚注

*根据关于 PowerVMHyper-VXenKVM 的 NIST 漏洞数据库记录，PowerVM 中的虚拟机管理程序 CVE 为 SAP 认证的其他云中的虚拟机管理程序的 14 分之 1。数据截至 2025 年 5 月 6 日。