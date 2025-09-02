RISE with SAP on IBM Power Virtual Server

“此次 SAP 升级为部署 AI 技术和解决更复杂的问题奠定了基础。当我们继续在此基础上发展时，基础必须保持牢固和弹性。这就是 IBM® Power Virtual Server 和 IBM® Cloud 上的 SAP 环境的安全性和可用性发挥作用的情境。自上线以来，我们一直以 100% 的可用性运行，没有出现过中断。”Sirish Gottimukkala，IBM IT 交付总监